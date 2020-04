архив



опубликовано редакцией на Переводике 08.04.20 02:03 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Global Times”,

"It's the US, stupid!" Китай - 06 апреля 2020 г. Это Америка, дурак! By Wang Wen Source:Global Times Published: 2020/4/6 Illustration: Liu Rui/GT "Это экономика, дурак!" Кампания бывшего президента США Билла Клинтона в 1992 году использовала эту фразу, чтобы показать, что благополучие экономики - это ключевой вопрос, который волнует людей. Она помогла закрепить почти невероятную победу Клинтона над Джорджем Бушем-старшим. Теперь я хочу использовать похожую фразу, чтобы разбудить мир и показать, что США - это ключ к победе над пандемией. Сто китайских ученых, включая меня как инициатора, опубликовали в четверг в «Дипломате» «Открытое письмо народу Соединенных Штатов от 100 китайских ученых». Оно призывает к сплочению Китая и США и положить конец политизации пандемии и демонизации других стран. В пятницу, более 90 видных деятелей в сфере безопасности США, представителей дипломатических, деловых и научных кругов также подписали письмо, призывающее администрацию Трампа более тесно сотрудничать с Китаем, чтобы положить конец пандемии. Эти два письма перекликаются друг с другом. Официальные лица и видные деятели из более чем 20 стран выразили свою поддержку письму китайских ученых с просьбой сплотиться и прекратить обвинять друг друга. Это Америка, дурак! Я волнуюсь о США и их народе, и мое единственное намерение - предупредить их о важности следования научно обоснованным протоколам для защиты самих себя. Я использую эту фразу не потому, что мне не нравятся США или потому что я высокомерен. Я только хочу разбудить тупых американских политиков и средства массовой информации, которые продолжают сваливать вину с больной головы на здоровую, продолжают отказываться брать на себя ответственность и охаивать Китай. Это американская элита, дурак! Перестраховщикам следует перестать пытаться сместить фокус внимания общественности и перестать порочить Китай предположениями что он предоставляет малодостоверную информацию и данные. Возможно ли, чтобы Китай смог обмануть США с их огромным разведывательным аппаратом? Жалобы на Китай не помогают США контролировать распространение COVID-19, что является самой неотложной задачей страны. С учетом того, что президент США Дональд Трамп снизил градус своей обвинительной риторики в отношении Китая и сосредоточился на предотвращении COVID-19, американские СМИ и некоторые политики и официальные лица - особенно государственный секретарь США Майк Помпео - должны сосредоточиться на том, как получить больше помощи из других стран. Если они не могут этого сделать, то, самое меньшее что им следует сделать - это просто заткнуться. Это американское общество, дурак! После того, как месяцы самоизоляции и социального дистанцирования, осуществленные 1,4 миллиардами человек в Китае, оказались настолько эффективными в сдерживании вируса, я просто не могу понять, почему американцы все еще гуляют толпами, собираются на церковные службы, ходят на пляж и отказываются от ношения масок. Неужели они на самом деле не знают, что США является страной с самой высокой степенью инфицированности COVID-19 в мире? Неужели они думают, что каким-то образом навредят смертельному вирусу, если будут демонстрировать свою так называемую свободу и индивидуальные права? Они должны, по крайней мере, уважать жизни других людей и посмотреть на то, что люди в китайском Ухане сделали за последние два месяца, изолируя себя и защищая друг друга. Это американский образ мыслей, дурак! В течение многих десятилетий, ученые США были на лидирующих позициях в мировом экспертном сообществе, особенно в исследованиях в области международных отношений, уделяя особое внимание национальной безопасности, региональным конфликтам, экономическим подъемам и спадам и финансовым кризисам. Исследования по вопросам влияния пандемий на человеческую цивилизацию отсутствуют. Даже в 20-м веке, с его быстрым развитием медицинских технологий, от инфекционных заболеваний умерло больше людей, чем от войн. Около 110 миллионов человек погибли в результате войн по всему миру, а от инфекционных болезней погибло около 1,4 миллиарда человек. США не ведут войн на своей земле уже более 150 лет, но от инфекционных заболеваний умерли 1 миллион американцев. Если США не смогут справиться с опасностью пандемии COVID-19, мировая война против вируса никогда не закончится. Пришло время изменить парадигму международных отношений. Я надеюсь, что пандемия COVID-19 изменит мышление человечества. Наша планета сформировалась около 4,5 миллиардов лет назад, а человек эволюционировал около 200 000 лет, а цивилизация, как мы знаем, не намного старше 6000 лет. Люди, кажется, прогрессируют, но им еще предстоит одержать верх над природой. Инфекционные заболевания стали причиной распада многих древних империй. Около трети европейцев умерли от эпидемий в 14 веке, а в 1918 году от гриппа погибло по меньшей мере 50 миллионов человек по всему миру. Кто-нибудь помнит призыв Всемирной организации здравоохранения прозвучавший 20 лет назад? По оценкам от 2009 года, если бы расходы на здравоохранение на душу населения в 60 наиболее слаборазвитых странах могли бы увеличиться с 13 до 38 долларов, то к 2015 году ежегодно будет спасено около 8 миллионов человек. Призыв ВОЗ был, в основном, проигнорирован, но это не означает, что мы не можем начать действовать сейчас. Мы должны начать с изменения глубоко укоренившегося мышления существующих парадигм управления и начать демонстрировать глобальную солидарность.

Автор - профессор и декан Института финансовых исследований Чонъян при Китайском университете Жэньминь, а также исполнительный директор Китайско-американского исследовательского центра по международному обмену. Его последняя книга - "Great Power's Long March Road"