Странное молчание России

Акпер Гасанов. 2020/08/06

Что и требовалось доказать. По распоряжению 29-летнего директора службы нацбезопасности Армении Аргишти Кярамяна против так называемых «российских кадров» ведомства начался самый настоящий террор. Об этом пишет ереванская газета «Грапарак». Как отмечает издание, «в центре внимания молодого директора службы оказались те сотрудники, которые учились в ФСБ России, и есть подозрения, что они до сих пор сохранили связь с данной структурой».

Согласно источникам издания в СНБ Армении, Кярамян поручил провести служебное расследование в отношении некоторых из них, а других – просто убрать, причем неважно, каким путем, систему надо «очистить» от российских «шпионов». «В первые дни назначения Кярамяна на должность главы СНБ люди, знающие его, говорили, что тот сразу же возьмется за осуществление антироссийских шагов, поскольку он хорошо известен своими антироссийскими настроениями. И как пример приводили государственные нападки на действующую в Армении Южно-Кавказскую железную дорогу в 2018 году, которые были реализованы именно руками Кярамяна. Последний тогда был еще в Государственной контрольной службе Армении»,- отмечает издание.

Конкретных имен не названо, но вся эта информация укладывается в логику продолжающегося охлаждения в армяно-российских отношениях, а также в существующее противостояние между главой МО РА Давидом Тонояном и премьер-министром РА Николом Пашиняном. Напомню, что Тонояна в СМИ РА называют пророссийским чиновником. Достаточно изучить его биографию. Он, в частности, окончил Военно-дипломатическую академию при Министерстве обороны Российской Федерации в 1997 году.

Слухи об отставке Тонояна муссируются давно. К примеру, еще 18 сентября 2019 года было распространено сообщение о готовящейся отставке Тонояна с поста министра обороны: газета «Жоговурд» сообщила о возможном уходе Тонояна после отставки главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна. Которого, напомню, также уже окрестили «человеком России». Все это говорит о том, что в Армении ныне решено использовать именно этот ярлык, «человек России», против любого опасного для Пашиняна и его команды политика и чиновника.

Об этом, совершенно открыто написал сайт «Арменианрепорт» в статье под красноречивым названием «Кремль ставит на Тонояна». Речь в ней шла о том, что глава МО РА провел встречу с послом России в Армении Сергеем Копыркиным. «Совершенно очевидно, что обнулившийся до невозможности президент России Владимир Путин никогда не будет воспринимать Пашиняна, как человека, с которым можно вести диалог о будущем армяно-российских отношений. Путин всячески и открыто, тут нужно отдать ему должное, демонстрировал неприязнь к Пашиняну и также открыто поддерживал Роберта Кочаряна», — пишет «Арменианрепорт».

И добавляют, что на встрече с Копыркиным, Тоноян подчеркнул «конструктивную и стабилизирующую роль России». И российский посол подтвердил позицию России по укреплению стабильности в регионе, проинформировав, что российская сторона предпринимает все необходимые для этого меры. «Так что, совершенно очевиден ход действий. Кремль сделал ставку на Тонояна», — резюмирует армянское издание. И тут же вспоминается информация иных армянских СМИ о том, что напряжение между Пашиняном и Тонояном вылилось в критику со стороны премьер-министра РА в адрес главы оборонного ведомства за провалившуюся провокацию в товузском направлении.

Но тут я бы хотел вспомнить еще и о том, что «крайне своевременно» решил напомнить о себе и политический партнер Пашиняна, руководящий член всеармянского движения «Сасна црер» Жирайр Сефилян. Этот террорист, которого прежняя власть посадила в тюрьму, а нынешняя освободила, сделал заявление, также укладывающееся в логику анти-российской политики руководства РА. «За прошедшие 25 лет 90% нашей армии по сущности была закопана в окопах. Такой глупости не допускается нигде в мире. Очевидно, что описанные нелепости будут продолжаться до тех пор, пока мы будем находиться в вассальной зависимости от России. Я со всей ответственностью заявляю, что Россия не позволяла Армении в течение прошедших 25 лет развивать свою армию», — указал он.

Оставим за скобками фактическое признание Сефиляном отсутствия у Армении важнейшего элемента независимости и суверенитета и сконцентрируемся на том, что он, регулярно выступающий в роли штатного русофоба, на сей раз упомянул именно армию, стагнация и развал которой Сефилян возложил на РА. И это также может быть использовано в качестве «аргумента» для давления на Тонояна, с целью его отставки. В любом случае, сам факт столько откровенных антироссийских действий со стороны армянской власти и ее политических союзников, доказывает правоту позиции главы «Раша тудей» Маргариты Симоньян и циничной, примитивной лжи со стороны Пашиняна.

«Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе. Потому что это внутреннее дело Армении. Вы выгнали российских бизнесменов-армян. Вы не хотите у себя ничего, что связано с Россией. Потому что это внутреннее дело Армении. Ваши медиа и соцсети ежечасно поливают помоями Россию, Путина, всех, кто поддерживает Путина, — особенно русских армян (например, меня). Вы разделили несчастный, и без того исчезающий армянский народ на врагов — русских армян — и ‘настоящих’ — тех, кто поддерживает вашу сиюминутную власть», — написала Симоньян.

Она права, в данном конкретном случае. Армянские СМИ просто кишат антироссийскими статьями, содержащими порой прямые оскорбления в адрес руководства РФ. А теперь, как видим, началась настоящая охота на «российских кадров». И на этом фоне вспоминается недавнее интервью Пашиняна РБК, которое, по сути, было его ответом на обвинения, озвученные Симоньян. «В России должны понять, что союзник России в Армении не Пашинян, не Петросян, не Погосян, не Саргсян, не Кочарян, союзник и партнер — это армянский народ. Это очень важный нюанс», — сказал премьер. По его словам, очень многие деятели в течение долгого времени представляли себя в качестве единоличного союзника России, но союзник России — армянский народ», — указал премьер-министр РА.

То есть, он тогда снова попытался «прикинуться шлангом», рассуждая о дружеском характере армяно-российских отношений. Его действия лживы, примитивны, но понятны. А вот то, почему руководство РФ, видя все эти недружественные шаги со стороны официального Еревана, не задействует весь огромный набор инструментов давления на РА, является действительно интересным вопросом. Ответ, на который, даст только время.

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