02.04.2020

Подробно о Канадской субсидии на заработную плату в чрезвычайных ситуациях (Canada Emergency Wage Subsidy, CEWS) можно узнать ЗДЕСЬ.

По словам министра финансов Билла Морно, субсидия обойдется примерно в 71 млрд долларов.

We know that businesses want to support their employees during this difficult time. We will be there to help. The new Canada Emergency Wage Subsidy would cover 75% of employee wages – up to $847 per employee, per week. 1/2

1 апр. 2020 г.

Если коротко, CEWS предоставит канадским предприятиям 75-процентную субсидию на заработную плату в течение трех месяцев, начиная с 15 марта.

CEWS будет предоставлять работающим канадцам до 847 долларов в неделю. Люди, которые остались без работы, будут иметь право на EI (до 573 долларов в неделю) или на Канадское пособие по чрезвычайным ситуациям (500 долларов в неделю).

Установив предельное значение для CEWS в размере 3388 долларов в месяц, Канада признает, что зарабатывать 2000 долларов в месяц с помощью EI на самом деле недостаточно для жизни большинства людей.

С учетом оплаты аренды, продуктов питания, транспорта и других расходов на проживание среднестатистическое канадское домохозяйство тратит около 5300 долларов в месяц.

По словам канадских высокопоставленных финансовых чиновников, деньги от субсидии начнут распределять не раньше чем через шести недель.

Это означает, что канадским предприятиям, возможно, придется выделять собственные или заемные средства для оплаты труда своих сотрудников до середины мая, в то время когда 33% предприятий заявляют, что не выживут до конца апреля в текущих экономических условиях.

Правительство разработало программы, по которым малые предприятия могут получить доступ к кредитам в промежуточный период, например, например, Канадский счет для экстренных операций, но они предоставят предприятиям кредиты на сумму до 40 000 долларов.

Хотя банки согласились приостановить выплаты по ипотечным кредитам, фирмы по-прежнему должны платить проценты в тысячи долларов каждый месяц.

Учитывая все это, кажется маловероятным, что многие предприятия могут позволить себе удерживать всех своих сотрудников на заработной плате до тех пор, пока в мае не появится субсидия на заработную плату.

Это не означает, что субсидия на заработную плату в чрезвычайных ситуациях в Канаде не является замечательной мерой. В целом, она даст канадцам по всей стране некоторую степень экономической стабильности в период глобальной неопределенности.

05.04.2020

Партия масок была перехвачена на пути в ФРГ и перенаправлена в США, сообщает Der Tagesspiegel. Только накануне главы трех регионов Франции пожаловались на США из-за аналогичных инцидентов, пишет dw.com.

США перехватили партию защитных масок, заказанную федеральной землей Берлин, сообщила в пятницу, 3 апреля, газета Der Tagesspiegel. Речь идет о профессиональных масках типа FFP2 и FFP3, предназначенных для защиты медперсонала и спасателей от заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19.

Земельные власти Берлина заказали эти респираторы у американского производителя, работающего в Китае. Согласно газете, закупленная партия масок была перехвачена на пути в ФРГ и перенаправлена в США.

Власти США уже перехватили или перекупили миллионы защитных масок у других стран, в ряде случаев — прямо на взлетной полосе при вылете из КНР. Сначала о таких случаях сообщили французы. Затем обеспокоенность выразила Канада.

Обеспокоенность Канады

Премьер-министр этой страны Джастин Трюдо 2 апреля поручил проверить «вызывающие обеспокоенность сообщения» о том, что заказанные Канадой защитные маски были перенаправлены в США. «Мы должны позаботиться о том, чтобы предназначенное для Канады оснащение прибыло в Канаду и там осталось. Я знаю, что США сильно нуждаются в таких товарах, но Канада также нуждается в них». Правительство в Оттаве заказало сотни тысяч защитных масок у одного из производителей хоккейной экипировки.

Еще 2 апреля главы трех регионов Франции обвинили США в перекупке масок, заказанных французами в Китае. Днем ранее глава региона Гранд-Эст, наиболее сильно пострадавшего от коронавируса, Жан Роттнер, заявил, что американцы перекупили заказанные Францией маски прямо на взлетной полосе. «Они вытаскивают наличные и платят втрое или вчетверо больше нашей цены заказа», — сообщил он.

04.04.2020

Канада передаст 100 млн долларов (около 72 млн USD) нескольким благотворительным организациям для обеспечения нуждающихся граждан продуктами.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает корреспондент Укринформа.

“Правительство выделит $100 миллионов, чтобы удовлетворить насущные потребности в продовольствии уязвимых граждан, в том числе представителей коренных народов и жителей северных территорий”, — отметил Трюдо.

По его словам, выделенные средства “помогут удостовериться, что организации могут закупать и доставлять продовольствие тем, кто в этом нуждается.

В офисе премьера добавили, что организации, которые получат государственное финансирование, смогут использовать его, чтобы продолжить свою важную работу в условиях карантина.

“Они будут иметь возможность использовать средства для покупки или аренды оборудования и других вещей, которые помогут удовлетворить потребности населения и преодолеть риски здоровью, которые создает Covid-19”, — пояснили в офисе Трюдо.

Как сообщалось, по состоянию на утро 3 апреля в Канаде подтверждено более 11 тыс. случаев заражения Covid-19. Болезнь унесла 152 жизни.

01.04.2020

Цены на бензин за литр, октан-95: Портал globalpetrolprices.com показывает цены для Канады с 23 декабря 2019 года по 30 марта 2020 года. Среднее значение для Канады за этот период составило 1,25 канадского доллара с минимальным значением 0,91 канадского доллара на 30 марта 2020 года и максимальным 1,34 канадским доллара на 30 декабря 2019 года.

Средняя цена бензина в мире за этот период составляет 1,92 канадского доллара.

При сравнении с ценами на бензин среднего качества, аналогичный бензину Октан-95, Regular — наиболее широко используемый бензин в Канаде, стоит дешевле примерно на 13 процентов.

Цены стали меньше настолько, что в Канаде теперь баррель нефти (Нефтяной баррель = 158,988 литра) стоит меньше, чем пинта импортного пива. Тяжелая сырая нефть Western Canadian Select уменьшилась в стоимости до 4,18 доллара.

Ценник упал настолько низко еще и потому, что китайский рынок пока что продолжает оставаться закрытым и экспорта в Азию нет.

При этом цена местного пива в магазинах на апрель 2020 года по данным сайта numbeo.com составляет C$ 2,89 за поллитровую бутылку и C$ 3,62 за 0,33 импортного (что в пересчете на пинты дает C$ 3,29 и C$ 6,25 соответственно).

