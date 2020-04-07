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дата публикации 07.04.20 05:08
скаут: Игорь Львович;
   
 

Шокирующие откровения больного коронавирусом, проходившего лечение в Лондоне

06.04.20 Автор  Алексия Захариу

Шокирующие откровения больного коронавирусом, проходившего лечение в Лондоне

Рассказы госпитализированных в отделения лондонских больниц пациентов, где находятся больные с диагнозом коронавируса, шокируют.

«В больничной палате Харон* играл в русскую рулетку», - говорит выписанный из отделения интенсивной терапии греческий гражданин, находившийся во время пандемии в Лондоне. (*Харон - перевозчик душ умерших через реку Стикс в подземное царство). Наш соотечественник провел семь дней в больнице. И на протяжении всего этого времени он стал свидетелем не только самоотверженной борьбы медиков за каждую человеческую жизнь, но и нехватки предметов первой необходимости, защитных костюмов, масок и дезинфицирующих средств.

Выступая в программе на канале «MEGA Mag», житель Лондона и выздоровевший от коронавируса Михалис Петсалакис рассказал об опыте, который ему пришлось пережить в период от проявления первых симптомов коронавируса до дня выписки из больницы.

6 марта г-н Петсалакис, работник гостиничного бизнеса, плохо почувствовал себя на работе — поднялась температура и лихорадило. В связи с этим он взял на себя инициативу отправиться домой и самоизолироваться. Он позвонил по номеру 111 на линию помощи по коронавирусу, где получил ответ — перезвонить им снова через семь дней, если состояние ухудшится. На восьмой день грека поместили в больницу, где он увидел кошмарные условия, при которых врачи и медсестры работали, не покладая рук.

Весь ужас состоял в том, что из-за опасений за свою жизнь многие сотрудники отделения больницы, где находился заболевший, начали сами делать себе средства защиты (!). «Все эти медработники, которые продолжали по 13 часов в сутки ухаживать за больными пациентами, были вынуждены мастерить себе средства индивидуальной защиты (СИЗ) из мешков для мусора, целлофановых фартуков и горнолыжных очков (!).

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В то время, как народ призывают держать социальную дистанцию в 2 метра, от многих работников Национальной службы здравоохранения требуется, чтобы они осматривали пациентов с расстояния в 20 см и при этом без должной защиты», - говорит свидетель.

Также г-н Петсалакис описал шокирующие действия медиков: «сортировку пациентов» в палате — каких лечить, а кого отправить домой. «В больничной палате Харон* играл в русскую рулетку»... «Самое трудное - это то, что приходится говорить родственникам об отключении аппарата [у больного в критическом состоянии] по телефону. Сообщать им, что родственник умирает или уже умер, но мы не можем позволить им прийти и повидаться», - говорит врач-реаниматолог из Мидлэндс (центральной части Англии) в интервью каналу Би-Би-Си.

«Мы говорим родственникам, которые сидят у постели больного: "Мы будем делать все возможное". Но я в последнее время чувствую, что просто не могу этого сказать, потому что это неправда: я не всегда могу поместить его на искусственную вентиляцию, я не могу гарантировать наилучший сестринский уход, поскольку медсестры и так на пределе возможностей. У нас кончаются антибиотики, и мы не можем гарантировать, что он получит все необходимые процедуры, которые могли бы помочь», - признается врач.

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