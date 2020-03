архив



опубликовано редакцией на Переводике 27.03.20 18:22 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Друг в беде - друг навсегда Великобритания Alibaba, Jack Ma send Russia medical equipment to fight virus outbreak Alibaba и Джек Ма отправляют в Россию медицинское оборудование для борьбы со вспышкой вируса МОСКВА, 25 марта (Рейтер). Фонды китайского гиганта электронной коммерции Alibaba и его соучредителя Джека Ма заявили в среду, что они отправили в Россию медицинское оборудование, включая маски и тесты на коронавирус, чтобы помочь ей справиться со вспышкой. До настоящего времени Россия сообщила о 658 подтвержденных случаях коронавируса и отменила много рейсов в страну и из страны. Один человек с положительным результатом теста на коронавирус умер. Фонд Alibaba и Фонд Джека Ма сообщили в совместном заявлении, что они отправили тесты на коронавирус, медицинские маски и другое защитное оборудование в Россию чартерным рейсом из Китая. Они не сказали, сколько оборудования было отправлено. Ранее в этом месяце Россия приостановила экспорт хирургических масок и медицинского оборудования, включая бинты и одноразовые костюмы химической защиты, в рамках своих усилий по предотвращению дальнейшего распространения вируса.



Cargo plane an angel of mercy for Russia Грузовой самолет “Ангел милосердия” для России By Ma Zhenhuan in Hangzhou | chinadaily.com.cn | Updated: 2020-03-26 Большой транспортный самолет, который приземлился во вторник в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, доставит пожертвованные материалы в Россию, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. [Фотографии предоставлены chinadaily.com.cn] Гигантский транспортный самолет Ан-124 приземлился во вторник в международном аэропорту Сяошань в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, чтобы забрать и доставить в Россию большой груз противоэпидемических материалов. Материалы были пожертвованы Фондом Алибаба и Фондом Джека Ма. Поставка включает маски для лица, тестовые наборы и защитные костюмы для пожилых людей и государственных учреждений в России. «Все мгновенно, все пройдет; что пройдет то будет мило». Эта известная фраза русского поэта Александра Пушкина была размещена на каждой посылке, передавая добрые пожелания из Китая русскому народу в его борьбе против COVID-19. Количество новых случаев коронавируса в России по состоянию на среду составило 658, после 163 новых пациентов дали положительный результат. Большой транспортный самолет, который приземлился во вторник в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, доставит пожертвованные материалы в Россию, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. [Фотографии предоставлены chinadaily.com.cn]



Великобритания Russia thanks 'real friend' Jack Ma for gift of a million masks Россия благодарит «настоящего друга» Джека Ма за подарок миллиона масок ФОТО: Джек Ма, председатель Alibaba Group, прибывает на саммит "Tech for Good" («Технологии для добра») в Париже, Франция, 15 мая 2019 года. REUTERS / Charles Platiau МОСКВА (Рейтер) - Россия получила более миллиона масок и 200 000 наборов для тестирования на коронавирус в качестве подарка от китайского бизнесмена-миллиардера Джека Ма, сообщило в четверг министерство обороны. Называя Ма «настоящим другом», министерство указало в своем заявлении, что соучредитель китайского гиганта электронной коммерции Alibaba говорил по телефону с министром обороны Сергеем Шойгу и рассказал ему, как он был тронут помощью Москвы Китаю. В среду фонды Alibaba и Ма сообщили, что они отправили медицинское оборудование в Россию. Министерство обороны России заявило, что подарок Ма был доставлен на российском самолете ВВС, который прилетел из Китая. Президент Владимир Путин заявил в четверг, что он надеется, что Россия победит коронавирус через два-три месяца, если введет жесткие меры, для этого власти приостановили международные рейсы, приказали закрыть большинство магазинов в Москве и приостановили некоторые церковные службы. Россия в четверг сообщила о 182 новых случаях коронавируса, самый большой рост за один день, в результате чего официальный показатель достиг 840.

Уважаемые читатели, вы, наверное, обратили внимание на плакат со словами Пушкина. Оказывается китайцы, отправляя помощь в разные страны для каждой страны делают такие наклейки с пожеланиями. Я решил дополнить подборку статей про помощь Джека Ма двумя фотогалереями с такими наклейками Poetic moments in China's aid in pandemic fight Поэтические моменты в помощи Китая в борьбе с пандемией chinadaily.com.cn | Обновлено: 2020-03-20 Китай протягивает руку помощи другим странам в глобальной борьбе с новой вспышкой коронавирусной пневмонии, иногда весьма поэтично. Вот некоторые из трогательных стихов, отправленных вместе с китайскими пожертвованиями в пострадавшие от эпидемии районы.

«Большие расстояния не могут разделить нас, мы живем в едином мире» Слова написанные корейским ученым Чхве Чхивоном, были написаны на упаковках с медицинскими масками направленными Китаем в Южную Корею

«Потомки Адама - это части одного тела, ибо сотворены из одной глины» Цитата из поэмы классика персидской поэзии Саади Ширази, была написана на упаковках с медицинскими материалами направленными Китаем в Иран

«Горная цепь, простирается перед нами, давай вместе пройдем через те испытания и трудности, которые ждут нас на этом пути» Слова написанные Ван Чанлином, поэтом эпохи Династии Тан, были написаны на упаковках с медицинскими масками направленными китайским фондом в Японию

«Вместе - мы преодолеем» Слова французского писателя Виктора Гюго, были написана на упаковках с медицинскими материалами направленными Китаем во Францию

«Мы - волны одного моря, листья одного дерева, цветы одного сада» Слова древнеримского философа Сенеки были написаны на упаковках с медицинскими масками направленными Китаем в Италию

«У реки Священного Лотоса, Где чистое золото течет на восток. Оглянись назад, на западный берег, На священную рощу Будды, На многие тысячи осеней» Слова, взятые из поэмы написанной буддийским монахом Сюань Цзаном были написаны на упаковках с медицинскими материалами направленными китайским фондом в Индию «В единстве - сила» Этот девиз был написан на упаковках с медицинскими масками отправленными двумя китайскими фондами в Бельгию

Notes of solidarity on China's COVID-19 aid packages Слова солидарности написанные на упаковках с китайской помощью, направленной в страны пострадавшие от COVID-19

«Гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда сойдется» Эта немецкая пословица была написана на упаковках с медицинскими материалами отправленными Китаем в Германию

«Когда люди решились, они могут преодолеть всё» Слова покойного южноафриканского президента Нельсона Манделы были написаны на упаковках с медицинскими материалами отправленными двумя китайскими фондами в 54 африканских страны

«Мы вместе поднимемся на гору и спустимся с неё» Эта малайская пословица была написана на упаковках с медицинскими материалами направленными Китаем в Малайзию

«Всё мгновенно, всё пройдёт» Эта известная строка русского поэта Александра Пушкина была написана на упаковках с медицинскими материалами отправленными двумя китайскими фондами в Россию. На английский эти слова были переведены родившимся в России переводчиком Александром Кнеллером

«Дружба не имеет границ» Эти слова были написаны на упаковках с медицинскими материалами отправленными Китаем в Люксембург

«Живя на одной Земле, мы разделяем одну судьбу» Эти слова были написаны на упаковках с медицинскими материалами отправленными китайским магазином в Таиланд



«Дружба - это одна душа живущая в двух телах» Эти слова, принадлежащие древнегреческому философу Аристотелю, были написаны на упаковках с медицинскими материалами отправленными Китаем в Грецию

«Друг в беде - друг навсегда» Эти слова были написаны на упаковках с медицинскими масками отправленными Китаем в Венгрию



