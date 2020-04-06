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опубликовано редакцией на Переводике 06.04.20 11:17
скаут: yurazaytsev74; переводчик yurazaytsev74;
 
 

Руководство украинских лабораторий обвинили...

Руководство украинских лабораторий обвинили в причастности к вспышке коронавируса 


На фоне скандальной отставки Ильи Емца с поста министра здравоохранения Украины эпидемиологи обратились с петицией к Владимиру Зеленскому, призвав его проверить сразу три областные диагностические лаборатории и харьковский Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины на предмет незаконных исследований штаммов коронавируса осенью 2019 года. В украинских СМИ сразу начались обсуждения данной инициативы, поэтому предлагаю вам ознакомиться с переводом одной из статей на эту тему.

Эпидемиологи призвали Зеленского расследовать незаконную деятельность лабораторий

Ситуация с распространением коронавируса в Украине каждый день порождает новые споры. Врачи рассуждают о полезности тех или иных противоэпидемических мер, экономисты подсчитывают убытки государства и бизнеса от пандемии, а политологи оценивают способность тех или иных чиновников управлять страной в режиме кризиса. При этом, есть те, кому не дает покоя природа возникновения нового коронавируса в Украине и кто ставит под сомнение порядочность руководителей диагностических лабораторий, и без того оказавшихся в условиях эпидемии под пристальным вниманием общественности.

Представители сообщества эпидемиологов Украины обратились к Владимиру Зеленскому с петицией по поводу необходимости срочного расследования деятельности Тернопольского и Закарпатского областных лабораторных центров, Одесской субреагиональной лаборатории Центра общественного здоровья и Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины. Авторы обращения заостряют внимание на том, что данные организации осенью 2019 года занимались исследованием новых штаммов коронавируса и не сообщили об этом руководству страны. Более того, руководители лабораторий якобы преследовали корыстные цели, стремясь с помощью опасных и незаконных исследований повысить шансы на получение грантов от Агентства по международному развитию США. По мнению обратившихся с петицией к Зеленскому эпидемиологов руководители медучреждений своей рискованной работой под кураторством экспертов Программы совместных биологических исследований США подвергли опасности здоровье граждан и вероятно, посодействовали вспышке коронавируса в стране. Во всяком случае, составители петиции уверяют, что в Тернопольской области есть подтверждения того, что вирус не был привезен извне.

Еще неизвестно, как быстро Зеленский обратит внимание на данное обращение граждан, но слухи об опасных нарушениях в работе лабораторий появляются не первый раз. Ни для кого не является секретом, что большинство биолабораторий, работающих с опасными патогенами, в том числе упомянутые Одесская, Закарпатская, а также ИЭКВМ смогли остаться на плаву только благодаря международной технической и финансовой помощи. Поэтому не исключено, что руководители подобных организаций могли идти на компромиссы и соглашались на проведение тех исследований, на которые не соглашались в других странах.

Так или иначе, в условиях пандемии любая проверка работы вирусологических лабораторий не является лишней. Ведь, с одной стороны, это позволит ответить на вопрос об их готовности к эпидемии и оценить эффективность расходования средств, выделенных на лабораторные исследования. С другой стороны, а вдруг руководители биолабораторий в Одессе, Ужгороде, Тернополе и Харькове действительно хотят избежать ответственности за свои нарушения в работе над коронавирусом и специально скрывают реальное количество зараженных в своих областях? В таком случае расследование их деятельности может выглядеть просто необходимым.

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