Госдума разберётся с американскими корнями московских беспорядков

В августе Совет Государственной Думы РФ прервёт парламентские каникулы и проведёт внеочередное заседание, посвящённое беспрецедентному поведению США, открыто и нагло координирующих беспорядки в Москве.

Американцы действительно перешли все границы, пытаясь разжечь в Москве Майдан руками своих марионеток - Навального и всех его ближайших помощников. Дошло даже до того, что управление по консульским вопросам Госдепа США на своей официальной странице в соцсети предостерегало либеральных активистов от встреч с правоохранителями, прокладывая альтернативный маршрут. Поддержало навальнят и американское посольство в Москве, не постеснявшись призывать россиян «выходить на улицы». Крупнейшие западные СМИ устроили скачкам Навального масштабную пиар-кампанию и открытым текстом заявляли «Москва выходи».

Все эти действия западных хозяев московских либералов получат достойную оценку Генеральной прокуратуры и парламента РФ. В Совете Федераций уже прошлись, как следует, по инсинуациям Соединённых Штатов и их европейских партнёров. Пару дней назад глава комиссии по защите государственного суверенитета в Совете Федераций Андрей Климов официально заявил, что все предположение об американском вмешательстве США в российские выборы были подтверждены. Сенатор подчеркнул, что к искажённому освещению событий в Москве Вашингтон подключил мощнейшие ресурсы государственной пропаганды. Откровенно неподобающим поведением отметились некоторые представители американского дипломатического конкурса. А среди организаторов беспорядков были замечены люди, проходившие специальное обучение в США, и получающие немалые гонорары от западных спонсоров.

Речь идёт, в частности, о Егоре Жукове, которого либералы пытаются представить исключительно как простого студента ВШЭ. Этот персонаж был одним из координаторов беспорядков, устроенных командой Навального. Как оказалось, «невинный студент» обучался за рубежом в таких враждебных России конторах как «Открытая Россия» и «Национальный демократический институт США». Его целенаправленно учили разжигать «цветные революции» и он даже успел сдать экзамен, приложив руку к организации беспорядков в Ереване. В Москву его отправили с единственной целью – устроить здесь подобие Майдана.

Все вышеперечисленные факты будут тщательно разобраны на внеочередном заседании Госдумы, после чего американцам обязательно устроят публичную порку. Янки заслужили максимально жёсткий ответ Москвы на открытое вмешательство во внутренние дела РФ.

В то же время происками Вашингтона занимается и генеральная прокуратура. На данный момент правоохранители уже признали нежелательными три западные общественные организации – «Открытую Россию», «Атлантический совет» и «Всемирный конгресс украинцев», замешанных в организации беспорядков в Москве. Проверят силовики и десятки других НКО-иноагентов, стоящих за скачками либералов.

Американцы слишком нагло полезли на рожон, пытаясь использовать выборы в Мосгордуму как повод для «цветной революции». Своими действиями Вашингтон официально признал Навального и всю его свору недооппозиционеров своими марионетками, поставив на кон давно разрабатываемую структуру внешнего влияния. По всей видимости, Россия крепко прижала США, раз последние столь открыто пошли в атаку, рискуя и без того замаранной репутацией в международном сообществе. И с Майданом Навального янки бездарно прогадали, раскрыв все свои карты ради немощных плясок либералов.

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