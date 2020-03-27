Доклад: как к русским относятся в Балтии, Европе, США

BB.LV 23 марта, 2020

Известный аналитик в сфере межгосударственных отношений, публицист Гилберт Доктороу — многолетний участник ежегодного Европейского русского форума в Брюсселе. Не могу не отметить его блестящее выступление на XIII форуме. Тем более что оно было во многом посвящено положению русских Латвии, которое Гилберт пристально изучает.

За пределами России

На этот раз темой форума стала "Русская идентичность за пределами России" — Гилберту было чем поделиться с аудиторией.

— Говоря о положении русскоговорящих в странах Балтии, разбираем случаи недостойного обращения с ними именно в Латвии, где пропорция русскоязычного меньшинства велика: вдвое или втрое больше, чем в двух других странах. Здесь преследование лидеров русской общины практикуется на уровне, несравнимом с тем, что в Литве и Эстонии.

В каждой из этих стран есть собственный музей, посвященный советской оккупации. Но в Эстонии, к примеру, нечто, соотносящееся со здравым смыслом, проявляется в историческом рассказе по экспонатам муниципального музея Таллина. Там говорится, что до 1990–го у эстонцев была государственность в течение только 20 лет за прошедшие 1000 лет их истории — в межвоенный период. Это относится ко всему региону и, в общем–то, нивелирует антироссийскую позицию националистов.

Потерю уверенности в себе среди исполнителей крайне дискриминационной этнической политики я увидел во время своего визита в Ригу в марте 2014 года, когда провел несколько дней в качестве гостя городских властей. Меня пригласили на мероприятие года, в который Рига исполняла роль столицы культуры Европы.

Один из организаторов мероприятия доверительно поведал мне на коктейле для гостей, что закон, лишающий гражданства более 200 000 русскоговорящих соотечественников латышей, прибывших после 1939 года, является трагической ошибкой.

Влияет ли отношение к русскоязычному меньшинству на то, как относятся к странам Балтии в ЕС? Думаю, нет. Самым решительным сторонником сдерживания России в рамках ЕС была Литва под председательством Дали Грибаускайте… В то же время с точки зрения русскоязычного меньшинства Литва менее проблематична, чем два других государства.

Перемена в отношениях

Возвращаясь к вопросу о том, как относятся к русскоязычным в остальной части Евросоюза… То, что хочу сказать, базируется на том, что я видел и слышал за последние 25 лет в Бельгии, где живу, и подтверждающих это доказательствах из Британии, Греции и других стран, где мне довелось не раз побывать.

В 1990–е годы и вплоть до примерно 2007 года правительства Старой Европы положительно относились к Российской Федерации, в то время как россияне оценивались ими отрицательно или со скепсисом, особенно часто я это слышал от чиновничества.

С 2007–го, особенно после знаменитой речи Владимира Путина в Мюнхене, и до сегодняшнего дня я вижу прогресс в обратном: к россиянам относятся с уважением, в то время как Россия в 2012 году перестала считаться "стратегическим партнером" ЕС и начала скатываться в нынешнюю категорию противника. Возможно, это утверждение старой истины в политике, что лучше бояться, чем любить.

Виллы в Ватерлоо

Давайте вернемся к периоду 1995–2000 гг. в Брюсселе, когда мэром столицы был Франсуа–Ксавье де Доннеа из политической партии либералов Mouvement Reformateur. Это та же партия, которая дала нам в последнем бельгийском правительстве главы МИД Рейндерса и премьера Шарля Мишеля, сегодняшнего президента Совета Европы.

Выступая на общественном форуме и отвечая на вопрос о возможной либерализации визового режима для россиян, де Доннеа без колебаний заявил, что выступает против этого, потому что среди россиян слишком много жуликов. Конечно, это было время, когда бельгийские политические сплетни изобиловали историями о русских, которые приезжали с чемоданами наличных и выкупали виллы в Ватерлоо и других местах.

В 1990–х и даже в новом тысячелетии российские женщины, путешествующие в одиночку и въезжающие в Шенгенскую зону, сталкивались с тщательным паспортным контролем и досмотром, если не с прямым отказом во въезде на том основании, что они, скорее всего, проститутки. Эта унизительная, оскорбительная практика применялась в отношении россиянок независимо от возраста, вплоть до 70–летних и старше.

Хотелось бы верить, что такое обращение осталось в прошлом. Хотя моя жена рассказала мне о том, как грубо обращались с подругами русского хореографа Вячеслава Самодурова из Екатеринбургского театра оперы и балета, когда они приехали в Завентем в качестве гостей на премьеру его балета "Ромео и Джульетта" в Антверпене.

На русском ужине

В то время как официальная Бельгия придерживается политики НАТО в том, как она строит свои отношения с Россией, общество здесь резко разделено по своему отношению к России и россиянам.

Я писал о том, как франкоязычная бельгийская аристократия и частный бизнес раскупили все места на первом русском рождественском гала–ужине, организованном в Cercle Royale Gaulois в январе 2018–го, и на втором таком же ужине в январе 2019–го. Президент клуба объявил о трехсотлетнем юбилее визита Петра I на курорт Спа как подтверждении очень долгой и тесной связи между Россией и народами той страны, которую мы теперь знаем как Бельгия.

Русское искусство и высокая культура были темой обсуждения за коктейлями, за обеденным столом. С большим энтузиазмом и воодушевлением присутствующие восклицали "До дна!", когда члены Казачьего оркестра разносили стопки водки знаменитым представителям русской эмиграции. Это, как считаю, является подтверждением статус–кво русских и России в Бельгии, как, вероятно, и в других староевропейских государствах–членах ЕС. Правительственные чиновники все еще пребывают в плену политики НАТО, a высшее общество гораздо более свободно мыслит в своих оценках России и россиян.

К сожалению, описанное мною неприменимо за океаном. В Америке волна русофобии, которую мы наблюдаем сегодня, распространяется как на Российскую Федерацию, которая в настоящее время определена как самая большая угроза безопасности США, так и на недостойные характеристики русских как индивидуумов.

Говорю о заявлениях бывшего директора национальной разведки Джеймса Клеппера во время интервью NBC 28 мая 2017 года, когда, адресуясь к предполагаемому российскому вмешательству в политические процессы в США, он вспомнил "историческую практику русских, которые, как правило, почти генетически склонны к коррупции, к тому, чтобы завладевать положением, а затем вмешиваться в дела других государств, что является типично русской техникой. Это у них в ДНК".

Если бы они в таких словах описали своих "черных" или латиносов, это бы расценили как расизм. Но в сегодняшней Америке по отношению к русским это просто "общее место".

Наталья ЛЕБЕДЕВА.

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