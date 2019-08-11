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опубликовано редакцией на Переводике 11.08.19 23:50
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Почему в российских Вооруженных силах происходит так много серьезных инцидентов?

RYAN PICKRELL AUG 9, 2019

elf-propelled artillery vehicles Msta-S drive during the Victory Day military parade in St.Petersburg, Russia, Thursday, May 9, 2019.

Самоходные артиллерийские установки  Мста-С во время военного парада в День Победы в Санкт-Петербурге, Россия,четверг, 9 мая, 2019   AP Photo / Дмитрий Ловецкий

  • За  последние недели,  в различных инцидентах   со взрывами и пожарами, связанных  с российскими Вооруженными силами были убиты и  ранены десятки людей

  • «В России наблюдается тенденция к  росту числа аварий и несчастных  случаев», - сказал INSIDER эксперт CNA Джеффри Эдмондс.

  • Эдмондс, бывший аналитик ЦРУ, объяснил, что  в России часто сочетаются готовность идти на  риск с устаревшей военной инфраструктурой, которая просто не может поддерживать такую ​​культуру,  что создаёт обстановку, в которой несчастные случаи более вероятны.

В то время как  инциденты происходят  у военных всех стран, российские вооруженные силы кажутся более подверженными авариям,  нежели ВС других великих держав.

«В России наблюдается тенденция к  росту числа аварий и несчастных  случаев», - сказал INSIDER эксперт CNA Джеффри Эдмондс.

Эдмондс, бывший аналитик ЦРУ и член Совета национальной безопасности, сказал, что проблема, как представляется, заключается в том, что  в России часто сочетаются готовность идти на риск с устаревшей военной инфраструктурой, которая просто не может поддерживать эту культуру,  что создает среду, в которой аварии более вероятны.

За  последние недели, много  людей было убито или ранено  в различных российских инцидентах связанных  с военными, - смертоносный пожар на сверхсекретной подводной лодке, взрыв боеприпасов на военной базе и взрыв ракетного двигателя на военном полигоне.

A view shows flame and smoke rising from the site of blasts at an ammunition depot in Krasnoyarsk region

На снимке видно, как пламя и дым поднимаются над местом взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае.РЕЙТЕР / Дмитрий Дуб

14 июля погибли 14 российских моряков,  - пожар вспыхнул на подводной лодке, называемой Лошарик, глубоководном  судне, созданном, предположительно, для сбора разведданных, а также для уничтожения или подключения подводных кабелей.

Инцидент стал  худшей в России морской  катастрофой с 2008 года, когда  20 российских моряков и гражданских лиц погибли  на борту подлодки “Нерпа”, той трагедии предшествовала  другая - с ещё более многочисленными жертвами - потеря 118   моряков на борту АПЛ “Курск” в 2000 году

И  это  только  несколько смертельных подводных происшествий с начала века.

«Стареющий российский военно-морской флот (как и  его предшественник - советский ВМФ), в целом сталкивается  с гораздо большим числом оперативных аварий, чем любой другой «крупный »флот», - сказал ранее INSIDER бывший офицер военно-морской разведки А. Д. Бейкер.

Прошлой  осенью, российский флот потерял свой единственный авианосец, “Адмирал Кузнецов”, -  тяжелый кран пробил большую дыру в палубе, а  единственный сухой док, пригодный для проведения необходимого ремонта и технического обслуживания на корабле такого размера, затонул из-за внезапного сбоя   в энергопитании.

Но  даже когда  он был в строю,  каждый выход “Кузнецова”  обычно сопровождался буксирами в ожидании аварии.

Russia's only aircraft carrier, the Admiral Kuznetsov, seen at dry dock. A crane that smashed into the ship sent at least five workers into the water, one of whom is still missing, according to reports.

Единственный в России авианосец  “Адмирал Кузнецов”, в сухом доке. Согласно сообщениям, кран, который  упал на корабль, сбросил в воду по меньшей мере пять рабочих, один из которых так  и не был найден. Reuter's stringer

Аварии ни в коем случае не ограничиваются  только российским флотом. Расположенный на  военной базе в Сибири склад боеприпасов, в котором хранились десятки тысяч артиллерийских снарядов,  взорвался в понедельник, убив одного и ранив более десятка человек. Затем, в четверг, на военном полигоне на севере России неожиданно взорвался  ракетный двигатель, убив двоих и ранив еще шестерых.

В России также происходят авиационные происшествия и другие инциденты, характерные и для других военных, в том числе для американских.

«Россия действительно “вовсю наяривает”  устаревшую инфраструктуру, пытаясь не отставать или достичь паритета с Соединенными Штатами», - сказал Эдмондс. «Они давят на  свой флот и заставляют своих военных действовать определенным образом, который часто выходит за рамки того, что для них на самом деле  безопасно, учитывая возраст оборудования и возраст инфраструктуры».

Хотя, в то же время, [в  среде самих военных], «существует культура агрессивности и риска», добавил Эдмондс, указав на некоторые из недавних действий, которые были совершены российскими военными при выполнении опасных маневров в воздухе и на море в непосредственной близости от американских  кораблей и самолетов.

«В российской армии существует культура принятия рискованных  решений, которой нет в Соединенных Штатах», - пояснил он. «Американскому пилоту никогда бы  не позволили совершить облет российского корабля на малой высоте. [На этом] Пилот сразу бы закончил свою карьеру».

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теги: Россия, вооруженные силы  
   
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