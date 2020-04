архив



опубликовано редакцией на Переводике 07.04.20 20:05 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"For many Russians, Goa is haven even in lockdown times " Индия - 04 апреля 2020 г. Для многих россиян Гоа остаётся надежным приютом даже во времена блокировки PANJIM: Одни, оказавшиеся в трудной ситуации, иностранцы, отдыхавшие в Гоа, улетели специальными рейсами домой, другие всё ещё отчаянно пытаются вернуться в свои родные страны, но есть немало людей, в частности, россиян, которые предпочли остаться в Гоа. На сегодняшний день, с момента когда регулярные рейсы были отменены из-за пандемии COVID-19, международный аэропорт Даболим обеспечил эвакуацию в разные страны 2248 пассажиров. Один эвакуационный рейс, со 121 пассажиром на борту, вылетел в Россию в конце марта, но некоторые отдыхающие решили продолжить свой отпуск на песчаных пляжах Гоа. Ассоциация путешествий и туризма Гоа (TTAG), которая оказывает помощь находящимся в штате туристам, подтвердила, что россияне хотят продолжить своё пребывание в штате. «В связи с ограничениями на поездки и приостановкой полетов, Центр разрешил оказавшимся в затруднительном положении пассажирам подать онлайн-заявку на продление визы. Несколько туристов вернулись в свои страны специальными рейсами, организованными в аэропорту Даболим, и скоро будут эвакуированы другие туристы, однако российские туристы, находящиеся в Гоа, не хотят возвращаться», - заявил президент TTAG Савио Мессиас. Большинство россиян, проживающих в северной береговой зоне, не имеют никаких претензий в отношении режима блокировки. Интересно то, что, в то время когда граждане разных стран, в основном из Великобритании, отчаянно добиваются помощи от правительства и TTAG, многие россияне кажутся вполне самодостаточными и уверенными в себе. «Большое количество звонков поступает от граждан Великобритании, которые ищут информацию о расписании эвакуационных рейсов, о продуктах, еде и другой помощи, в то время как русские, похоже, полагаются только на свои собственные силы», - сказал Мессиас. Примечательно, что россияне стоят на первом месте по численности среди прибывающих в штат туристов, за ними следуют британцы. Несколько туристов из других стран, вместо того чтобы лететь обратно в свои страны, также решили продолжить свое пребывание в Гоа. Herald узнала, что большинство этих иностранных гостей живут в квартирах/домах, сдаваемых в аренду местными жителями. 25 марта вылетел первый эвакуационный рейс, на борту которого находились 249 граждан Великобритании, затем 121 пассажир вылетел в Россию. Еще 317 немецких туристов и туристов из других европейских стран были также эвакуированы из международного аэропорта с помощью ряда мер, предпринятых чтобы помочь пассажирам оказавшимся в трудной ситуации. В пятницу, 11-й эвакуационный рейс с 225 взрослыми и одним ребенком вылетел в Италию. Как сообщила AAI Goa через свой официальный аккаунт в Twitter - @aaigoaairport, по состоянию на пятницу, более 2200 взрослых и 15 маленьких детей благополучно вернулись в свои родные страны, Многие пассажиры, в основном из Великобритании, ждут своей эвакуации, так как как раз на эти выходные, из аэропорта Даболим, запланировано ориентировочно 5 рейсов. Между тем, в полицию, следящую за порядком в штате, попал бродяга - гражданин Польши. Согласно сообщению в социальной сети из минигостиницы, человека, который выпрашивал бесплатную еду у людей, попросили покинуть помещение после того, как он якобы напал на девушку. статью прочитали: 36 человек Комментарии