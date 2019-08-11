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дата публикации 11.08.19 17:58
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Смело бросился наутёк…

On Aug 10, 2019 

WATCH: Iran's navy special forces chase away British warship in Strait of Hormuz

Появилось видео  как подразделения спецназа военно-морских сил Ирана используют  быстроходные катера, чтобы прогнать британский военный корабль в стратегически важном Ормузском проливе.

Видео (показано ниже),  снятое иранским военнослужащим,  документирует преследование британского эсминца Тип-45  (основной корабль британского военно-морского флота) катерами военно-морских подразделений  иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - особого вида иранских вооруженных сил.

Предполагается, что преследуемый эсминец - это HMS Duncan, эсминец Королевского флота, недавно отправленный в регион Персидского залива для сопровождения британских перевозок  через Ормузский пролив.

Хотя точная дата отснятого материала не уточняется, считается, что  преследование имело место в последние дни.

Это происходит на фоне повышенной напряженности в Ормузском проливе между Ираном, США и Великобританией, особенно после того, как подразделения ПВО КСИР сбили американский беспилотник стоимостью 220 миллионов долларов, а его военно-морской спецназ захватил британский нефтяной танкер (в ответ на то, что иранский танкер был захвачен британским спецназом).

Видео:  https://southfront.org/wp-content/uploads/2019/08/1-3.mp4?_=1

От переводчика: по просьбе моих иранских знакомых  выкладываю для экипажа HMS Duncan  песню  
t.A.T.u. - Нас Не Догонят


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теги: Иран  
   
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