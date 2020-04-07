"Право на войне не работает". Как коронавирус повлиял на работу российских судов

Анна Пушкарская Би-би-си, Санкт-Петербург 6 апреля 2020

"Коронавирусные каникулы" обострили проблему доступа к правосудию в России. На апрель назначено более 500 тысяч судебных заседаний. Как выяснила Русская служба Би-би-си, единых правил работы судов в условиях пандемии нет. Арбитражная система уже продлевает сроки разбирательств. Суды общей юрисдикции рассматривают только неотложные дела, среди которых есть и громкие политические процессы.

Какие указания дали судам

Режим работы судов в условиях пандемии установлен президиумом Верховного суда (ВС) на период с 19 марта по 10 апреля. Рассматриваться в это время должны дела, касающиеся меры пресечения, защиты интересов несовершеннолетних, а также любые другие, которые судьи сочтут безотлагательными.

ВС также рекомендовал приостановить прием граждан в судах и принимать документы только через электронные интернет-приемные или по почте.

Но постановление не учитывало режима "нерабочих дней", который российский президент Владимир Путин ввел с 28 марта и продлил 2 апреля еще на месяц.

В результате каждый председатель суда теперь самостоятельно определяет режим работы. В ряде регионов суды принимают документы в электронном виде, в других - даже почту не забирают, рассказали опрошенные Би-би-си юристы.

Например, из канцелярий Фрунзенского райсуда Петербурга и Третьего кассационного суда адвокату сети "Миграция и право" Ольге Цейтлиной вернули жалобы и заявления со ссылкой на то, что Кодекс об административных правонарушениях электронную подачу таких документов "не предусматривает".

Заявления в бумажном виде тот же Фрунзенский райсуд не забирал из почтовых отделений с 23 марта, говорит она. В Ставропольском крае, Тамбове и Волгограде - те же проблемы, а вот в Екатеринбурге электронный прием работает, отметила адвокат.

Дела накануне "карантинных каникул" откладывались на сроки от месяца до двух. Вызванные в суд другого региона адвокаты, уже добравшись до места, например, из Москвы в Саратов, узнавали, что суд закрыт, говорит партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай: "Вышел на палубу, а палубы нет".

Правила работы судов в ситуации "чрезвычайщины" четко нигде не прописаны, в системе "разброд и шатание", прокомментировал Би-би-си ситуацию Тай.

В пресс-службе ВС Би-би-си заявили, что новых решений о режиме работы судов не принято, и до 10 апреля действуют прежние предписания. При этом глава ВС Вячеслав Лебедев в письме от 2 апреля попросил председателей нижестоящих судов направить ему вопросы и предложения по "единообразному применению" режима борьбы с коронавирусом.

Конституционный суд продолжает свою работу удаленно

Конституционный суд приостановил прием граждан до 15 апреля, а обращения принимает в электронном виде или по почте. В повестке Конституционного суда сейчас 18 дел. Два из них публично слушались до середины марта, суд готовит по ним решения. По остальным принятым к рассмотрению жалобам судьи заседают дистанционно, сообщили Би-би-си в КС. Большинство решений в этом суде и раньше выносились в закрытом режиме, закон о КС это позволяет.

Дела по арбитражу продлят на месяц

В арбитражных судах на апрель назначено 410799 заседаний, подсчитала Би-би-си по данным картотеки дел. Но 1 апреля возглавляющий экономическую коллегию зампредседателя ВС Олег Свириденко разослал председателям этих судов письмо (копия есть у Би-би-си), в котором разрешил откладывать дела до окончания нерабочих дней и не включать их в сроки рассмотрения.

Фактически предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом предельные сроки разбирательств сдвигаются более чем на месяц.

Некоторые участники процессов рассказали Би-би-си, что получили письмо Свириденко из судов вместе с уведомлением об отложении дела. Официально письмо зампредседателя ВС не опубликовано. Оно не имеет силы судебного или нормативного акта, но ясно, что суды будут ему следовать, считают юристы. В пресс-службе Верховного суда заявили, что "не владеют информацией" о письме.

"Продление сроков - правильное, но политическое решение, - считает партнер Saveliev, Batanov & Partners Сергей Савельев. - Право в военное время не работает, и то же самое можно сказать о нынешней неофициальной чрезвычайной ситуации".

По его словам, у зампреда Верховного суда нет полномочий устанавливать основания для продления сроков, но оспорить их нарушение будет нельзя так же, как поправку к Конституции. То, что указание председателям судов дает именно зампредседателя ВС "соответствует тренду принятия решений о чрезвычайной ситуации не президентом, а главами регионов", полагает юрист.

Приостановка деятельности судов резко усилит их перегрузку после отмены экстраординарных мер, прогнозирует партнер юридической фирмы "Инфралекс" Артур Рохлин. "От этого пострадают сроки вынесения решений, - отмечает он - что особенно скажется на предпринимателях, ожидающих решения о взыскании задолженности или возмещении убытков".

Арбитражные суды сейчас рассматривают в основном экстренные дела и прошения, "практически все остальные дела зависли", сказал Би-би-си партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. Из-за приостановки в назначении судебной экспертизы защита прав участников спора о хищении долей в компании будет отсрочена минимум на полгода. В это время одна из сторон будет извлекать доход из спорного имущества.

Проблемы возникли и с получением исполнительных листов - например, на арест имущества, которое из-за этого рискует оказаться проданным.

Суды общей юрисдикции берут только "безотлагательные" дела

Сотни тысяч дел собирались рассмотреть в апреле суды общей юрисдикции. Только в Москве, по данным Мосгорсуда, запланировано 67,8 тысяч заседаний, из них 43,5 тысячи назначены на даты с 11 по 30 апреля. Информации о продлении нерабочих дней на сайте нет. Вопрос "обсуждается", пояснила пресс-служба Мосгорсуда.

Судьи Санкт-Петербурга в понедельник, 6 апреля, возобновляют работу, сказала Би-би-си глава Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. В нерабочие дни, говорит она, суды в городе рассматривали только дела о продлении мер содержания под стражей и об административных правонарушениях, а новые дела не принимались.

В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга 9 апреля должен начаться уголовный процесс над бывшим доцентом исторического факультета СпбГУ Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве его сожительницы и аспирантки Анастасии Ещенко. 27 марта он участвовал в заседании по видеосвязи из московского СИЗО-2 "Бутырка": тогда суд отказался отправить историка на время процесса под домашний арест, после чего его должны были этапировать в петербургские "Кресты".

"Президент продлил нерабочий период, но проанализировав первую неделю, мы поняли, что не можем себе этого позволить с нашей нагрузкой", - объясняет Дарья Лебедева. Она говорит, что в судах будут слушать "безотлагательные дела и те, которые можно рассмотреть без участников процесса при их согласии".

По ее словам, 30% заседаний посвящены "стражным делам" (с подсудимыми в СИЗО). В их числе ходатайства об условно-досрочном освобождении. Системы видеоконференцсвязи перегружены, удастся ли судьям рассматривать все дела без доставления заключенных в суд, неизвестно. "Будем принимать все меры защиты от вируса, у нас весь суд - в дезинфицирующих средствах и масках", - утверждает Лебедева

Политические процессы идут без остановки

Пока из центра для судов нет четких указаний по режиму работы, не останавливаются громкие политизированные процессы.

Самым резонансным из них остается слушание в Подольском городском суде Подмосковья дела Александра Шестуна. Экс-главу Серпуховского района обвиняют в мошенничестве, взятке и незаконном предпринимательстве. Бывшего чиновника уже доставляли в суд во время карантина, следующее заседание назначено на 7 апреля. Отменят ли его, неизвестно.

Александр Шестун считает, что продолжение суда подвергает его опасности заражения

Шестун не cчитает свое дело "безотлагательным". 31 марта он продиктовал адвокату по телефону в комнате свиданий ответы на вопросы Би-би-си. "Суд две недели продолжал рассматривать только мое дело, когда все помещения в Подольском суде пустовали, и другие дела были отменены", - рассказал он.

Подольский суд не исполнил постановление президиума ВС о режиме работы в условиях пандемии, настаивает Шестун. По его словам, при этапировании в суд "ситуация страшная": никто не носит маски, автозак не обрабатывается, подсудимого сопровождает много людей.

Другой резонансный и не остановившийся в эпидемию процесс - суд над фигурантами дела монархистского движения БАРС ("Балтийский авангард русского сопротивления"). Заседание состоялось в нерабочие дни 1 апреля и продолжится 6 и 7 апреля.

ФСБ России считает БАРС террористическим сообществом, планировавшим захват власти в регионе и его присоединение к Евросоюзу. Но 1 апреля прокуратура переквалифицировала обвинение, признав сообщество экстремистским, писала "Медиазона". Фигуранты дела жаловались на пытки и фабрикацию улик, а вину не признавали.

Дело рассматривает в выездном заседании 2-й Западный окружной военный суд, в производстве которого находится петербургское дело "Сети" (об участии в сообществе, которое признано террористическим и запрещено в России). Из Калининграда, в отличие от Санкт-Петербурга, московские судьи решили на время пандемии не уезжать. Формально открытые заседания проходят в закрытом на карантин от посетителей и прессы здании суда. Публичная трансляция не ведется.

Подсудимых возят в суд без медицинских масок, рассказал Би-би-си один из защитников членов БАРС Дмитрий Динзе. На процессе присутствуют трое судей, до шести адвокатов, прокурор, секретарь суда, конвойные и приставы - также без масок и средств защиты. По словам адвоката, в зале нет антисептика для рук, документами обмениваются возле клетки с подсудимыми, из-за прибора для очистки воздуха в зале душно.

Судьи по делу БАРС говорят, что процесс будет идти без остановки. В Москве тот же суд в ближайшие дни собирается рассмотреть несколько десятков дел, в то время, как, например, Приволжский военный окружной суд фактически закрылся.

Без отложений, по словам юристов, все это время работал расположенный в Москве Второй кассационный суд. С 6 по 10 апреля там запланировано почти 900 заседаний. 2 апреля суд объявил, что будет переносить несрочные слушания, если их нельзя рассмотреть по видеосвязи.

Безотлагательные дела об административных правонарушениях судьи накануне каникул начали слушать по Skype (в Казани), а в каникулы - по WhatsApp (в Свердловской области), рассказал Би-би-си глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. В первом случае оштрафовали организатора митинга, во втором - закрыли кафе.

Защищавший ответчика по первому делу о митинге юрист Даниил Нургалеев назвал заседание по Skype "пародией на справедливое разбирательство". Ноутбук для связи с судьей был в помещении с оперативниками, рассказал он. Такая практика не предусмотрена законом. Нет гарантий, что рядом с участником процесса "не стоит человек с пистолетом", согласен Юлий Тай.

Какие громкие суды откладывают

На 14 апреля перенесен пересмотр приговора осужденного за мирные акции в Москве Константина Котова (его уже этапировали из колонии во Владимирской области в СИЗО-7 Москвы). В тот же день в Петрозаводске должны возобновиться слушания по обвинению в педофилии 64-летнего исследователя мест захоронений политических репрессий Юрия Дмитриева. Теперь эти громкие уголовные процессы могут перенести повторно.

Добиться на время суда изменения меры пресечения на более мягкую в связи с пандемией защите этих и других фигурантов резонансных дел не удается. Перед уходом на самоизоляцию, 25 марта суды продлили арест экс-министру "Открытого правительства" Михаилу Абызову и пяти менеджерам его компаний, обвиняемым в создании преступного сообщества и хищении средств. А также аспиранту МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в нападении на офис "Единой России".

Среди неуголовных процессов, которые отложили, Кирилл Коротеев из "Агоры" называет иски госорганов к оппозиции за лето 2019-го по итогам массовых протестов из-за выборов в Мосгордуму.

Коротеев считает, что в условиях пандемии надо рассматривать те процессы, в которых нельзя отпустить обвиняемого, например, по тяжким насильственным преступлениям. Но тогда надо транслировать заседания в интернете для обеспечения гласности.

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