опубликовано редакцией на Переводике 10.04.20 00:13 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"COUPLE STUCK IN MALDIVES MAY BE ENJOYING WORLD’S MOST LUXURIOUS ISOLATION" Австралия - 07 апреля 2020 г. Вопрос ребром: Как сбежать из рая закрытого на карантин? James Booth Это не та парочка о которой пойдет речь (Оливию и Рауля можно увидеть на фотографии ниже, выложенной ими в Instagram). Что делать во время неизвестно насколько затянувшегося медового месяца? Одна южноафриканская пара задалась этим вопросом, попав, благодаря нынешней пандемии, в ловушку на роскошном курорте на Мальдивах. «Оливия и Рауль де Фрейтас в настоящее время проводят медовый месяц на пятизвездочном курорте на Мальдивах, стране, состоящей из более чем тысячи крошечных идиллических островов - россыпи алмазов на синем прозрачном стекле вод Индийского океана», - сообщила «Нью-Йорк Таймс» в воскресенье. Но мы вовсе не хотим вызывать у вас завистливые чувства по этому поводу: Мальдивы уже давно известны как манеж для взрослых, с завтраками на воде, тщательно отутюженными гавайскими рубашками и роскошными простынями. Да, и кое-какие красивые виды на океан там тоже есть. В любом случае, только что поженившаяся пара, прибыла в воскресенье 22 марта чтобы провести на курорте 6 забронированных ими дней. Но вместо того, чтобы стать роскошным стартом к долгой супружеской жизни, они превратились в длительное и дорогое пребывание. «У них были некоторые опасения по поводу поездки, - пишет New York Times, - учитывая растущие ограничения на поездки, введенные в свете … вспышки по всему миру. Но ничего конкретного, что могло бы повлиять на них, не было объявлено, и их турагент заверил их, что, какой бы ни была политика, всем гражданам Южной Африки будет разрешено вернуться домой ». «Им сказали - езжайте, прекрасно проведёте время». В среду пара получила уведомление, что все аэропорты Южной Африки будут закрыты к полуночи четверга. Это не оставляло им много времени: возвращение в Южную Африку с Мальдивских островов предполагает пятичасовой полет в Доху, Катар, трехчасовую остановку, а затем девять часов до Йоханнесбурга. [Они решили, что]«Даже если они сейчас поторопятся, и даже если они смогут купить билеты на рейс, сложности выезда с их отдаленного острова гарантируют, что они не смогут добраться домой вовремя», - пишет The New York Times . Другие отдыхающие, столкнувшиеся с аналогичными ограничениями, сумели купить билеты на совершенно анекдотические рейсы, но которые бы вовремя доставили их домой в их родные страны, такие как США (рейс летевший через Россию). Единственным другим вариантом Оливии и Рауля было взять скоростной катер, отправиться на нем на самый большой остров Мальдивов и лично поехать в аэропорт. Но как только блокировка началась в Южной Африке, Мальдивы последовали её примеру, и пара боялась, что если они отправятся на главный остров, обратно на курорт их не пустят. https://www.instagram.com/p/B80W3yNI9Qd/?utm_source=ig_embed Дальше The New York Times пишет: «Они обратились за помощью в консульство Южной Африки на Мальдивах и в ближайшее посольство Южной Африки в Шри-Ланке. Один из представителей сообщил им через WhatsApp, что на Мальдивских островах сейчас находится около 40 других южноафриканцев, и что альтернативным вариантом для них будет аренда чартера за свой счет - 104 000 долларов». «Расходы могут быть разделены на всех, - отмечается в сообщении, но правительство сумело связаться только примерно с половиной из 40 человек; из этих 20 многие были не в состоянии или отказывались платить. Чем меньше людей на борту, тем больше надо будет платить каждому. Но даже при этих условиях, после нескольких дней обсуждений между представителями Южной Африки и министерством иностранных дел Мальдивы, полет все еще не был одобрен». К воскресенью они оставались единственными гостями на своем курорте - Cinnamon Velifushi Maldives, который обычно работает в это время года и обслуживает около 180 гостей. Согласно Google, средняя цена за ночь составляет 1253 австралийских долларов. https://www.instagram.com/p/B-KFLnPjz7U/?utm_source=ig_embed Хотя, может быть, курорт и не так шикарен, как супер-мега-особняки некоторых знаменитостей по всему миру, переживающему нынешний кризис, и которые традиционно считаются самыми роскошными в ​​мире, но мы считаем, что настоящая роскошь - в эксклюзивности. И в этом смысле Оливия и Рауль легко одерживают победу - сотни, может быть, тысячи знаменитостей живут в роскошных пентхаусах и особняках, но только одна пара живет в Cinnamon Velifushi. Платя за монополию, пара «правит своим островком, как милостивые (хоть и плененные) владыки» ( The New York Times) - спят, ныряют с маской и бездельничают у бассейна. Так было до этого, последнего, только что прошедшего, воскресенья. Но мы вернемся к этому позже. Во-первых: как они могли так жить если Мальдивы были заблокированы на карантин? Это произошло потому, что персонал все еще был (и остается) на островке, поскольку правительственные постановления не разрешают мальдивцам покидать курорты до тех пор, пока они не пройдут карантин, который следует за отъездом их последних гостей. «Привыкшие к суете рабочего дня и общению с гостями, большинство сотрудников ходят сонными, им скучно, и поэтому они без конца нянчатся с парочкой и сдувают с них пылинки». Помимо сохранения спокойствия и питья коктейлей, пара занимается вопросом возвращения домой. Совсем недавно, как сообщает The New York Times , «они слышали, что разрешения на полеты должны быть выданы к понедельнику, 6 апреля [вчера]». «Это было продление с 1 апреля, так что дата, кажется названа из чистого оптимизма. Ну неважно, последняя заминка, как им сказали, состоит в том, что экипаж мальдивской авиакомпании, назначенный для чартера, в любом случае не полетит, нуждаясь в отдыхе» за день до их обратного рейса на Мальдивы. Результат: они до сих пор не знают, когда смогут вернуться домой. Предполагается, что закрытие Южной Африки продлится до 16 апреля. Но, как и везде, эта дата подлежит постоянному пересмотру. «Это невероятно, как мы провели здесь дополнительное время», - сказала г-жа де Фрейтас в интервью The New York Times. Но финансовые потери будут тяжелыми. Хотя пара платит щедро дисконтированную ставку, счет будет кусачим. «Каждый день здесь, - это деньги, взятые из их сбережений, предназначенных для первоначального взноса за дом». «Все говорят, что хотели бы застрять на тропическом острове, пока на самом деле не застряли», - сказала г-жа де Фрейтас. «Это звучит хорошо, потому что ты знаешь, что в любой момент можешь уйти». В любом случае, согласно тому, что пара рассказала The New York Times, в воскресенье, 5 апреля, с ними связалось южноафриканское посольство и их доставили на скоростном катере в другой пятизвездочный курорт, где уже находятся около двух десятков южноафриканцев, попавших в трудное положение на Мальдивах. Местное правительство заявило им, что будет субсидировать большую часть стоимости их пребывания. Дата их возвращения остается неизвестной. статью прочитали: 8 человек Комментарии