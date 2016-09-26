«Нельзя поймать крупную рыбу маленькой, тонкой удочкой», — заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, когда его спросили, почему в самой коррумпированной стране Европы по обвинению в коррупции не была поймана ни одна «крупная рыба». Федеральное агентство новостей представляет перевод заметки Кима Сенгупты «МВФ продолжает впустую терять деньги на коррупцию на Украине» («Problem of corruption overshadows Ukraine IMF aid bailout»), опубликованную британским Independent.

Сергей Лещенко, представитель партии Петра Порошенко, недвусмысленно намекнул, что «кореша президента» глубоко погрязли в коррупции и у партии власти нет ни малейшего желания с ними бороться. Всех все устраивает.

Тем временем, все еще легитимного президента Украины на этой неделе будут слушать в Генеральной ассамблее ООН. Говорить он будет все о том же: о попытках президента России Владимира Путина «дестабилизировать ситуацию на Украине», а так же о «вопиющем» факте проведения парламентских выборов на территории «оккупированного Кремлем» Крыма. Ранее президента Порошенко никто лично не обвинял в коррупции, однако тень его окружения все сильнее ложится на него самого, о чем он, как ожидается, и будет разговаривать в приватной беседе с бараком Обамой. Вице-президент Штатов, Джо Байден, специально прилетел на Украину, чтобы указать, что коррупция «разъедает страну, подобно раковой опухоли», и ставит под вопрос получение помощи от международного сообщества.

Западные дипломаты уже доведены до белого каления тем, что каких-либо реальных подвижек в борьбе с коррупцией на Украине достигнуто не было. Об этом говорит и международное рейтинговое агентство Transparency International. Можно констатировать, что обещанные свергнувшим легитимного президента страны Виктора Януковича кланом реформы так и не состоялись.

Не смотря на вышеизложенное, Международный валютный фонд все же решил предоставить Украине очередной транш в размере миллиарда долларов. Эти деньги могли поступить еще в феврале, но тогда Киеву было поручено в кратчайшие сроки разобраться с коррупцией в верхних эшелонах власти. Что изменилось с февраля — не известно.

«Решение МВФ является еще одним доказательством, что мир воочию видит позитивные преобразования на Украине и что страна движется правильным курсом», — на радостях объявил президент Порошенко.

Однако, в исполнительном комитете МВФ уже неоднократно отмечали, что Украине не удалось сдержать ни одного обещания. Россия, которая, как известно, также вложила в Украину 3 миллиарда долларов, резко осудила решение МВФ предоставить очередную подачку стране, находящейся на грани дефолта. Министр финансов РФ Антон Силуанов констатировал, что решение МВФ «явно было принято под давлением третьей стороны». Киев по сей день отказывается выплачивать долги, дело будет слушаться в Лондоне в январе следующего года.

На пресс-конференции Гройсман и Лещенко еще раз коснулись темы коррупции на Украине. Когда аудиторию, состоявшую преимущественно из международных и украинских публичных фигур, спросили, кто из присутствующих верит в то, что страна предпринимает весомые шаги в борьбе против коррупции, из двухсот человек в зале подняли руки только двое.

Гройсман уже второй премьер-министр на Украине, который вынужден был публично подтвердить, что при действующей власти ни один коррупционер и ни один олигарх не был привлечен к ответственности. Ранее то же самое пришлось признать его предшественнику Арсению Яценюку.

Многие аналитики сейчас склоняются к тому, что Украине для борьбы с коррупцией нужна шоковая терапия. Нужно сделать то, что было в свое время сделано в Германии и Грузии: уволить всех судей и начать с чистого листа. В настоящий момент только 5% судей в стране не подозреваются в принятии «сомнительных» решений.

Пока на Украине политики будут продолжать перекладывать ответственность друг на друга, а судьи будут оставаться марионетками, позитивных изменений в стране ждать не имеет смысла.

Валентин Меликов