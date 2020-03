архив



опубликовано редакцией на Переводике 11.03.20 21:00 "CNN", "Low oil prices could damage the US economy" США - 10 марта 2020 г.

"Low oil prices could damage the US economy" США - 10 марта 2020 г. Низкие цены на нефть могут нанести ущерб экономике США Крис Айсидор, CNN Business Нью-Йорк (CNN Business) - Бум добычи в США сделал Америку крупнейшим нефтепроизводителем в мире и совершенно изменил экономические обстоятельства с тех пор, когда Америка была чистым потребителем. Это также означает, что недавнее стремительное падение цен на нефть нанесет намного больший ущерб экономике США, чем серьезные падения цен на нефть в 2008 или 1991 году. Утром в понедельник Morgan Stanley выпустил аналитическую заметку, сказав, что если цены на нефть останутся на низком уровне, то это может сократить ВВП США на 0,15 - 0,35 процентных пунктов в первом квартале. Morgan Stanley также сказал, что он обеспокоен, что потребители не станут тратить сэкономленные на более низких ценах бензина средства. К середине дня цены на нефть упали на 17,4%, до 34,14 долларов за баррель. В прошлом "падение цен на нефть... было чрезвычайно позитивным для экономики. А теперь это всего-навсего примочка", - сказал Марк Зэнди, главный экономист Moody's Analytics. В то время как водители, авиакомпании и другие потребители нефти, возможно, получат большие сбережения за счет очень низких цен, в нефтяном секторе наверняка будут банкротства, невозвраты кредитов, потери рабочих мест, приостановка капитальных расходов и другие элементы экономической дезорганизации, добавил он. До недавнего времени экономисты беспокоились по поводу высоких цен на нефть, а не падающих цен на нефть. Каждому экономическому спаду с конца Второй мировой войны предшествовал резкий рост цен на нефть. В твите утром президент Дональд Трамп посчитал падение цен на нефть хорошей новостью для страны. Хорошо для потребителя, цены на бензин снижаются! - Дональд Трамп (@realDonaldTrump) 9 марта 2020 г. Однако экономисты видят причины для беспокойства. Ущерб для экономики от падающих цен будет ощутим, вероятно, намного быстрее и тяжелее, чем повышение потребительских расходов, которое могут дать более низкие цены на бензин, сказал Пол Эшуорт, главный экономист североамериканского подразделения Capital Economics. "Более низкие цены должны быть безразличны [для экономики США], но есть некоторые риски, связанные с этим", - сказал он. "И если все работают из дома и остаются поближе к дому, то они в любом случае не будут использовать много бензина, так что низкие цены не сильно вам помогут". Насколько большой является нефтяная индустрия США На нефтяную индустрию приходилось в целом 1,5 миллиона рабочих мест в 2019 году, но 945 000 этих рабочих мест - на заправках. В добыче нефти и газа, наряду с компаниями технического обеспечения и операторами трубопроводов, заняты 471 000 человек, на нефтеперерабатывающих заводах заняты еще 69 000 человек.

Один из первых признаков проблем из-за низких цен на нефть заметен на Уолл-Стрит, так как акции нефтяных компаний упали вместе с ценой на нефть. Это способствовало приближению фондового рынка США к территории медвежьего рынка (рынка с тенденцией к снижению курсов, прим. перев.) в понедельник, нанеся ущерб портфелям акций как крупных, так и отдельных инвесторов. "Момент хуже некуда. Это выхолащивает настроение инвесторов", - сказал Зэнди. Конечно, индустрия сталкивалась с подобными падениями цен и раньше, сказал Фрэнк Маккьярола, старший вице-президент по политике, экономике и нормативно-правовому регулированию Американского института нефти. "В периоды нестабильности цен и неопределенности всегда есть потенциал для еще больших разрывов", - сказал он. "Ни одна отрасль не защищена от спадов на рынках. Но американская нефтегазовая индустрия сохраняла жизнеспособность в подобные периоды раньше". Цена галлона (3,785 л.) обычного бензина в Соединенных Штатах составляет сейчас 2,39 доллара за галлон, что только на 5 центов меньше, чем неделю и месяц назад, согласно Американской автомобильной ассоциации (ААА). Но эти цены могут вскоре снизиться, сказал Том Клоза, главный нефтяной аналитик Информационной службы цены на нефть, которая рассчитывает средние цены для ААА. Средняя цена по стране может снизиться до менее 2 долларов за галлон к концу марта, сказал он, и большинство будут платить, возможно, от 1,59 до 1,99 долларов за галлон в конце этой весны. "Мы находимся в центре ценовой войны", - сказал Клоза по поводу битвы между Саудовской Аравией и Россией, которая привела к резкому падению цен в одночасье. "Является ли это семидневной войной или затяжной войной? Я не знаю. Я знаю только, что это поистине беспрецедентно". Саудовско-российская ценовая война является только частью того, что снижает цены, сказал Клоза. К этому приводит также и резко упавший спрос. Авиакомпании отменяют рейсы по всему миру, включая в Соединенных Штатах. Работникам говорят, чтобы они работали из дома и избегали массовых мероприятий. Все это ведет к значительно меньшему спросу на бензин и авиатопливо и, как результат, к меньшему спросу на нефть. Но Клоза не верит, что американские нефтепроизводители, особенно компании сланцевой нефти, сильно сократят добычу. Даже если они теряют деньги на нефти по этой цене, многим нужно поддерживать добычу, чтобы избежать банкротства, сказал он. "Вы не увидите закрытия незаконченных скважин", - сказал он. "Но если у вас уже много расходов, вам нужно продолжать добычу ради потока наличности. Со временем вы увидите сокращение добычи, но не сразу". Хорошей новостью в отношении влияния на экономику США является то, что добыча нефти и газа и переработка нефти составляют всего около 1,7% американской экономики. И акции нефтяных компаний не так важны для большинства инвесторов, как это было в прошлом. "В 80-е и 90-е и начале 2000-х акции энергетических компаний являлись намного большей частью пирога фондового рынка", - сказал Зэнди. "Exxon" была самой дорогостоящей компанией в мире, а не Amazon, Apple или Microsoft".