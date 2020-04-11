ОАЭ «подкупили Асада», чтобы он атаковал Идлиб, несмотря на гуманитарный кризис

В сообщениях утверждается, что наследный принц ОАЭ Мухаммед бен Заид был готов заплатить несколько миллиардов долларов режиму Асада, чтобы тот возобновил наступление в северной Сирии, наступление которое поставило регион на грань гуманитарной катастрофы.

Наследный принц ОАЭ Мохаммед бен Заид (MБЗ) согласился предоставить режиму Асада 3 миллиарда долларов, чтобы тот нарушил режим прекращения огня в северной Сирии, говорится в сообщении британского средства массовой информации.

В докладе утверждается, что МБЗ обусловил выплату возобновлением силами режима их многомесячного наступления в северном Идлибе, в результате которого погибли тысячи человек. Существует риск того, что у 1,5 миллиона вынужденных переселенцев из Сирии нашедших убежище в Идлибе, не останется другого выбора, кроме как бежать.

Боевые действия между оппозиционными силами, поддерживаемыми турецкой армией и режимом, прекратились после того , как в середине марта было заключено соглашение о прекращении огня между Анкарой и Москвой, ключевым сторонником Асада.

Это произошло после авиаудара, в результате которого погибли 35 турецких солдат , и ответных ударов беспилотников турецкими вооруженными силами, которые уничтожили сотни танков режима, транспортных средств и артиллерийских орудий, а также уничтожили ряд командиров режима .

Высокопоставленный источник сообщил британскому изданию, что 250 миллионов долларов было выплачено Асаду, прежде чем российские чиновники узнали о плане.

Президент России Владимир Путин, как говорят, был в ярости, когда услышал об этом и немедленно направил министра обороны России Сергея Шойгу, чтобы положить этому конец.

Еще 1 миллиард долларов был доставлен Асаду уже после визита Шойгу, но с тех пор соглашение о прекращении огня в основном соблюдалось.

Эмираты явно надеялись что Турция увязнет в затяжном конфликте на севере Сирии, несмотря на риск для миллионов людей, которые искали убежище в этом последнем крупном оплоте оппозиции в стране.

В течение многих лет силы режима Асада, при поддержке российских ВВС и обученных иранцами ополченцев, преднамеренно бомбили мирных жителей в районах, удерживаемых оппозицией. Продолжающееся наступление в Идлибе привело бы к гуманитарному кризису, поскольку сотни тысяч людей оказались бы в перекрестье прицелов авиации Асада.

В среду, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что силы режима Асада были ответственны за химические атаки в северной сирийской деревне Хан-Шейхун в 2017 году.

Согласно отчету MEE, провоцируя нарушение режимом соглашения о прекращении огня, ОАЭ стремились отвлечь Турцию от её кампании по поддержке признанного ООН ливийского правительства. Триполи, в настоящее время, пытается отразить попытку поддерживаемого ОАЭ военачальника Халифы Хафтара взять под свой контроль это североафриканское государство.





История поддержки действий нарушающих права человека

Отчет, детализирующий встречу Эмиратов с Асадом по Идлибу, вполне соответствует картине предыдущих действий Эмиратов в регионе.

Несмотря на небольшую численность населения, при MБЗ ОАЭ пытаются создать широкую сеть влияния на Ближнем Востоке, даже если эти попытки приводят к обвинениям в нарушениях прав человека.

В Йемене, где Саудовская Аравия и ОАЭ вовлечены в войну с повстанцами-хути, Абу-Даби обвиняется в использовании наемников для убийства политических противников и организации лагерей пыток для йеменских заключенных.

В Египте, ОАЭ была ключевой силой после переворота 2013 года, который сверг единственного свободно избранного президента страны Мохамеда Мурси и заменил его нынешним автократическим режимом во главе с Абдель Фаттах эль Сиси.

Сиси несет ответственность за убийство более 800 сторонников Мурси в августе 2013 года на каирской площади Рабаа .

Также считается, что Абу-Даби сотрудничал с провалившимися в июле 2016 года заговорщиками в Турции , финансируя террористическую организацию FETO через посредника, палестинского изгнанника Мохаммеда Дахлана.

Что касается Сирии, то, несмотря на первоначальную поддержку сирийской оппозиции, ОАЭ постепенно восстанавливали свои связи с режимом.

Годы тайного сотрудничества привели к весьма громогласным и восторженным дипломатическим отношениям.

В декабре посол эмирата при Асаде Абдул Хаким Ибрагим аль-Нуайми выразил восхищение диктатору за его «мудрое руководство».

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