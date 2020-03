архив



опубликовано редакцией на Переводике 22.03.20 14:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Guardian”,

"An Italian financial crisis is certain – the big question is how contagious it is " Великобритания - 10 марта 2020 г. Финансовый кризис в Италии неизбежен, важный вопрос в том, насколько он заразен ЕС может переписать свои правила и позволить правительствам занимать больше денег, чтобы бороться с кризисом, или же позволит Италии пойти по пути Греции Ларри Эллиот



Пустая площадь Св. Петра в Риме. Туризм не восстановится до конца 2020 года, причинив большой вред экономике. Фотограф: Алессандро Серрано/REX/Shutterstock Решение итальянского правительства приостановить ипотечные платежи для своих граждан, находящихся в карантине, является радикальным шагом в борьбе за уменьшение воздействия коронавируса, но соразмерным тому затруднительному положению, в котором оказалась страна. Италия - слабое звено еврозоны. Даже до текущей строгой изоляции ей грозил четвертый экономический спад за чуть более чем десять лет, и за два десятилетия рост уровня жизни был минимальным. В ее обрабатывающей промышленности преобладают производители с низкими издержками, незащищенные от разрыва мировой цепочки поставщиков. У нее высокий государственный долг и слабая банковская система, и это стратегически важная экономика, третья крупнейшая в еврозоне. Словом, если есть одна страна ЕС, в которой Еврокомиссия в Брюсселе и Европейский центральный банк во Франкфурте предпочли бы избежать серьезной вспышки коронавируса, то это Италия. Проблема не в том, будет ли в Италии экономический спад. С закрытыми школами, университетами, театрами и кинотеатрами и крайне важной туристической отраслью, которой грозит неудачное лето, экономика сократится и в первом, и во втором квартале 2020 года. Также не является вопросом, насколько серьезным будет спад в экономике, хотя предварительные оценки показывают, что он будет тяжелым. Джек Аллен-Рейнолдс, старший европейский экономист Capital Economics, считает, что итальянская экономика сократится на 1% в первые три месяца года и еще на 1,5% во втором квартале. Это исходя из допущения, что карантин продлится до конца апреля, а затем будет постепенно отменен. Если же экономика останется по сути обездвиженной до конца июня, то он говорит, что во втором квартале падение экономики может составить 4,5%. Разумно предположить, что экономисты правительства в Риме предлагают аналогичные перспективные прогнозы, отсюда и ипотечные каникулы. Это будет являться видом вертолетных денег - сбрасывания денег, чтобы помочь потребителям в непростое время - в том случае, если домохозяйствам никогда не потребуется наверстывать ежемесячные платежи по ипотечным ссудам, которых они избегут. Детали этого плана действий остаются туманными, но маловероятно, чтобы итальянское правительство пошло так далеко. Начать хотя бы с того, что его банки уже до отказа набиты просроченными ссудами и не могут позволить себе долговременный удар по прибылям. И затем разбрасывание денег с вертолета должно быть гарантировано ЕЦБ. Шансы на то, что он это сделает, являются минимальными. Тем не менее для остальной Европы Италия является системно значимой страной. Так что в действительности на карту поставлено не то, сократится ли ВВП Италии на 1,5% или на 4,5% во втором квартале, а то, окажется ли ее финансовый кризис заразным. Потому что это может произойти. Чарльз Дюма из TS Lombard говорит: "Банковская система вряд ли сможет остаться платежеспособной или ликвидной в текущих условиях изоляции всей страны. Туристическая отрасль практически выведена из игры в 2020 году. Налогово-бюджетное стимулирование может иметь обратный эффект, если, что возможно, инвесторы потребуют более широкую кредитную маржу, чтобы принять новые итальянские ценные бумаги. Италии потребуется внушительная поддержка со стороны партнеров по еврозоне, чтобы избежать судьбы Греции. "Пока что на уровне деклараций поддержка обеспечена. Следует надеяться, когда речь пойдет о реальных деньгах, то эта поддержка будет достаточно ясной, чтобы позволить стране выпускать долговые обязательства по разумным ценам и без тяжелых условий, которые могут усилить спад и/или привести к "внутреннему обесцениванию" [иначе говоря к огромному сокращению заработной платы] по типу того, которое было навязано периферийным странам еврозоны в 2012-15 гг." Менее чем через шесть месяцев после начала ее работы президентом ЕЦБ Кристин Лагард оказалась под жестким давлением, чтобы предложить пакет чрезвычайных мер, когда совет управляющих центрального банка соберется в четверг, но в реальности он может сделать лишь немногое. Ключевая процентная ставка ЕЦБ уже является отрицательной, а на количественное смягчение распространяется закон убывающей доходности. Ожидаемая целевая помощь малым и средним предприятиям с их потоком наличности будет по большей части косметической. На самом деле это ответственность отдельных правительств и Еврокомиссии показать, что они усвоили уроки контрпродуктивной одержимости бюджетным догматизмом, который препятствовал оздоровлению еврозоны после финансового кризиса 2008-09 гг. Ответные действия Италии на коронавирус, без сомнений, разрушат европейские правила бюджетного дефицита и поставят высокопоставленных политиков Европы перед выбором. Воспользуются ли они благоприятной возможностью, чтобы изменить политику, дав правительствам большую свободу действий при заимствованиях, а от ЕЦБ не требовалось обеспечивать все стимулирующие меры? Или же они будут обращаться с Италией как с Грецией и будут настаивать, что режиму строгой экономии нет альтернативы? 