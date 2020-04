архив



опубликовано редакцией на Переводике 08.04.20 04:56 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Washington Post”,

"The coronavirus is a gift to Russia and other disinformation attackers" США - 01 апреля 2020 г. Коронавирус - это подарок России и другим злоумышленникам Пандемия является прекрасной декорацией для пропагандистских усилий противников Америки Люди обращаются к Интернету за информацией о вспышке коронавируса, что позволяет злоумышленникам распространять ложные слухи. (Olivier Douliery/AFP/Getty Images) Samantha Vinograd Саманта Виноград работала в Совете национальной безопасности президента Барака Обамы (с 2009 по 2013 год) и в министерстве финансов при президенте Джордже Буше. Она - аналитик по национальной безопасности CNN и старший советник в Институте Байдена в Университете штата Делавэр. April 1, 2020 Когда президент Трамп говорит американцам, что мы находимся в состоянии войны, он прав более чем на одном уровне. Одновременно с тем что нация мобилизует государственные и частные ресурсы для борьбы с новым коронавирусом и его сдерживания, мы также ведем еще одну битву - за информацию. Кризис в области здравоохранения создал настоящий Фантазиленд для иностранных игроков, стремящихся продвигать свою пропаганду и проводить вполне конкретные операции против Соединенных Штатов. И условия для успешных атак в этой информационной войне не могут быть лучше. Этот тип атак не является чем-то новым: разведывательное сообщество и правительственные чиновники США уже предупреждали, задолго до того, как разразилась пандемия, что Россия, Китай, Иран и другие будут стремиться использовать онлайновые операции влияния для распространения разногласий и дезинформации и подрыва государственных институтов США, изменяя содержание конкретных материалов и многое другое. С беспрецедентным кризисом общественного здравоохранения, произошедшим в разгар избирательного цикла, окружающая среда становится еще более уязвимой для операций иностранного влияния. На самом базовом уровне, миллионы американцев, работающих из дома, сидящих дома и ищущих свежих новостей и развлечений, являются огромной целевой аудиторией для наших противников. Платформы, такие как Facebook и Instagram, регистрируют рекордный трафик, использование Twitter также выросло. Дезинформационные материалы - по всем вопросам, от ложных блокировок до теорий заговора о том, что вирус является биологическим оружием, - распространяются тем быстрее, чем больше людей соприкасается с ними, распространяя и усиливая их. В свою очередь Трамп, каждый раз когда он распространяет дезинформацию о вакцинах, тестах и ​​многом другом, оказывает иностранным актерам бесплатную услугу. Иностранным актерам нужно просто распространить его комментарии в социальных сетях, и они полностью выполняют свою миссию, направленную против нас. Люди по понятным причинам смущены, обеспокоены и разделены по самым разным вопросам: реакция правительства и директивы; вирус; тыканье пальцем через партийные линии в тех, кто виноват в медленной реакции; подлые нападения на американцев азиатского происхождения потому что вирус появился в Китае; и многое другое. Эти очень грубые и очень реальные эмоции - это те чувства, которые российские зарубежные кампании влияния пытались эксплуатировать годами, а с таким высоким уровнем разногласий и напряженности их работа становится еще проще. Президент России Владимир Путин годами стремился подорвать доверие к американским институтам, и теперь это тоже намного проще и легче. По данным Госдепартамента , Россия «извлекает выгоду из хаоса и неопределенности, которые вызывает пандемия и страхи за свое здоровье», чтобы негативно влиять на распространение точной информации о вирусе и усилить воздействие собственных ошибочных интерпретаций, а также тех, которые проталкиваются Ираном и Китаем. Администрация Трампа подвергается критике (вполне справедливой) за недостаточную готовность и оперативность - будь то маски, вентиляторы, точные предупреждения или точная информация. Различные губернаторы и другие официальные лица также стали легкой мишенью для навешивания ярлыков “опасный” или “некомпетентный”. Нью-йоркский губернатор Эндрю М. Куомо (D) сказал, что он " прочесывает " земной шар в поисках медикаментов. Самая могущественная страна в мире официально заявляет, что мы не можем обеспечить здоровье и безопасность наших людей. Путину не нужно придумывать много дезинформации, чтобы раскрутить байку о том, что США больше не являются мировым лидером. Администрация предупреждает об этих рисках. Совет национальной безопасности опубликовал в Твиттере предупреждение о фейковых сообщениях. Белый дом заявил, что в настоящее время предпринимаются усилия по распространению дезинформации и паники. Государственный департамент предпринял серьезные усилия, чтобы дать объективную оценку дезинформационным операциям таких стран, как Россия, Китай и Иран. Госсекретарь Майк Помпео уже в течение некоторого времени занимается этим. Хотя Трамп в январе и рекламировал китайскую «прозрачность» в отношении коронавируса, Помпео уже “заездил пластинку” по поводу попыток Китая, посредством дезинформации и цензуры, скрыть масштабы, сферу охвата, происхождение и влияние вируса. Он также отметил, что Китай пытался обвинить Соединенные Штаты в этом вирусе: представитель китайского посольства в Вашингтоне недавно предложил возложить ответственность за вирус на американскую армию. (В государственной газете также говорилось, что виновата Италия.) Одновременно, когда дело доходит до руководства глобальной реакцией на пандемию, Китай использует дезинформацию для изображения самого себя как всемирного рыцаря в сияющих доспехах. Помпео также обрушился на Иран за использование дезинформации, чтобы снять с себя вину и скрыть свою «некомпетентность». На прошлой неделе Госдепартамент опубликовал информационный бюллетень по дезинформации об Иране. Администрация должна быть в состоянии вести пропагандистскую войну, даже когда она имеет дело с кризисом общественного здравоохранения. Но Трамп не преуспевал в многозадачности и до пандемии, а теперь, когда огромная часть правительственных ресурсов направлена ​​на ответные действия по коронавирусу, пусть даже если многие правительственные чиновники работают дома или посменно в офисе, мы не сможем уделять достаточно внимания другим угрозам. В этой обстановке, и поскольку у нас есть президент, который, к сожалению, помогает и содействует [вражеским] операциям в области информационной войны, распространяя дезинформацию и усиливая разногласия, не существует простых решений. Замечания Помпео о Китае и Иране помогают [но и только]. Мы должны привлечь их к ответственности, используя соответствующие инструменты могущества США, включая придание гласности и позору их имен, а, возможно, с помощью карательных мер, таких как санкции, в подходящее для этого время. К сожалению, неточные комментарии Трампа не сопровождаются разъяснениями. Должностные лица администрации, такие как Энтони С. Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, должны продолжать распространять правду, а администрация должна настоятельно призвать всех американцев полагаться только на надежные источники информации, такие как Центры по контролю и профилактике заболеваний, а не на то, что написано в вирусном твите в это время. Точно так же, как мы можем помочь в борьбе за охрану здоровья, оставаясь дома, мы также можем внести свой вклад в защиту от информационной войны. Во-первых, мы можем определить проверенные, заслуживающие доверия источники информации, и мы можем обдумать информацию, прежде чем твитить, делиться и, тем самым, усиливать контент. Свобода слова важна все время, в том числе во время пандемии, но если мы поможем распространять ложь, это может принести пользу тем, кто хочет навредить нам. Сейчас, в отсутствие прямого взаимодействия между людьми, выход в Интернет является убежищем для многих из нас. Но при этом, мы должны быть уверены, что нашим противникам не будет проще атаковать нас. Пока мы пробиваемся через этот кризис со здоровьем, мы все же должны пытаться защищать правду.