Памятка: как в России искать работу трудовому мигранту в период карантина

I. ГДЕ МИГРАНТУ ИСКАТЬ РАБОТУ?

1. Если у вас есть высшее или средне-специальное образование, хороший опыт по специальности, то работу можно искать на популярных российских работных сайтах, причем желательно платных для работодателей (hh.ru, superjob.ru, avito.ru, rabota.ru).

Почему именно на платных? Платными сайтами не пользуются недобросовестные работодатели и мошенники. Они не любят тратить деньги.

2. Если у вас нет высшего или средне-специального образования и вы ищете вакансии без требований к опыту работы, то тогда вам стоит изучить предложения портала migranto.ru, вакансии в мигрантских группах в различных мессенджерах, телеграм-каналы (@rabotamigrantam).

II. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ВАКАНСИЙ?

1. Название специальности, по которой идет набор. В объявлении обязательно должна быть указана конкретная специальность, профессия, должность:

ХОРОШО: «комплектовщики», «уборщицы», «повар холодного цеха», «пекарь-кондитер», «отделочники», «бригада монолитчиков».

ПЛОХО: «требуются девочки и мальчики на срочную работу вечером», «предлагаю высокооплачиваемую работу», «работа с ежедневной оплатой», «срочная подработка в крупной компании», «работа в интернете», «предлагаю выгодный бизнес».

III. В ТЕКСТЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ОФОРМЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ

ХОРОШО: «официальное оформление по ТК РФ», «официальное трудоустройство», «работа по трудовому договору», «работа по договору ГПХ», «помощь с оформлением патента», «работа с проживанием», «обязательно наличие патента», «для граждан СНГ – наличие разрешительных документов на работу», «оплата на банковскую карту».

ПЛОХО: «работа в день обращения», «желательно наличие патента», «славянская внешность», «гражданство любое, патент не обязателен», «работа для граждан Украины, Молдовы, Абхазии».

ТРЕВОЖНЫЙ ПРИЗНАК: «ежедневная оплата», «оплата наличными каждую неделю», «оплата 2 раза в месяц в назначенный день», «работа вахтовым методом».

ПОЧЕМУ ТРЕВОЖНЫЙ? Трудовое законодательство запрещает платить трудовым мигрантам зарплату наличными деньгами (только на карту). Трудовое законодательство запрещает ежедневную оплату. Оплата может быть только два раза в месяц.

Работа вахтовым методом, по закону, предполагает работу в какой-то удаленной местности, когда создаются в поле «вахтовые городки», когда ведется специальный журнал вахтового учета и особый документооборот.

Работа вахтовым методом в Москве на складе - это незаконная организация длинного рабочего цикла без выходных дней и с оплатой в конце вахтового периода.

Следовательно, есть большие риски быть обманутыми с выплатой зарплаты.

IV. ПОНРАВИЛАСЬ ВАКАНСИЯ. КАК СТРОИТЬ РАЗГОВОР С РАБОТОДАТЕЛЕМ ЧТОБЫ ОН НЕ ОТКАЗАЛ?

— Внимательно прочитайте вакансию: есть ли у вас навыки и опыт работы, который требуется работодателю?

— Еще раз прочитайте вакансию: есть ли у вас документы, которые указаны в вакансии (например, патент на работу в Москве, удостоверение автокарщика, хорошее знание китайского языка, опыт работы швеей на высокоскоростных швейных машинах и другие навыки, перечисленные в вакансии).

— Подготовьтесь к разговору с работодателем, подумайте, что вы скажете о себе.

— Нельзя звонить работодателю по вакансии рано утром (с 05:00 до 08:00 ч.) и поздно вечером и ночью (с 21:00 ч. до 03.00 ч.). Может у вас только это время свободно для разговора. Но, это ваши проблемы, а не проблемы работодателя. Если хотите получить работу, не звоните в это время!

— Нельзя звонить работодателю в субботу и воскресенье, если только работодатель прямо не разрешил это в тексте вакансии! Если вас заинтересовала вакансия, которую вы нашли в выходные дни, напишите работодателю смс-сообщение, текстовое сообщение в вотсапп, телеграм, вайбер).

— Нельзя звонить работодателю в выходной день по видеозвонку. Даже если вы увидели вакансию в какой-либо группе и она была опубликована симпатичной девушкой или женщиной. Невежливо и неприлично звонить незнакомому человеку по видеозвонку!

— Если вы решили написать работодателю сообщение, подготовьте заранее текст. Вы должны отправить одно сообщение с конкретным запросом, а не писать 3-10 сообщений ни о чем.

— У одного работодателя может быть открыто много вакансий по разным специальностям и разным городам.

Если вас заинтересовала какая-то конкретная вакансия, обязательно озвучивайте ее.

Если хотите чтобы вас пригласили на собеседование, на заставляйте работодателя допрашивать вас и выяснять, по какой именно вакансии вы откликнулись. Сразу говорите, какие именно у вас есть документы. Если документов нет, тоже сразу про это говорите!

ХОРОШО:

«Здравствуйте. Меня зовут Сардор. Я гражданин Узбекистана. Меня интересует работа грузчиком в Ногинске. У меня есть патент по Московской области и опыт работы».

«Здравствуйте. Меня зовут Алия. Я по поводу вакансии швеи для пошива масок. У меня гражданство Киргизия. Есть опыт работы и регистрация в Москве».

«Здравствуйте. Я Бахтиер из Таджикистана. Мне 34 года. Ищу работу в Москве. У меня есть патент, регистрация, медкнижка. Я работал поваром, котломойщиком, комплектовщиком».

«Здравствуйте. Я гражданка Таджикистана, по поводу вашей вакансии курьера в Москве. У меня есть патент Москва, регистрация. Когда мне можно вам перезвонить?».

ПЛОХО:

- Привет!

- Как дела?

- Можно вопрос?

- Я работу ищу, у вас работа есть?

- Алоооо!!!!

- Здравствуйте. Я Сардор. Я по поводу работы. У вас есть работа?

- Здравствуйте. Мигрантов на работу берете?

- Здравствуйте. У вас работа только на складе? Я работу сиделки ищу. У вас есть такая работа?

ПОЧЕМУ ПЛОХО? Вы не сообщили никакой важной информации: какое у вас гражданство? В каком городе вы ищете работу? Какие у вас есть документы? По какой именно вакансии вы звоните? Работодателю надо будет потратить много времени чтобы выяснить эту информацию. Проще вам отказать!

V. РАБОТОДАТЕЛЬ НАЗНАЧИЛ ВИДЕОСОБЕСЕДОВАНИЕ ПО СКАЙПУ, ВОТСАПУ. КАК К НЕМУ ПОДГОТОВИТЬСЯ?

В период самоизоляции многие компании предпочитают проводить видеособеседование с соискателями, чтобы тем не приходилось никуда ездить. Как к нему подготовиться?

— Если вы мужчина, то помойте голову, побрейтесь (если не носите бороду) и причешитесь, оденьтесь;

— Если вы девушка или женщина, помойте голову, причешитесь, оденьтесь в одежду, в которой ходите на улицу (выходить на видеосвязь в домашней одежде плохо).

— Обязательно уберитесь в комнате, в которой будете выходить на связь. Если это кухня, помойте посуду и приберитесь. Беспорядок в кадре у вас за спиной создать у работодателя плохое впечатление о вас.

— Не выходите на видеосвязь из комнаты, в которой находятся другие люди, играют дети, работает громко телевизор или играет музыка или лают собаки.

— Продумайте, что вы будете рассказывать о себе и о своем опыте работы. Подумайте, что вам важно узнать у работодателя.

— Обязательно спросите, как будет оформлено ваше трудоустройство. Будет ли заключен с вами договор? Будет ли работодатель отправлять уведомление в МВД? Вам нужно это знать, чтобы понимать, продлят ли вам регистрацию.

— Помните, что когда вы звоните или пишите работодателю по какой-то вакансии, то участвуете в конкурсном отборе. Вы должны победить в этом конкурсе. Доказать, что эту работу должны получить именно вы. Доказать своей адекватностью, воспитанностью, обязательностью и ответственностью!

VI. НА КАКИЕ ВАКАНСИИ В ПЕРИОД КАРАНТИНА БУДЕТ ИДТИ НАБОР СОТРУДНИКОВ-МИГРАНТОВ?

1. В период самоизоляции продолжат работать продолжат работать продовольственные магазины, поэтому будет идти набор продавцов-кассиров, работников торгового зала, мерчендайзеров, сборщиков продуктовых заказов, грузчиков, уборщиц и уборщиков, охранников.

2. Так как в магазины надо поставлять продукты питания, то их надо подготовить к отправке со складов. Продолжится активный набор сотрудников склада: грузчиков, комплектовщиков и комплектовщиц, водителей автопогрузчиков и другие складские специальности.

3. Будут очень востребованы швеи для пошива одноразовых и многоразовых масок и одноразовой одежды. Работа сдельная, оплачивается исходя из выполненного объема.

4. Весна — сезон овощей и зелени. Очень востребованы овощеводы, фасовщики зелены и овощей.

5. Период карантина - это период чистых рук, чистых подъездов, чистых дворов. Будут востребованы вакансии убощиков, дворников, дезинфекторов.

6. Практически все население России «сидит дома», поэтому будет всплеск вакансий пеших курьеров, курьеров с личным авто, курьеров-экспедиторов.

7. Работают заводы по мясо- и птицепереработки, хлебокомбинаты, кондитерские фабрики, чаеразвесочные фабрики, молочные комбинаты и все, что связано с производством еды и продуктов. В этой связи будут нужны рабочие конвейерных линий, рубщики мяса, жиловщики, составители фарша, укладчики и фасовщики готовой продукции, пекари, тестомесы, котломойщики и другие производственные вакансии.

8. Будут работать больницы и поликлиники, следовательно, нужны санитары, уборщики, дворники территорий.

9. Продолжает работать транспорт, который должен быть чистым. Значит, нужны люди, которые будут мыть и дезинфицировать вагоны метро, железнодорожные вагоны, здания вокзалов и депо.

10. Продолжают работать некоторые стройки. Поэтому остаются строительные вакансии, хотя их количество снизится.

11. Начинаются дачные сезоны. Скоро появится работа на частных дачных участках горожан. Но, такой работы будет существенно меньше, чем ранее, потому что люди боятся заразится и большую часть работ будут выполнять сами.





Светлана Саламова, руководитель портала Migranto.ru

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