архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 07.04.20 07:37 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"An open letter to Canadians from oil and gas workers" Канада - 06 апреля 2020 г. Открытое письмо канадцам от работников нефтегазовой промышленности Мнение: нефтегазовая отрасль принесла Канаде сотни миллиардов долларов дохода. Теперь мы просим очень небольшую сумму обратно Special to Financial Post Published on: April 6, 2020 С 2014 года свыше 200 000 трудолюбивых мужчин и женщин потеряли хорошую работу. SCOTT ROBERT COLLINS/THE GAZETTE FILES Дорогие канадцы Канадские нефтяники и газовики нуждаются в вашей помощи. Идеальный шторм превратился в идеальное цунами для канадской нефтегазовой промышленности. После пяти лет борьбы со всем на свете, что только было возможно с человеческой точки зрения, уникальная комбинация войны цен на нефть между Россией и Саудовской Аравией и глобальной пандемии невиданных масштабов оставила промысловиков практически без гроша в кармане. Баррель Western Canadian Select теперь стоит дешевле, чем однофутовый сэндвич. Компании, в которых работают и которые поддерживают сотни тысяч канадцев по всей стране, доведены до разорения. С 2014 года, более 200 000 трудолюбивых мужчин и женщин потеряли хорошую работу. В секторе бурения и обслуживания скважин мы потеряли 22 компании и почти 600 буровых установок. Эти компании были становым хребтом для многих канадских сельских общин. Каждая из их установок обеспечивала, прямо или косвенно, занятость для 175 человек. Цифры ошеломляют, и последствия серьёзные. Канадские нефтяники и газовики - гордые люди. Созданная ими отрасль в настоящее время помогает нашей стране пережить один из самых сложных кризисов в области здравоохранения, которые пережил современный мир. Надежные и безопасные поставки энергоносителей означают, что больницы не беспокоятся о перебоях в подаче электроэнергии, а авиакомпании готовы к репатриации оказавшихся в трудной ситуации канадцев со всего мира. Налоговые и лицензионные доходы и трансферты с Запада на Восток лежат в основе универсальной системы здравоохранения нашей страны и средств, которые у нас есть, чтобы помочь нам противостоять этому кризису - от Тофино до Сент-Джонса. С 2000 по 2018 год, только прямые доходы федерального и провинциальных бюджетов от канадского нефтегазового сектора составили более 359 миллиардов долларов США, Этот вклад будет ещё более впечатляющим если учесть налоги и другие отчисления сотен тысяч канадцев работающих в этом секторе. Но теперь, после краха, наша промышленность нуждается в помощи. Федеральное правительство вмешалось и предложило канадским компаниям финансовое обеспечение до 75 процентов объема зарплат, что является отличной новостью. Многих увольнений удастся избежать, и многим организациям будет оказана помощь, чтобы противостоять внезапному и, мы надеемся, краткосрочному шоку от пандемии COVID-19. Однако, когда дело доходит до ущерба, наш сектор услуг находится в особом положении. После пяти лет спада и множества критических ран у нас больше нечем бороться. Вот почему мы просим премьер-министра принять конкретные меры для спасения нашей отрасли. В частности, канадский сектор буровых и сервисных буровых установок нуждается в федеральном правительстве для введения плана по субсидированию заработной платы. Мы также просим федеральное правительство приобрести нашу дебиторскую задолженность - со скидкой. Это сразу дало бы нашим компаниям приток денежных средств, а федеральное правительство могло бы получать эти долги с прибылью по мере восстановления цен на нефть. Эти инициативы дадут нашей промышленности шанс выжить, пока мы ждем завершения строительства трубопроводов, таких как Line 3, Keystone XL и Trans Mountain. В то же время мы ожидаем, что цены на нефть восстановятся, а вместе с ними и потребность в буровых компаниях. Так что да, наше выживание - это важно. Мы знаем, что энергетические рынки продолжают развиваться и что со временем потребители будут переходить на другие виды энергии. Но в обозримом будущем, миру еще понадобятся канадские нефть и газ. Канада также полагается на это. Нефть и газ по-прежнему являются крупнейшей статьей канадского экспорта. Они создают создает рабочие места и приносят благосостояние всем канадцам. Нефтегазовая промышленность принесла сотни миллиардов долларов дохода Оттаве и остальной Канаде. Теперь мы просим очень небольшую сумму обратно. Mark A. Scholz, President & CEO, Canadian Association of Oilwell Drilling Contractors Kevin Neveu, President & CEO, Precision Drilling Corp. Bob Geddes, President & COO, Ensign Energy Services Inc. Danial Halyk, President & CEO, Total Energy Services Inc. Alex MacAusland, President & CEO, Western Energy Services Corp. Karl Ruud, President & CEO, Akita Drilling Ltd. Kevin Krausert, President & CEO, Beaver Drilling Ltd. Duane Carol, President & CEO, DC Drilling Ltd. John Rogers, President & CEO, Twilight Drilling Ltd. Mike Gering, President & CEO, Diamond Energy Services Inc. Kirk Grimes, President & CEO, Grimes Well Servicing Ltd. Scott Darling, President & CEO, Performance Energy Services Inc. Brad Rowbotham, President & CEO, Roll’n Oilfield Services Ltd. Jason Hemsing, President & CEO, Bonanza Drilling Inc.

статью прочитали: 60 человек Комментарии