опубликовано редакцией на Переводике 25.03.20 19:19 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Arab News”, Саудовская Аравия Коронавирусные хроники Ghost town Beirut: Troops patrol streets in virus curfew crackdown Город-призрак Бейрут Комендантский час, контрольно-пропускные пункты, войска патрулируют опустевшие улицы Ливанским силам безопасности приказано принимать самые строгие меры, чтобы удержать людей дома и предотвращать скопления. (Supplied) 23 March 2020 NAJIA HOUSSARI BEIRUT: В воскресенье, войска патрулировали пустынные улицы города, а армейские вертолеты кружили над Бейрутом, ливанцы были предупреждены о необходимости «готовиться к худшему» после вспышки коронавируса. Солдаты устанавливают контрольно-пропускные пункты, военные, через громкоговорители, призывают людей подчиняться официальным инструкциям и оставаться дома, поскольку число случаев заражения вирусом выросло с 18 до 248. Применение жестких мер было необходимо, потому что «некоторые люди не соблюдают необходимые превентивные меры для защиты себя, своих родственников, семей, друзей, общества и своих соседей», - сказал министр внутренних дел Мухаммед Фахми. «Мы должны спасти себя, свои семьи и нашу страну, пока не стало слишком поздно. Мы должны готовиться к худшему, сохраняя надежду и веру в то, что мы преодолеем этот кризис, поступая правильно». В воскресенье Саудовская Аравия сообщила о 119 новых случаях заражения вирусом, в результате чего общее число таких случаев возросло до 511. Представитель Министерства здравоохранения Мухаммед Абделили заявил, что 72 новых пациента были турками и находились на карантине в Мекке после прямого контакта с другим гражданином Турции, который уже был инфицирован. По словам Абделали, более 4000 человек находятся на карантине. «Мы начинаем видеть больше случаев, связанных с общением ... мы советуем всем оставаться дома». В ОАЭ авиакомпания Emirates первоначально заявляла, что она прекращает все пассажирские перевозки к среде, но позже сказала, что некоторые рейсы будут продолжаться, пока границы остаются открытыми и существует спрос со стороны пассажиров. Грузовые рейсы также будут выполняться. «Мы находимся в ситуации, когда мы не можем эффективно обслуживать пассажирские перевозки до тех пор, пока страны не откроют свои границы и не вернут доверие к себе», - заявил председатель совета директоров компании шейх Ахмед бен Саид Аль-Мактум. Три роскошных отеля, управляемых застройщиком Emaar в популярном у туристов районе Дубая, прекратили бронирование номеров. Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум объявил о дополнительном экономическом стимулировании в размере 16 миллиардов дирхамов, в результате чего общая сумма составит 126 миллиардов дирхамов (34,3 миллиарда долларов США). Другое государство Персидского залива, Оман, в воскресенье запретил публичные собрания, ограничил штат сотрудников государственных учреждений, закрыл обмен валюты и запретил публикацию или распространение газет и журналов. Кувейт ввел частичный комендантский час и продлил приостановку работы на две недели. Некоторые супермаркеты допускают только 50 покупателей одновременно. Катар, где было зарегистрировано 481 случай заболевания коронавирусом, ввел контрольно-пропускные пункты для обеспечения запрета на публичные собрания. Существуют опасения за здоровье десятков тысяч рабочих-мигрантов, находящихся на карантине, которые фактически находятся в густонаселенном районе к юго-западу от Дохи, известном как Промышленная зона. Никому не разрешено покидать его. Amnesty International предупредила, что стесненные условия подвергают работников риску, и призвала обеспечить «доступ к медицинской помощи, включая профилактику и лечение для всех пострадавших, без какой-либо дискриминации». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что его страна (в Иране, региональном очаге вспышки вируса - более чем 21 000 случаев заражения и 1 685 смертельных случаев) никогда не примет медицинскую помощь от «американских лжецов, манипуляторов, наглых и жадных… шарлатанов». Иран, который изо всех сил пытается сдержать вспышку, до сих пор получал медицинское оборудование или финансовую помощь от Азербайджана, Великобритании, Китая, Франции, Германии, Японии, Катара, России, Турции и ОАЭ. King Salman approves further measures to prevent coronavirus spread Король Салман одобрил дальнейшие меры по предотвращению распространения коронавируса

Улица в Эр-Рияде после введения комендантского часа 23 марта 2020 года. (Reuters) Запрещено въезжать и покидать Эр-Рияд, Мекку и Медину

Комендантский час может быть продлен на основе рекомендаций органов здравоохранения ДУБАЙ. Король Саудовской Аравии Салман в среду утвердил дополнительные меры предосторожности для ограничения распространения коронавируса в Королевстве, включая введение более жестких ограничений на поездки, особенно в трех крупных городах. «Жителям тринадцати регионов Королевства запрещено покидать свой регион или переезжать в другой», - сообщает государственное информационное агентство SPA. «Запрещено въезжать и покидать следующие города [Эр-Рияд, Мекку и Медину] в соответствии с ограничениями, установленными заинтересованным органом», - добавил он. Ограничения на поездки будут действовать с 3:00 вечера. в четверг, и будет действовать до конца комендантского часа, указанного в более раннем королевском указе. Королевский указ также ввел более продолжительный комендантский час в указанных трех городах, который теперь начнется в 15:00, в то время как должностные лица других городов, провинций и регионов могут продлевать или вводить комендантский час на целый день на основе рекомендаций органов здравоохранения. «Запрет на передвижение не распространяется на группы, ранее освобожденные от комендантского часа, принимая во внимание, что исключение должно быть в самом узком объеме и в соответствии с процедурами и средствами контроля, установленными соответствующим органом», - сообщило SPA.

Japan’s capital Tokyo becomes center of its coronavirus epidemic Столица Японии Токио становится эпицентром эпидемии в стране Губернатор Токио призывает жителей оставаться дома на выходных Международный олимпийский комитет и правительство Японии во вторник согласились перенести Олимпийские игры в Токио 2020 года на 2021 год из-за вспышки коронавируса (AFP) По сообщениям СМИ, в Токио в среду было зарегистрировано более 40 новых случаев REUTERS 25 марта 2020 ТОКИО: Губернатор Токио Юрико Койке в среду предупредила о «всплеске» случаев заболевания на выходных и призвала жителей как можно дольше оставаться в помещении. Койке сделала эти заявления на пресс-конференции, где предупредила о «тяжелой» ситуации после того, как в столице было объявлено о более чем 40 новых случаев заражения. По сообщениям СМИ, в Токио в среду было зарегистрировано более 40 новых случаев, это самый большой рост за один день. Город стал центром эпидемии коронавируса в Японии, с 211 случаями, больше, чем в любом другом регионе после увеличения на этой неделе. Во вторник столица обошла по количеству заболевших сильно пострадавший северный остров Хоккайдо, как префектуру с наибольшим количеством инфицированных, сообщает NHK. По данным NHK, в Японии, на вечер среды, инфекцией заразились 1271 человека, и 44 случая смерти были связаны с вирусом. Это не включает 712 случаев заражения и 10 смертей на борту круизного судна, пришвартованного около Токио в прошлом месяце. Международный олимпийский комитет и правительство Японии во вторник согласились перенести Олимпийские игры в Токио с 2020 года на 2021 год из-за вспышки. Новые случаи заражения в Токио произошли после того, как Койке предупредила, что блокировка столицы возможна, если она увидит взрывной рост числа случаев. В понедельник Койке призвала жителей проявлять сдержанность, чтобы избежать блокировки. Она сказала, что следующие три недели будут иметь решающее значение для того, увидит ли Токио «всплеск» - взрывной рост - случаев вируса. В северной префектуре Японии Хоккайдо, где было зарегистрировано 167 случаев заражения, было введено чрезвычайное положение. По данным Reuters, эта вспышка в настоящее время заразила более 420 000 человек в 196 странах, при этом погибли от вируса почти 19 000 человек.

Spain overtakes China virus toll with 3,434 coronavirus deaths С 3434 смертями, Испания обогнала Китай по числу умерших от коронавируса Люди в масках идут на Южное муниципальное кладбище в Мадриде, чтобы принять участие в похоронах человека умершего от нового коронавируса. March 23, 2020. (AFP file) AFP March 25, 2020 МАДРИД: В среду, после того как за последние 24 часа умерло 738 человек, число умерших от коронавирусной инфекции в Испании - 3434 человек, превысило число погибших в Китае, сообщило правительство. Во всем мире только в Италии сейчас число погибших выше, чем в Испании. В Китае, где вирус появился в конце прошлого года, умерли 3281 человек. По словам министерства здравоохранения, рост числа смертей произошел, когда Испания вступила в 11-й день беспрецедентной общенациональной блокировки, которая была введена в попытке обуздать эпидемию COVID-19. В стране, в настоящее время, инфицированы 47 610 человек, сообщило министерство здравоохранения. Когда власти усилили тестирование, число случаев заражения показало 20-процентное увеличение показателей за вторник, а число погибших, за тот же период, показало 27-процентный рост. Несмотря на общенациональную блокировку, введенную 14 марта и которая должна продолжаться до 11 апреля, число смертей и заражений продолжает расти, и официальные лица предупреждают, что на этой неделе это будет особенно плохо. «Мы приближаемся к пику», - заявил координатор по чрезвычайным ситуациям министерства здравоохранения Фернандо Саймон, обнародовав данные. Органы здравоохранения надеются, что скоро станет ясно, оказывает ли блокировка желаемый эффект. Основным пострадавшим от инфекции является Мадридский регион: 14 597 заразившихся - чуть менее трети от общего числа - и 1825 смертей, или 53 процента от общенационального показателя. Поскольку больницы находятся на грани коллапса из-за резкого увеличения числа пациентов, военные развернули огромный полевой госпиталь в обширном выставочном центре IFEMA в Мадриде, госпиталь, в настоящее время имеет 1500 коек, но может быть расширен до 5500 человек, что делает его крупнейшей больницей в Испании. Из-за того, что городские похоронные службы были перегружены, чиновники передали каток Паласио-де-Иело под временный морг.

Iran coronavirus toll rises to 2,077 after 143 new deaths После 143 новых смертей, число жертв коронавируса в Иране увеличилось до 2077 Мужчины несут гроб журналиста Абдоллы Завие, скончавшегося от коронавируса, на кладбище Бехешт Захра в Тегеране, Иран, March 24, 2020. (West Asia News Agency/Reuters) REUTERS March 25, 2020 Представитель иранского министерства здравоохранения заявил в среду, что от нового коронавируса в Иране умерло 2077 человек, причем за последние 24 часа было зарегистрировано 143 случая смерти. Общее количество людей, зараженных коронавирусом, возросло до 27 017, написал в Твиттере Алиреза Вахабзаде. статью прочитали: 36 человек Комментарии