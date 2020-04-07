Кто в Беларуси устраивает пир во время чумы и зарабатывает бессовестно и беззаконно

06.04.2020

2 апреля в популярной ежедневной гонконгской газете Hong Kong Economic Journal в разделе «Здоровье, отдых и культура» вышла статья про Беларусь.

Ее автор – колумнист Kau Tsin Yan, который обычно пишет о футболе как о социополитическом феномене. В центре внимания – белорусский чемпионат по футболу и, мягко говоря, нетривиальный подход Беларуси к борьбе с пандемией, пишет citydog.by.

Статьей поделился с редакцией CityDog.by наш знакомый 30-летний бухгалтер из Гонконга Рой (Roy Liu), он помог перевести ее с кантонского на английский.

«Боритесь с коронавирусом не напрягаясь. Потрясающая Беларусь»

«Мир полон чудес. И если смотреть на него беззаботно, то каждый день может быть как День смеха! Беларусь лидирует в новой “Коронавирусной футбольной лиге” (правда, участвуют в ней всего 4 страны, где, несмотря на пандемию, по-прежнему проходят футбольные чемпионаты), и все это благодаря президенту – Александру Лукашенко, на которого даже Владимир Путин смотрит с уважением.

Он посмеивается над закрытием границ и карантином, объявленным многими странами. Его рецепт борьбы с вирусом: не поддаваться панике, выпивать понемногу водки, ходить в сауну и продолжать работать».

Десять стран претендуют на право трансляции белорусской премьер-лиги

«Не все диктаторы непопулярны. Белорусы, кажется, вполне довольны политикой Лукашенко. По состоянию на 29 марта, в Беларуси было 152 зарегистрированных случаях коронавируса (из них 47 пациентов уже выздоровели) и ни одной смерти. Правда ли это? Белорусы, похоже, в это верят и активно участвуют в массовых спортивных мероприятиях. 8 марта, например, в Международный женский день, в Минске прошел женский марафон.

В то время как Олимпийские игры в Японии и UEFA EURO 2020 перенесли на 2021 год, Лукашенко приказал проводить все запланированные масштабные мероприятия, включая парад на День Победы 9 мая. “Жизнь-то идет, ее не остановишь”, – резюмировал президент.

В стране продолжаются и спортивные чемпионаты. Такой подход – это козырь Беларуси в борьбе с пандемией. Чтобы продемонстрировать свою уверенность, Лукашенко в полном обмундировании лично принимает участие в хоккейных матчах.

Беларусь – бесстрашная. Именно поэтому она лидирует в “Новой коронавирусной футбольной лиге” (кроме нее, в лиге участвуют Бурунди, Никарагуа и Ангола). Правда, поболеть на матч ФК “Минск” и “Динамо” (Минск) пришли только три тысячи человек. Но, несмотря на это, сразу 10 стран, в том числе Россия, Украина и Израиль, ведут переговоры о получении прав на трансляцию матчей белорусского чемпионата.

Есть старая кантонская поговорка: “Никто не хочет пахать бесплодное поле, но если кто-то начинает, то сразу находятся желающие получить свою долю”. Всем хочется быть здоровыми и богатыми.

Пресс-секретарь федерации футбола Александр Алейник заявил: “Мы приняли все меры защиты, рекомендованные Министерством спорта. Мы и раньше вели переговоры о трансляциях белорусского чемпионата за рубежом, но сейчас мы завалены заявками. Чемпионат должен продолжаться!” На входе на стадион у болельщиков меряют температуру, но маски при этом не требуются.

Лукашенко воспользовался моментом не только для того, чтобы поддержать футбольную экономику, но и для того, чтобы прорекламировать белорусскую водку: «Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40–50 грамм в пересчете на чистый спирт, травить этот вирус».

В бывшем СССР трудно найти непьющих людей, поэтому Лукашенко не только великий лидер, но и достойный человек.

Говоря о белорусском футболе, как тут не вспомнить 38-летнего Александра Глеба, бывшую звезду “Арсенала”, который сейчас играет полузащитником клуба минской “Ислочи”. И если вы не верите коммунистической пропаганде (так в тексте. – Ред.), то словам Глеба можно доверять:

“Сейчас весь мир следит за чемпионатом Беларуси. Все должны пойти к телевизору и посмотреть на нас. Когда в НХЛ закрыли сезон на локаут, многие хоккеисты уехали играть в Россию. Возможно, Лионель Месси и Криштиану Роналду смогут продолжить сезон в чемпионате Беларуси. Кто знает?”

А как ситуация выглядит на месте? Глеб говорит: “В Беларуси никому нет дела до вируса. Это невероятно! Все знают, что случилось в Италии и Испании. Это не выглядит хорошо, но в нашей стране Администрация президента считает, что все не так экстремально. Многие молодые люди остаются дома, но на улицах и в ресторанах по-прежнему полно людей”.

В последние дни популярной темой в интернете стала старая комедия “Счастливый призрак” (нынешний и крайне непопулярный из-за брутального разгона массовых демонстраций в 2019 г. глава гонконгской полиции сыграл эпизодическую роль в этом фильме, когда был студентом. – Ред.).

Мне на ум пришла песня из этого фильма: “Я настроен оптимистично и беззаботно. Никто не хочет чувствовать себя параноиком. Счастье – это добродетель”.

Ну, разве эти строки не отражают жизненное кредо белорусов? Возможно, оптимизм – это и есть панацея от коронавирусной пандемии?

В заключение белорусский футболист, который выступал в Лондоне, Барселоне, Турции и Штутгарте, говорит: “Все лиги закрыты, но мы не думаем, что это проблема. Почему? Не знаю. Очень сложно объяснить эту ситуацию. Мои товарищи по команде продолжают тренировки. Сам я чаще остаюсь дома, забочусь о здоровье своей семьи”».

Спортивная концепция Лукашенко

«Между Лукашенко и Глебом – большой разрыв в поколениях. В прошлом году президент заявил: “Спорт — это здоровье нации. <…> Высокие достижения атлетов во многом определяют престиж страны. Вот почему мы уделяем развитию этой сферы такое серьезное внимание».

Он также раскритиковал спортсменов за недостаточно хорошие результаты. Глебу нужно внимательнее изучить взгляды Лукашенко на спорт. А Китаю, России и Северной Корее стоит как можно скорее возобновить спортивные мероприятия. А то вдруг в мире решат, что такие влиятельные страны на самом деле серьезно больны?»

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