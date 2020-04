архив



опубликовано редакцией на Переводике 11.04.20 21:44 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Responding to Russia’s top myths about NATO and COVID-19" - 09 апреля 2020 г. Отвечая на главные российские мифы о НАТО и COVID-19 09 Apr. 2020 В нашей общей борьбе против пандемии COVID-19, факты и информация от заслуживающих доверия источников важны как никогда. С самого начала кризиса российские чиновники выдвигали ложные обвинения в отношении роли НАТО в борьбе с COVID-19. This factsheet sets out the facts: North Atlantic Treaty Organization www.nato.int/factsheets Информационный бюллетень: пять самых часто повторяемых мифов России о НАТО и COVID-19 Миф 1: COVID-19 расколет НАТО Факт: на протяжении более 70 лет НАТО, постоянно адаптируясь к новым вызовам, сохраняла наши страны и наши народы в безопасности. НАТО была создана для борьбы с кризисами, и мы работаем над тем, чтобы этот кризис в области здравоохранения не превратился в кризис безопасности. Как и в наших национальных сообществах, некоторые наши гражданские сотрудники и военнослужащие были инфицированы COVID-19, но основная политическая и военная работа НАТО продолжается. Наша способность проводить операции не была подорвана. Наши силы по-прежнему боеготовы, и наша важнейшая деятельность продолжается, в том числе в наших многонациональных боевых группах на востоке Альянса, в наших морских развертываниях и в наших миссиях от Афганистана до Косово. Мы продолжаем обеспечивать надежное и эффективное сдерживание и защиту, поддерживая национальные и международные усилия по борьбе с пандемией. Союзники по НАТО проявляют солидарность и продолжают поддерживать друг друга в ответе на COVID-19. Миф 2: НАТО не в состоянии поддержать союзников в борьбе против COVID-19 Факт: НАТО играет свою роль в поддержке союзников в борьбе против COVID-19. Это включает в себя содействие воздушной перевозке важнейших предметов медицинского назначения и оборудования, сопоставление запросов на поддержку с предложениями союзников и партнеров и предоставление новаторских, технически совершенных ответов. Многие союзники, в том числе Чехия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Северная Македония, Румыния, Словакия и Испания, воспользовались этой поддержкой. По просьбе союзников, главный командующий НАТО генерал Уолтерс в настоящее время координирует необходимую военную поддержку для борьбы с кризисом и использует пути ускоренного движения через воздушное пространство Европы для военных полетов с медикаментами. По всему Североатлантическому союзу наши профессиональные и высококвалифицированные вооруженные силы играют жизненно важную роль в поддержке национальных гражданских мер. Это включает в себя логистику и планирование, полевые больницы, транспортировку пациентов, дезинфекцию общественных мест и на пограничных переходах. Поддерживая союзников, НАТО продолжает выполнять свою основную задачу: обеспечение безопасности и обороны почти 1 миллиарда человек. Миф 3: COVID-19 - это оружие, созданное НАТО. Факт: НАТО является оборонительным альянсом и служит для защиты почти 1 миллиарда наших граждан. COVID-19 является природно-очаговой инфекцией. Как подтверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что SARSCoV-2, коронавирус, вызывающий COVID-19, имеет естественное, животное происхождение и не является сконструированным вирусом. Как поясняет ВОЗ, этот новый вирус и болезнь были неизвестны до начала вспышки в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. Недавний анализ последовательности генома SARS-CoV-2 не обнаружил доказательств того, что вирус был создан лабораторным или иным способом. Апрель 2020 года Турецкие медикаменты поступили в Испанию по запросу через Евроатлантический координационный центр НАТО по реагированию на стихийные бедствия. Миф 4: учения НАТО способствуют распространению вируса COVID-19. Факт: с начала вспышки НАТО приняла решительные меры по ограничению распространения вируса и минимизации рисков для нашего персонала и сообществ, которым они служат. Как мы уже сообщали, некоторые учения НАТО и союзников были изменены или отменены. Это разумные меры предосторожности, потому что безопасность нашего персонала является главным приоритетом. Военно-медицинский персонал НАТО остается бдительным. Они отслеживают любое потенциальное воздействие на войска НАТО, развернутые для проведения операций. НАТО продолжает оценивать ситуацию и принимать все необходимые меры для уменьшения распространения вируса. Миф 5: НАТО поощряет расходы на оборону за счет здравоохранения Факт: министры иностранных дел и Генеральный секретарь НАТО выразили свое сочувствие и солидарность со всеми, кто пострадал от COVID-19, с работниками здравоохранения и другими людьми находящимися на переднем крае борьбы с ним, и со всеми теми, кто испытывает финансовую неопределенность или трудности. В демократических странах установление государственного бюджета является сложным политическим процессом, отражающим социальные потребности, а также национальные политические приоритеты. В период кризиса наши войска могут играть жизненно важную общественную роль. Как мы теперь видим, вооруженные силы союзников являются важной частью национальных мер реагирования на COVID-19, помогая поддерживать гражданские усилия с помощью материально-технического обеспечения и планирования, полевых госпиталей, транспортировки пациентов, дезинфекции в общественных местах и ​​на пограничных переходах. Их здоровье и безопасность также важны для поддержания нашей готовности сдерживать угрозы и защищать наши народы. Важно, чтобы мы продолжали вкладывать средства в наши вооруженные силы не в ущерб общественному здравоохранению, а в обеспечение безопасности нашего народа и наших народов.