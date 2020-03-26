La Stampa: 80% российских поставок в Италию «бесполезны» для борьбы с COVID-19

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
26.03.20  

Китай в рекордных объемах скупает дешевую российскую нефть

(0)
 
26.03.20   Редакция

Американские ультраправые обвиняют мусульман..

(0)
 
25.03.20   Редакция

Коронавирусные хроники

(0)
 
25.03.20  

Коронавирус подорвал мировую экономику на многие годы, предупреждает ОЭСР

(0)
 
24.03.20   Редакция

Сенатор призвал Трампа наложить эмбарго на нефть из стран ОПЕК и из России

(0)
 
24.03.20  

Карантин в трехмиллионном Киеве: в автобус только по спецпропускам

(0)
 
24.03.20  

ФОТО И ВИДЕО ⟩ Италия на грани коллапса: военные увозят сотни трупов, нет ИВЛ, медики решают, кто умрет первым...

(0)

последние за вчера, 25.03.20  
 
19:19   Редакция

Коронавирусные хроники

(0)
 
14:35   Редакция

Украинский врач-инфекционист шокировал подробностями

(0)
 
02:34  

Коронавирус подорвал мировую экономику на многие годы, предупреждает ОЭСР

(0)
 
02:13  

Подборка: Мир после коронавирусной пандемии

(0)
 
01:38  

Коронавирусные хроники

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 26.03.20 23:05
скаут: Игорь Львович;
   
 

La Stampa: 80% российских поставок в Италию «бесполезны» для борьбы с COVID-19

26/03/2020 

Россия направила в Италию оборудование и специалистов для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, фото от 22 марта 2020 г.

Россия направила в Италию оборудование и специалистов для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, фото от 22 марта 2020 г. via REUTERS - Russian Defence Ministry

RFI

Итальянская La Stampa со ссылкой на «политические источники высокого уровня» сообщает, что 80% российских поставок оказались «абсолютно бесполезны или малополезны» для Италии в рамках борьбы с COVID-19. 

Тогда как Китай отправил в Италию в основном медицинские маски и аппараты ИВЛ, российская помощь состояла из оборудования для дезинфекции территорий и другой спецтехники подобного типа, пишет La Stampa.

По словам источников издания, Россия действует не только из гуманитарных побуждений, но преследует свои политические и дипломатические интересы. А итальянский премьер Джузеппе Конте «согласился принять все это, чтобы укрепить прекрасные личные отношения» с Москвой.

При этом в Кремле отрицают, что рассчитывают на снятие европейских санкций в обмен на помощь Италии.

Итальянская пресса замечает также, что все специалисты, направленные из России в Италию, являются военными, сама операция находится в ведении министерства обороны России, а не министерства здравоохранения. Эти специалисты, отправившиеся из Рима в Бергамо, имеют высокие армейские звания: генералы, полковники, майоры. «Российские военные свободно передвигаются по территории Италии, в нескольких шагах от баз НАТО», — подчеркивает La Stampa. 

Ранее, после телефонных переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте, авиагруппировка министерства обороны России доставила в Италию около сотни российских военных специалистов и оборудование. В Италию вылетели девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС. Они приземлились на военном аэродроме Пратика-ди-Маре в 30 километрах от Рима.

Евросоюз тоже помог Италии в борьбе с вирусом, но об этом СМИ писали намного меньше, чем о помощи Москвы и Пекина. Еще в феврале Европейский центр профилактики и контроля заболеваний совместно с ВОЗ отправил в Италию экспертов для консультирования местных властей, напоминает DW. Германия стала первой страной, которая приняла на лечение пациентов с COVID-19 из Италии. 

Наблюдатели также отмечают, что Россия и Китай, отпрвляя помощь Италии, преследуют и имиджевые цели. Китай пытается показать, что справился с эпидемией на своей территории и может помогать Европе. Россия же таким образом отправляет сигнал, что коронавирус не является для страны острой проблемой.

статью прочитали: 26 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 