опубликовано редакцией на Переводике 11.08.19 23:50 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Business Insider”,

"Here's why the Russian military has so many serious accidents" Индия - 09 августа 2019 г. Почему в российских Вооруженных силах происходит так много серьезных инцидентов? RYAN PICKRELL AUG 9, 2019 Самоходные артиллерийские установки Мста-С во время военного парада в День Победы в Санкт-Петербурге, Россия,четверг, 9 мая, 2019 AP Photo / Дмитрий Ловецкий За последние недели, в различных инцидентах со взрывами и пожарами, связанных с российскими Вооруженными силами были убиты и ранены десятки людей

«В России наблюдается тенденция к росту числа аварий и несчастных случаев», - сказал INSIDER эксперт CNA Джеффри Эдмондс.

Эдмондс, бывший аналитик ЦРУ, объяснил, что в России часто сочетаются готовность идти на риск с устаревшей военной инфраструктурой, которая просто не может поддерживать такую ​​культуру, что создаёт обстановку, в которой несчастные случаи более вероятны. В то время как инциденты происходят у военных всех стран, российские вооруженные силы кажутся более подверженными авариям, нежели ВС других великих держав. Эдмондс, бывший аналитик ЦРУ и член Совета национальной безопасности, сказал, что проблема, как представляется, заключается в том, что в России часто сочетаются готовность идти на риск с устаревшей военной инфраструктурой, которая просто не может поддерживать эту культуру, что создает среду, в которой аварии более вероятны. За последние недели, много людей было убито или ранено в различных российских инцидентах связанных с военными, - смертоносный пожар на сверхсекретной подводной лодке, взрыв боеприпасов на военной базе и взрыв ракетного двигателя на военном полигоне. На снимке видно, как пламя и дым поднимаются над местом взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае.РЕЙТЕР / Дмитрий Дуб 14 июля погибли 14 российских моряков, - пожар вспыхнул на подводной лодке, называемой Лошарик, глубоководном судне, созданном, предположительно, для сбора разведданных, а также для уничтожения или подключения подводных кабелей. Инцидент стал худшей в России морской катастрофой с 2008 года, когда 20 российских моряков и гражданских лиц погибли на борту подлодки "Нерпа", той трагедии предшествовала другая - с ещё более многочисленными жертвами - потеря 118 моряков на борту АПЛ "Курск" в 2000 году И это только несколько смертельных подводных происшествий с начала века. «Стареющий российский военно-морской флот (как и его предшественник - советский ВМФ), в целом сталкивается с гораздо большим числом оперативных аварий, чем любой другой «крупный »флот», - сказал ранее INSIDER бывший офицер военно-морской разведки А. Д. Бейкер. Прошлой осенью, российский флот потерял свой единственный авианосец, "Адмирал Кузнецов", - тяжелый кран пробил большую дыру в палубе, а единственный сухой док, пригодный для проведения необходимого ремонта и технического обслуживания на корабле такого размера, затонул из-за внезапного сбоя в энергопитании. Но даже когда он был в строю, каждый выход "Кузнецова" обычно сопровождался буксирами в ожидании аварии. Единственный в России авианосец "Адмирал Кузнецов", в сухом доке. Согласно сообщениям, кран, который упал на корабль, сбросил в воду по меньшей мере пять рабочих, один из которых так и не был найден. Reuter's stringer Аварии ни в коем случае не ограничиваются только российским флотом. Расположенный на военной базе в Сибири склад боеприпасов, в котором хранились десятки тысяч артиллерийских снарядов, взорвался в понедельник, убив одного и ранив более десятка человек. Затем, в четверг, на военном полигоне на севере России неожиданно взорвался ракетный двигатель, убив двоих и ранив еще шестерых. В России также происходят авиационные происшествия и другие инциденты, характерные и для других военных, в том числе для американских. «Россия действительно "вовсю наяривает" устаревшую инфраструктуру, пытаясь не отставать или достичь паритета с Соединенными Штатами», - сказал Эдмондс. «Они давят на свой флот и заставляют своих военных действовать определенным образом, который часто выходит за рамки того, что для них на самом деле безопасно, учитывая возраст оборудования и возраст инфраструктуры». Хотя, в то же время, [в среде самих военных], «существует культура агрессивности и риска», добавил Эдмондс, указав на некоторые из недавних действий, которые были совершены российскими военными при выполнении опасных маневров в воздухе и на море в непосредственной близости от американских кораблей и самолетов. «В российской армии существует культура принятия рискованных решений, которой нет в Соединенных Штатах», - пояснил он. «Американскому пилоту никогда бы не позволили совершить облет российского корабля на малой высоте. [На этом] Пилот сразу бы закончил свою карьеру».