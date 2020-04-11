навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
11.04.20   Редакция

ОАЭ «подкупили Асада», чтобы он атаковал Идлиб, несмотря на гуманитарный кризис

(0)
 
10.04.20   Редакция

Шэньчжэнь стал первым китайским городом, запретившим продажу и употребление мяса собак и кошек

(0)
 
08.04.20  

12 часов в неделю, высокая зарплата и уважение

(0)
 
08.04.20   Редакция

Эпидемия коронавируса накрыла силовые ведомства Украины

(0)

последние за вчера, 10.04.20  
 
02:44   Редакция

Шэньчжэнь стал первым китайским городом, запретившим продажу и употребление мяса собак и кошек

(0)
 
00:13   Редакция

Вопрос ребром: Как сбежать из рая закрытого на карантин?

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 11.04.20 06:52
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

ОАЭ «подкупили Асада», чтобы он атаковал Идлиб, несмотря на гуманитарный кризис

В сообщениях утверждается, что наследный принц ОАЭ Мухаммед бен Заид был готов заплатить несколько миллиардов  долларов режиму Асада, чтобы тот возобновил наступление в северной Сирии, наступление которое поставило регион на грань гуманитарной катастрофы.

Наследный принц ОАЭ Мохаммед бен Заид (MБЗ) согласился предоставить режиму Асада 3 миллиарда долларов, чтобы тот нарушил  режим прекращения огня в северной Сирии, говорится в сообщении британского средства массовой информации.

В докладе утверждается, что МБЗ обусловил выплату возобновлением  силами режима их многомесячного наступления  в северном Идлибе, в результате которого погибли тысячи человек.  Существует риск того, что у 1,5 миллиона вынужденных переселенцев из Сирии нашедших  убежище в Идлибе, не останется другого выбора, кроме как бежать.

Боевые действия между оппозиционными силами, поддерживаемыми турецкой армией и режимом, прекратились после того , как в середине марта было заключено соглашение о прекращении огня между Анкарой и Москвой, ключевым сторонником Асада.

Это произошло после авиаудара, в результате которого погибли 35 турецких солдат , и ответных ударов беспилотников турецкими вооруженными силами, которые уничтожили сотни танков режима, транспортных средств и артиллерийских орудий, а также уничтожили ряд командиров режима .

Высокопоставленный источник сообщил британскому изданию, что 250 миллионов долларов  было выплачено Асаду, прежде чем российские чиновники узнали о плане.

Президент России Владимир Путин, как говорят, был в ярости, когда услышал  об этом и немедленно направил министра обороны России Сергея Шойгу, чтобы положить этому конец.

Еще 1 миллиард долларов был доставлен Асаду уже  после визита Шойгу, но с тех пор соглашение о прекращении огня в основном соблюдалось.

Эмираты явно надеялись что Турция  увязнет в затяжном конфликте на севере Сирии, несмотря на риск для миллионов людей, которые искали убежище в  этом последнем крупном оплоте оппозиции в стране.

В течение многих лет силы режима Асада,  при поддержке российских ВВС и обученных иранцами ополченцев,  преднамеренно бомбили мирных жителей в районах, удерживаемых оппозицией. Продолжающееся наступление в Идлибе привело бы к гуманитарному кризису, поскольку сотни тысяч  людей оказались бы в перекрестье прицелов авиации Асада. 

В среду, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что силы режима Асада были ответственны за химические атаки в северной сирийской деревне Хан-Шейхун в 2017 году.

Согласно отчету MEE, провоцируя  нарушение режимом соглашения о прекращении огня, ОАЭ стремились отвлечь Турцию от её  кампании по поддержке признанного ООН ливийского правительства. Триполи, в настоящее время, пытается отразить попытку поддерживаемого ОАЭ военачальника Халифы Хафтара взять под свой контроль это  североафриканское государство.


История  поддержки действий нарушающих  права человека

Отчет, детализирующий встречу Эмиратов  с Асадом по Идлибу, вполне соответствует картине  предыдущих действий Эмиратов в регионе.

Несмотря на небольшую численность населения, при  MБЗ ОАЭ пытаются создать широкую сеть влияния на Ближнем Востоке, даже если эти попытки приводят к обвинениям в нарушениях прав человека.

В Йемене, где Саудовская Аравия и ОАЭ вовлечены в войну с повстанцами-хути, Абу-Даби обвиняется в использовании наемников для убийства политических противников и организации лагерей пыток для йеменских заключенных. 

В Египте, ОАЭ была ключевой силой после переворота 2013 года, который сверг единственного свободно избранного президента страны Мохамеда Мурси и заменил его нынешним автократическим режимом во главе с Абдель Фаттах эль Сиси.

Сиси несет  ответственность  за убийство более 800 сторонников Мурси в августе 2013 года на каирской площади Рабаа .

Также считается, что Абу-Даби сотрудничал с провалившимися в июле 2016 года заговорщиками в Турции , финансируя террористическую организацию FETO через посредника, палестинского изгнанника Мохаммеда Дахлана.

Что касается Сирии, то, несмотря на первоначальную поддержку сирийской оппозиции, ОАЭ постепенно восстанавливали свои связи с режимом.

Годы тайного сотрудничества привели к  весьма громогласным и восторженным дипломатическим отношениям.

В декабре посол эмирата при  Асаде Абдул Хаким Ибрагим аль-Нуайми выразил восхищение диктатору за его «мудрое руководство».

В конце марта средства массовой информации режима Асада опубликовали сообщения о телефонном разговоре  Асада и MБЗ, в котором последний обещал поддержать усилия режима по борьбе с пандемией коронавируса, а также обсудить другие «региональные проблемы».

статью прочитали: 35 человек

   
теги: Ближний Восток  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 