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дата публикации 08.04.20 17:09
скаут: Игорь Львович;
   
 

Чернокожие в США умирают от Covid-19 гораздо чаще, чем белые. Почему?

Пустые улицы в Чикаго

Большинство жертв коронавируса в Чикаго - чернокожие жители города

Процент афроамериканцев среди заразившихся коронавирусом и умерших от Covid-19 непропорционально выше, чем их доля среди населения США в целом, следует из данных в нескольких американских штатах.

Полная статистика по расовому составу заболевших и умерших от Covid-19 американцев пока отсутствует; федеральные Центры по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) не публиковали подобные данные (есть активисты, утверждающие, что федеральное правительство эту информацию собирает), до сих пор не раскрывали свои данные и власти целого ряда штатов с крупными афроамериканскими общинами и большим количеством случаев заболевания, в том числе штаты Нью-Йорк, Калифорния, Нью-Джерси и Вашингтон.

Однако, например, из статистики штата Иллинойс и тамошнего мегаполиса Чикаго явствует, что от нового коронавируса чернокожие страдают заметно сильнее. Среди жителей Чикаго чернокожие составляют 30%. Однако среди инфицированных коронавирусом их половина, а доля среди умерших (по состоянию на утро среды 118 человек) составляет около 70%. В Иллинойсе в целом чернокожие составляют 15% населения, но на них приходится 28% подтвержденных случаев и 43% смертей.

Аналогичная картина наблюдается в штатах Висконсин, Мичиган, Луизиана, Северная и Южная Каролина, пишет New York Times.

Мичиган по числу смертельных исходов уступает только штатам Нью-Йорк и Нью-Джерси. Афроамериканцы составляют 14% его населения, но на них приходится треть всех случаев и 40% всех смертей. Больше четверти всех умерших скончались в Детройте - 79% его населения составляют чернокожие, отмечает Washington Post.

По данным CDC на конец дня понедельника, в США зарегистрировано около 374 тысяч случаев заражения, 12064 человека скончались.

В мире число заболевших коронавирусом превысило 1,4 миллиона человек. Пандемия унесла жизни 83 тысяч заболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса.

Как отметила в интервью Washington Post комиссар по здравоохранению Чикаго Эллисон Арвади, продолжительность жизни темнокожих жителей города в среднем почти на девять лет меньше, чем у белых чикагцев.

Многочисленные исследования показывают, что заболеваемость диабетом среди чернокожих жителей Чикаго в два раза выше, чем у белого населения, а смертность от заболеваний легких выше почти на 20%.

У каждого пятого афроамериканца повышенное кровяное давление, что на четверть выше, чем среди белых жителей Чикаго.

Все это - факторы риска, статистически коррелирующие с тяжелым течением болезни Covid-19.

Женщина возле больницы

Города США, где проживают много афроамериканцев, включая Детройт, Милуоки, Новый Орлеан и Нью-Йорк стали эпицентрами пандемии

Что стоит за неравенством в Чикаго?

Хронические заболевания, столь часто встречающиеся в афроамериканской общине, - это следствие бедности, обусловленной десятилетиями расовой дискриминации.

Из-за бедности многие чернокожие не могут оплатить медицинскую помощь; к тому же ряд исследований показывает, что американские врачи часто невнимательно относятся к жалобам чернокожих пациентов.

"Условия жизни сообщества, дыры в системе социальной защиты, неравный доступ к образованию и карьерным возможностям, и наконец, системный и институциональный расизм, ведущий к неравенству в течение многих лет - все это отражается на ситуации с Covid-19", - цитирует Арвади Washington Post.

Афроамериканцы не только более уязвимы в силу хронических заболеваний, но и имеют больше шансов заразиться коронавирусом: многие из них не могут позволить себе самоизоляцию, поскольку работают, например, в продовольственных магазинах, больницах или в общественном транспорте. У многих нет личного автотранспорта, поэтому они вынуждены ездить на автобусе или в метро.

Некоторые специалисты полагают, что другие низкостатусные расовые группы в США также страдают от эпидемии несоразмерно, в частности латиносы и коренные американцы. Так, мэр Чикаго Лори Лайтфут подозревает, что среди латиноамериканцев в городе многие случаи не выявляются. Латинос составляют 29% населения Чикаго, но на них приходится около 14% случаев Covid-19, сообщает Washington Post. Похожая картина среди азиатов - они составляют 7% чикагцев, но всего 3,6% заразившихся.

Как отмечала в редакционной статье Los Angeles Times, среди латиноамериканцев намного выше, чем у белых, уровень ожирения и диабета, а у коренных американцев - диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, что также повышает риск осложнений при Covid-19.

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