опубликовано редакцией на Переводике 11.04.20 05:02 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Коронавирусные хроники. Выпуск № 5 COVID-19: идиоты, деляги и хайпожеры COVIDIOTS-19: Hate read alert! Rich Kids of Instagram КОВИДиоты-19: Ненавижу читать оповещения! Богатые дети Инстаграма

Brad Hunter Published: April 3, 2020 “Скромное” убежище этого “богатого дитяти” из Инстаграма. INSTAGRAM И в лучшие-то времена они не могли не выставлять напоказ свои развлечения, свои частные самолеты и свои Ferrari. А сегодня, пресловутые “Богатые дети Инстаграма” (Rich Kids of Instagram) с удвоенной энергией занимаются этим, вызывающим отвращение, делом. В то время как большинство людей сидят запертые на карантин в своих небольших домах и квартирах, ничто не сдерживает этих испорченных детей. Назовите это гнилыми понтами. Они летят через всю планету, закрываются в своих роскошных особняках, и [только иногда] выезжают на прогулку на своём стареньком Ламборгини. Что касается масок для лица, которые они надевают, то они носят только стильные дизайнерские защитные маски от-кутюр. Передайте, пожалуйста, бензин, мы готовим “коктейль Молотова”. Для Раша Лимбо «COVID-19» является частью заговора с целью превращения Соединенных Штатов в коммунистическую страну. REUTERS РАШ ЛИМБО - РЕАЛЬНО КОНКРЕТНЫЙ ИДИОТ По словам брехливого ведущего Раша Лимбо, «очень много людей» говорили ему, что COVID-19 является частью зловещего заговора демократов с целью покончить с капитализмом в Америке. Нет, правда. Закрыть этот бизнес? Зачем? Ведь скоро Америка будет точно такой же, как Китай. Один посетитель упрекнул Китай в том, что там «едят летучих мышей, ей Богу!». «Тем не менее, вы единственный человек, которого я знаю, который думает, что это происходит без сотрудничества с демократической партией», - сказал больной раком телеведущий.

«Очень многие люди говорят мне, что, по их мнению, американские левые являются всемирной коммунистической партией, и что они охотно подрывают эту экономику и разрушают ее в целях ликвидации и уничтожения капитализма. Независимо от того, было ли это так задумано или нет, это происходит. Эта экономика закрывается». Лимбо с самого начала отзывается о вирусе с пренебрежением. Стоимость борьбы с ним слишком высока для человека, который сам стоит 600 миллионов долларов. Он размышляет: «Мы будем просто сидеть и смотреть как 22 триллиона долларов - это стоимость, это общая сумма ВВП, это экономика США - мы просто будем сидеть и смотреть, как они испаряются?» Давний курильщик сигар также отверг влияние табака на рак. Сейчас он борется с запущенным раком легких. Туристическая компания якобы сообщила студентам техасского университета, что им не о чем беспокоиться во время весенних каникул в Мексике. Результат - у 44-х из 70 положительный результат на COVID-19. FACEBOOK НЕ ВИНИТЕ ДЕТЕЙ Сорок четырем из 70 студентов Университета Техаса, которые наслаждались весенними каникулами в Мексике, поставлен диагноз “коронавирус”. И хотя обрушившаяся на этих студентов резкая критика была совершенно справедливой, в то же время оказалось, что туристическая компания ПРИЗЫВАЛА и ПОДТАЛКИВАЛА студентов к этой поездке, и теперь люди возмущены ими. Даже после того, как COVID-19 был признан смертельной угрозой, туристическая компания JusCollege «неоднократно призывала» студентов отправиться в путешествие, сообщает New York Daily News. И [теперь] она отказалась предложить возмещение.

12 марта, мама одного студента из Нью-Йорка получила электронное письмо от компании, в котором было сказано следующее: «Основываясь на известной общедоступной информации, мы считаем, что в настоящее время нет никаких веских причин отказываться от поездки в Мексику из-за коронавируса. Мы считаем, что наши направления остаются одними из самых безопасных и самых приятных мест в мире для посещения прямо сейчас». Но Денис Бохен, спикер Палаты представителей Техаса, продолжал ругать детей: «Перестаньте быть глупцами… Возьмите себя в руки. Считаете ли вы, что это проблема или нет, она есть. Думаете ли вы, что это может повлиять на вас или нет, оно влияет. Реальность такова, что, если ты учишься в колледже и собираешься съездить на весенние каникулы в Мексику, это оказывает влияние на многих людей. Пора взрослеть" Мужчина в Аргентине пытался обмануть полицейских на пути к своей девушке. Костюм динозавра Барни не помог. TWITTER Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ТЫ ЛЮБИШЬ МЕНЯ В Аргентине, детский аниматор так сильно хотел увидеть свою девушку, что надел пурпурный костюм Барни-динозавра и отправился на встречу с любимой. Полицейские в Буэнос-Айресе не впечатлились гамбитом 52-летнего мужчины. Согласно Todo Noticias, офицеры остановили поддельного Барни, когда он мчался по городу на своем мотоцикле. Он якобы сказал офицерам, что едет на день рождения ребенка, но позже изменил свою историю и признался, что едет на свидание. Жители столицы Аргентины на протяжении почти двух недель остаются в своих домах и могут выезжать из дома только чтобы купить еду или лекарства. Подозреваемому было предъявлено обвинение в управлении транспортным средством без регистрационных документов и неподчинении строжайшему приказу не выходить из дома. Сенатор-республиканец Келли Леффлер предположительно использовала внутреннюю правительственную информацию, чтобы заработать колоссальные 18 миллионов долларов на сбросе акций после секретного брифинга по COVID-19, за несколько недель, до того как о нем стало известно. Её муженек является президентом Нью-Йоркской фондовой биржи. ОЧЕНЬ ЖАДНЫЙ СЕНАТОР Сенатор-республиканец от Джорджии Келли Леффлер воплощает в жизнь мантру Гордона Гекко с Уолл-стрит про то что жадность - это хорошо. 49-летняя Леффлер уже попала “как кур в ощип” за то, что якобы сбросила миллионы акций после участия в секретном брифинге по COVID-19. Теперь, похоже, выясняется, что она продала акции на сумму 18,7 млн. долл. США - главным образом розничным торговцам - до того, как пандемия сильно ударила. Замужем за президентом Нью-Йоркской фондовой биржи (конфликт?). Она якобы сбросила свои акции и скупала акции, связанные с медициной, пока мир был еще в неведении. Офис Леффлер - ха-ха-ха - отрицает какие-либо её неправомерные действия.



Алексей Иванов (general_ivanov1) wrote, 2020-04-10 СКР заинтересовался масочным бизнесом гламурных прохиндеев Главное следственное управление СКР по городу Москве ведёт (по поручению руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина) проверку в связи с появлением в сети Интернет многочисленных предложений приобрести маски по завышенным ценам, которые не обладают необходимыми фильтрационными и защитными свойствами. "При этом производителями таких масок зачастую являются лица, имеющие большое количество подписчиков в социальных сетях, однако не имеющие отношение к производству медицинской продукции", - подчеркнула официальный представитель СКР Светлана Петренко. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Владислав Шурыгин недавно затрагивал этот вопрос в статье "Маски-шоу-бизнес. Как Канделаки, Топурия и Рудковская помогают людям". Первой додумалась заработать на дефицитных масках Тина/Тинатин Канделаки, генпродюсер федерального телеканала "Матч ТВ", сопредседатель Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", владелица собственного косметического бренда Ansaligy, пиарщица, видеоблогер, несостоявшийся вице-премьер Грузии и заслуженный журналист Чеченской Республики. "Славная со всех своих сторон наша Тиночка вообще не стала заморачиваться и выставила на продажу самые обычные самопальные трёхслойные медицинские маски по цене 980 рублей за пять штук! 196 рублей за штуку! Напомню, цена маски до начала эпидемии составляла 2 рубля. И это уже с прибылью производящих компаний! Не сложно посчитать, что наша растатуированная Тиночка каждую маску продаёт почти в сто раз дороже", - писал Шурыгин. Вокалистка поп-группы "А’Студио" Кети/Кетеван Топурия (экс-супруга банкира Гейхмана, экс-сожительница наркорэпера Гуфа и дочка грузинского вора в законе, скончавшегося в колонии от передоза) одновременно с Канделаки начала выпускать и реализовывать через интернет-магазин маски по цене 1500 руб. за штуку. Продюсер и светская львица Яна Рудковская (бывшая сочинская парикмахерша, автор книги "Исповедь содержанки", жена фигуриста Плющенко) закупила в аптеке готовые маски японского производства и прикрепила к ним камелии от бренда Chanel. Говорит, что раздаёт близким. По другим данным, каждый её "шедевр" тоже обойдётся в сумму 1500 руб. Ещё одна светская львица, дизайнер Белла Потёмкина предлагает точно такие же маски (Рудковская убеждена в плагиате) по цене от 1590 до 2990 руб. Пролетевшая мимо "Евровидения" фрик-группа Little Big запустила в продажу тканевые маски за 1000 руб. с принтами Little Big и CorUNOvirus. Бренд LA Story грудастой украинской (но делающей деньги в РФ) певицы Анны Седоковой выпустил коллекцию масок по цене от 1000 до 2000 руб. Двуслойная маска от модельера и заслуженной тусовщицы Маши Цигаль стоит 1100 рублей. Дизайнер Александр Арутюнов выпустил маски с вышивкой по 5000 руб. за штуку. Модный видеоблогер Влад Бумага предлагает через свой фаншоп за 600 руб. маски с лозунгом "Надел, чтобы выжить". И так далее. 6 апреля правительство России ввело ограничения на продажу медицинских масок - торговать могут только организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. Теперь многие из гламурных многостаночников утверждают, что маски изначально не рекламировались как медицинские, являются "сувенирными", выполняют "декоративно-прикладную функцию". Ничего, СКР разберётся.

От скаута: По поводу всяких блогеров, продюсеров, светских львиц и прочих, как теперь принято выражаться, хайпожеров (людей пытающихся “засветиться” , т.е. любым способом получить известность с тем чтобы затем “стричь с неё купоны”) - у меня есть ещё одна “статья”. Переводить я её не стал, она почти полностью состоит из фотографий “героини”, причем в одной и той же позе, но в разном белье (желающие могут посмотреть по ссылке ниже). Краткое содержание: Бьюти-блогер, она же - персональный тренер советует - “От короновируса можно спастись приемом мужской спермы. Можно “прямо”, можно добавлять в смузи. Она лично употребляет для этого своего парня пять раз в неделю. Очень полезно, в том числе для кожи и иммунитета”. Газета приводит мнение врача - “Ни от чего это не помогает, просто мойте руки и не трогайте лицо”

