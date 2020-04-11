Обстановка в Сирии и вокруг неё

2020-04-10

В Турции рассказали о сорванном контроле России над северной частью Сирии.

Американским военным удалось выдавить Россию из северной части Сирии, несмотря на заметное осложнение в отношениях с курдами. По данным турецкого информационного издания «Anadolu», России не только не удалось достигнуть с курдскими формированиями каких-либо договорённостей, но и ситуация оказалась настолько сложной, что российских военных попросту выдавили с территории на севере Сирии.

Как уточняет турецкое информационное издание, изначально Россия планировала создать в северной части арабской республики некие вооружённые формирования, которые бы смогли обеспечивать контроль над отдельными районами, однако , под сильным давлением США, \курды отказались от какого-либо сотрудничества с российскими военными.

«США не позволили России создать "ополчение" на севере Сирии путем давления и угроз. Именно так утверждает турецкое государственное ИА Anadolu со ссылкой на местные источники. По информации Anadolu, российские военные планировали привлечь местных жителей н.п Амуда и Тель-Тамр для охраны военных объектов, создаваемых Минобороны РФ на севере Сирии. В ответ на это американцы стали оказывать сильнейшее давление на курдов, чтобы саботировать российскую инициативу, а молодых людей обещали отправить воевать в Ливию, если они будут сотрудничать с русскими. В итоге желающих набралось не более 100 человек. От проекта пришлось отказаться. По версии Anadolu, в 18 точках провинции Хасеке, Ракка и Алеппо размещены около 700 российских военнослужащих, а их неоднократные попытки занять район нефтяного месторождения Румейлан к востоку от Эль-Камышло наталкивались на противодействие сил США», - сообщает «Телеграм»-сообщество «Военный обозреватель».

Следует уточнить, что на сегодняшний день российские военные сталкиваются с мощнейшим противодействием в Сирии со стороны США.

2020-04-10

Сирийская армия объявила о начале широкомасштабного наступления через два дня.

Сирийские войска и российская боевая авиация готовятся к началу широкомасштабной военной операции в сирийской провинции Идлиб, против оставшихся групп террористов. Широкомасштабное наступление может стать окончательным по освобождению северо-западной части Сирии от боевиков.

««Эти герои через два дня прогонят сирийский режим до самого Морека».Сириец на видео обещает, что турецкие войска начнут в ближайшее время операцию в Идлибе против Асада, России и Ирана и именем Аллаха освободят территории, «оккупированные сирийским режимом»», - приводит информацию «Телеграм»-сообщество «Рыбарь», приводя соответствующее видео.

https://t.me/warjournal/5762

Насколько достоверными являются подобные сведения – неизвестно, однако, примечательным является тот факт, что несколько дней назад подобные данные приводились и другими сирийскими военными и информационными источниками, а за последние 48 часов очень серьёзно возросла активность российских ВКС над Идлибом.

«Если Россия действительно позволяет Сирии начать наступательную операцию, то, очевидно, это указывает на готовность отказаться от соглашений с Турцией, которые, к слову, всё равно не выполняются. Будет ли принимать в этом участие Россия – достоверно неизвестно, однако, без российской воздушной поддержки, продвижение сирийской армии может оказаться чрезвычайно медленным», - приводит мнение специалист.

2020-04-10

Израиль разбомбил крупнейшую авиабазу на территории Сирии.

Несколько часов назад стало известно о том, что в результате бесконтрольных израильских воздушных ударов взлётно-посадочная полоса одной из крупнейших военных авиабаз на территории Сирии оказалась полностью непригодной для её эксплуатации средствами военно-транспортной и боевой авиации.

На данный момент известно о том, что российские ВКС использовали сирийскую военную авиабазу Шайрат достаточно редко, однако, вероятность того, что она могла являться перевалочным пунктом для базирования российских боевых самолётов и вертолётов, всё же является достаточно большой.

На представленных спутниковых снимках можно увидеть, что как минимум семь израильских ракет разрушили взлётно-посадочные полосы одной из крупнейших военных авиабаз, при этом, судя по всему, именно взлётно-посадочные полосы и рулёжные дорожки были основной целью израильских боевых самолётов.

С чем именно была связана подобная агрессия Израиля – неизвестно, однако, на текущий момент это первое задокументированное свидетельство израильских ударов по территории Сирии в ночь на 31 марта.

По ряду предположений, атака на сирийскую военную авиабазу связана с попыткой недопущения посадки здесь самолётов, следующих из Ирана, однако, официальных комментариев на этот счёт со стороны Израиля нет.

2020-04-06

Россия собралась встретить американский авианосец и ударную группу своими «Калибрами».

Несколько часов назад стало известно о том, что в связи с появлением в Средиземном море американских военных кораблей, в том числе речь идёт и об авианосце «Гарри Трумэн», возглавляющем авианосную ударную группу, российские военные корабли намерены провести серию ракетных стрельб и спецопераций по всей восточной части Средиземного моря и у военных баз на территории Сирии.

«07, 09, 10, 17, 21, 23 и 30 апреля 2020 года силы Средиземноморской группировки ВМФ планируют провести интенсивные мероприятия боевой подготовки с выполнением практических ракетных и артиллерийских стрельб в назначенных районах восточной части Средиземного моря. Повышенная активность сил российского ВМФ и относительная удалённость их действий от сирийского Тартуса связана, в том числе, и с нахождением в тех краях кораблей авианосно-многоцелевой группы USS Harry S. Truman», - сообщает «Телеграм»-сообщество «Оперативная линия».

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Специалисты полагают, что таким шагом российский флот намерен продемонстрировать США не только контроль над этим регионом, но и готовность противодействовать США в случае появления подобной необходимости.

«Российские фрегаты, вооружённые крылатыми ракетами «Калибр», являются прекрасной демонстрацией мощи российского флота. Американские АУГ уже не могут войти в Средиземное море, не направив на предварительную разведку свои самолёты, и, это, очевидно, указывает на совершенное невладение ситуацией», - отмечает специалист.

2020-04-09

Согласно данным сирийских источников, не менее двух высокопоставленных боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России - прим. ред.) покинули группировку, вместе со своими последователями (порядка 80 боевиков) и пригрозили Турции масштабным бунтом и даже государственным переворотом. Причиной этому стали действия Эрдогана, который отказался выплачивать террористам зарплату и поддерживать в борьбе против САА и России.

««Хайат Тахрир Аш-Шам» покинули два высокопоставленных боевика. Ресурсы идлибских джихадистов опубликовали заявление двух высокопоставленных боевиков ХТШ, которые объявили о выходе из объединения. Первым покинул свой пост глава т.н. “Верховного совета” группировки доктор Бассам Сиони. Он родом из сирийского города Банияс и до 2011 года работал преподавателем исламского права в Идлибе. О причинах выхода Сиони предпочел не распространяться, заявив, что объяснит все позже. Еще одним покинувшим объединение стал полевой командир Абу Малик Ат-Таллик (настоящее имя Джамал Зейна). Он являлся главой ХТШ в Западном и Восточном Каламуне (провинция Дамаск). В своем обращении Абу Малик заявил, что не согласен с политикой руководства объединения, которая привела к потерям значительных территорий в Сирии», - сообщает «Directorate 4».

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Ранее подобная ситуация уже наблюдалась в северной части Сирии, когда Турция запретила боевикам брать под контроль незащищённые сирийской армией регионы арабской республики, опасаясь, что это может привести к бесконтрольным и беспрецедентным ударам со стороны России.

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