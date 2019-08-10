«Ничего личного»: Эрдоган «не признавал и не признает» аннексию Крыма Россией

Август 09,2019

Голос Америки. Турция не признавала законность аннексии Крыма и не сделает этого. Об этом 7 августа во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган подтвердил, что защита прав, интересов и сохранение национальной идентичности крымских татар, пребывание их на родине в Крыму будет оставаться приоритетом для его страны.

«Мы хотим, чтобы как можно скорее закончился конфликт в Донбассе. Мы верим, что он будет решен мирно, на основе международного права и территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем Минский процесс и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которую возглавляют турецкие дипломаты», – добавил президент Турции.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что «обязательно будет найден механизм, который заставит Россию отвечать за ее действия».

Одним из партнеров, который может способствовать достижению этой цели, глава украинского государства назвал Турцию, сообщает пресс-служба лидера Украины.

«Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар и освободит политзаключенных Кремля», – заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции с Эрдоганом.

Он отметил, что угрозы продолжающейся милитаризации в оккупированном Крыму, нарушение прав человека на полуострове и преследования крымскотатарского народа были одними из ключевых тем в ходе переговоров с президентом Турции.

«Мы считаем, что безответственные и безнаказанные демарши России на международной арене должны наконец получить справедливый ответ. Потому что сегодня – это беда Украины, но уже завтра это может стать бедствием для всех стран региона», – подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что Украина высоко ценит отношения со своим стратегическим партнером – Турецкой республикой и благодарна ей и президенту Эрдогану за неизменную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

«Спасибо, что всегда имеете мужество называть вещи своими именами – в частности, оккупацию Крыма Россией», – резюмировал Владимир Зеленский.

В России – о полуострове Крым

Крым может вернуться в состав Украины только в том случае, если Россия перестанет существовать. Об этом в интервью RT заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По словам российского сенатора, подобные высказывания Киева не стоит воспринимать всерьез. Владимир Джабаров подчеркнул, что озвученное им ироничное условие о прекращении существования российского государства никогда не произойдет.

«Полуостров совершенно случайно оказался в составе Украины, и теперь справедливость восторжествовала», – отметил он, добавив, что, если Зеленский продолжит выступать с подобными заявлениями, то отношения между Москвой и Киевом останутся в тупике.

О возможном возвращении Крыма

Политический обозреватель Александр Кочетков отмечает, что украинские лидеры часто не понимают или не знают механизма возвращения незаконно аннексированной территории. «Сегодня это что-то вроде мантры – ее обязан произносить каждый президент, если он не хочет проблем с общественностью.

Реджеп Тайип Эрдоган, когда ему выгодно, играет роль поборника международного права и говорит, что Крым украинский. С другой стороны, он защищает на перспективу турецкую выгоду – на полуострове очень обострилась проблема крымских татар, и один из вариантов возвращения Крыма – это предоставление крымско-татарской автономии, с учетом крымскотатарской диаспоры в Турции, которая очень сильно и плотно взаимодействует с официальной Анкарой. Признавая Крым украинским, лидер Турции усиливает свое влияние у себя на родине и турецкое влияние в этом регионе, в том числе и в Крыму, когда он вернется в состав Украины», – сказал Кочетков в интервью корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он с надеждой смотрит в будущее новой украинской внешней политики и отмечает, что в команде президента Владимира Зеленского есть силы, не скованные старыми представлениями об отношениях с Россией.

«Стратегии по Крыму сегодня, может быть, и нет, но есть надежда на то, что в команде Зеленского имеются специалисты, которые хорошо знают проблему Крыма и варианты некоего черноморского альянса, который будет взаимодействовать в процессе возвращения Крыма», – подчеркивает Александр Кочетков.

Однако он считает, что до тех пор, пока в России у власти будет находиться президент Владимир Путин, Крым в состав Украины не вернется.

«Военный вариант возвращения не рассматривается – Россия превратила Крым в непотопляемый авианосец.

Все остальные варианты – дипломатические и переговорные ­–абсолютно нереальны, это все равно, что людоеда уговаривать перейти на вегетарианскую диету», – говорит Кочетков.

Турция по Крыму определилась три года назад По мнению председателя правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко, Турция еще три года назад, несмотря на сотрудничество с Россией в военной и энергетической сферах, заявила о поддержке позиции Украины по Крыму.

«Эрдоган ведет свою политику, и он хочет быть равноудаленным от России и Запада – он сотрудничает с Россией по газу и оружию, но на “крымский вопрос” не может ответить по-другому. Турция долго молчала после аннексии Крыма, но потом определилась и четко заявила, что Крым – это Украина», – заявил Жовниренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По мнению Жовниренко, внешнеполитическая составляющая – одна из сильных сторон команды Зеленского.

«Это Богдан Яременко, бывший генконсул [Украины] в Стамбуле, это Иван Апаршин – советник главы администрации. Яременко, скорее всего, будет главой комитета в Верховной Раде по иностранным делам, Ирина Верещук очень хорошо разбирается в вопросах внешних отношений и российско-украинской войне», – добавляет Жовниренко.

Историческая память и современные реалии

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отмечает, что Турция никогда не согласится с российской аннексией Крыма, учитывая «ощущение» исторической памяти, и многовековое соперничество в регионе двух империй – Российской и Османской.

«Мы видим, что Турция не будет способствовать усилению России в черноморском бассейне, учитывая, что даже недавнее условное противостояние с Соединенными Штатами Анкара использовала для того, чтобы с выгодой купить российские ракетные комплексы С-400.

В любом случае Турция будет исходить из своих интересов, и турки считают, что Крым в составе Украины с некоторой автономией – намного лучше, чем аннексия полуострова Россией», – говорит Бала.

Он предполагает, что мы еще можем увидеть роль Турции в процессе вокруг возвращения Крыма Украине. Оккупированные территории – Крым и часть Донбасса – по мнению Виталия Балы вернутся в состав экономически и социально успешной Украины.

«Главная украинская стратегия сегодня – это построить успешную страну, в которую добровольно захотят войти как Крым, так и части оккупированного Донбасса», – говорит Бала.

В Крымской декларации госсекретаря Майка Помпео, которая была выпущена 25 июля 2018 года, отмечается, что Соединенные Штаты вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом отвергают аннексию Крыма Россией и обязуются проводить эту политику до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США единогласно одобрил законопроект, который запрещает американским государственным органам «де-юре и де-факто» признавать российскую аннексию Крыма.

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