Смело бросился наутёк…

On Aug 10, 2019

Появилось видео как подразделения спецназа военно-морских сил Ирана используют быстроходные катера, чтобы прогнать британский военный корабль в стратегически важном Ормузском проливе.

Видео (показано ниже), снятое иранским военнослужащим, документирует преследование британского эсминца Тип-45 (основной корабль британского военно-морского флота) катерами военно-морских подразделений иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - особого вида иранских вооруженных сил.

Предполагается, что преследуемый эсминец - это HMS Duncan, эсминец Королевского флота, недавно отправленный в регион Персидского залива для сопровождения британских перевозок через Ормузский пролив.

Хотя точная дата отснятого материала не уточняется, считается, что преследование имело место в последние дни.

Это происходит на фоне повышенной напряженности в Ормузском проливе между Ираном, США и Великобританией, особенно после того, как подразделения ПВО КСИР сбили американский беспилотник стоимостью 220 миллионов долларов, а его военно-морской спецназ захватил британский нефтяной танкер (в ответ на то, что иранский танкер был захвачен британским спецназом).

Видео: https://southfront.org/wp-content/uploads/2019/08/1-3.mp4?_=1



От переводчика: по просьбе моих иранских знакомых выкладываю для экипажа HMS Duncan песню t.A.T.u. - Нас Не Догонят





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