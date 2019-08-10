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20 лет у власти: Le Figaro о «социальных контрактах» Владимира Путина

RFI  Опубликовано 09-08-2019 

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«Непотопляемому президенту» нужет новый – третий – «социальный контракт» с народом, полагает издание Le Figaro.  Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS


В пятницу, 9 августа, газета Le Figaro публикует материал под названием «Владимир Путин в поисках третьего дыхания». Журналист издания напоминает читателям, как действующий президент России пришел к власти, как на протяжении 20 лет колебался показатель его популярности и на какие «социальные контракты» с народом приходилось идти Путину, чтобы поддерживать рейтинг.


Первый «социальный контракт»

Le Figaro напоминает, при каких обстоятельствах Владимир Путин получил должность президента России. Ровно 20 лет назад, 9 августа 1999 года, Борис Ельцин назначил его первым заместителем и исполняющим обязанности председателя российского правительства и назвал своим преемником на должности президента.

1 января 2000 года Россия во всех смыслах проснулась в новой эпохе. Накануне Ельцин объявил о своей отставке, а исполняющим обязанности главы государства стал Владимир Путин. Именно он обратился к россиянам с новогодним поздравлением за несколько минут до боя Кремлевских курантов, проанонсировал грядущие президентские выборы, пообещал, что в стране «не будет вакуума власти», а «свобода слова, свобода совести, свобода средств массовой информации, права собственности — эти основополагающие элементы цивилизованного общества будут надежно защищены государством». В марте 2000 года Путин одержал победу на президентских выборах в первом туре, набрав почти 53% голосов.

С тех пор, пишет Le Figaro, Путин «устроил чистку в рядах тележурналистов, которые с тех пор поют ему дифирамбы, и поставил олигархов перед выбором: изгнание, тюрьма или подчинение. Почти все выбрали третий вариант и обогатились как никогда». Как следствие, подчеркивает издание, представители оппозиции оказались лишены финансирования и поддержки со стороны СМИ и тоже вынуждены были сделать выбор: подчиниться или исчезнуть из системы представительных органов власти.

Собеседники Le Figaro называют первое десятилетие 2000-х годов временем первого «социального контракта» между Владимиром Путиным и российскими гражданами. Издание формулирует его как «ешьте досыта, но откажитесь от плюрализма». Вслед за ростом цен на нефть улучшились и показатели российской экономики, увеличился поток иностранных инвестиций, финансовое положение россиян стабилизировалось. Вслед за этим укрепился и рейтинг президента.


Второй «социальный контракт»

Необходимость второго «социального контракта» возникает во время третьего президентского срока Владимира Путина. Le Figaro обращается к событиям 2012 года, когда, как пишет издание, часть населения, состоящая из прозападно настроенных граждан, «больше не желала авторитарного президента» во главе страны и «требовала свободных выборов». В этих обстоятельствах Владимир Путин «совершает вираж в сторону консерватизма и антизападничества». Крупнейшим результатом этой тактики стал в 2014 году крымский вопрос, по итогам которого популярность Владимира Путина вновь возросла.

При этом появление в составе России нового региона несомненно вело к перераспределению бюджета. Это и был второй «социальный контракт»: «Путин вновь сделает из России сверхдержаву, но придется затянуть пояса».

Как только население «затянуло пояса», обнаружилось, что президенту не удалось перестроить экономику страны и разнообразить статьи дохода. В это же время прибыль от нефтяного сектора снижается, а санкции и контрсанкции бьют по покупательной способности россиян. Траекторию ее снижения повторяет и кривая популярности Владимира Путина. Одобрение в 2018 году проекта пенсионной реформы, предусматривающей повышение возраста выхода на пенсию, лишь усугубило ситуацию.


Будет ли третий «контракт»?

К 20-летию у власти Владимир Путин подошел под аккомпанемент протестных акций, спровоцированных недопуском независимых кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму. Отдельно автор статьи отмечает тот факт, что российские телеканалы молчат о круглой дате в карьере президента, хотя в любое другое время были бы рады ухватиться за подобный информационный повод. «Вероятно, получили указание сверху», — предполагает Le Figaro. Также издание цитирует комментарий политолога Федора Крашенинникова, опубликованный в газете «Ведомости»: «20 лет может править монарх или вождь, но для избираемого главы государства это невероятно долгий срок пребывания у власти. Даже просто повторяя эту цифру публично, можно заставить и вполне лояльных граждан задуматься: как же так получилось, что молодой энергичный преемник Ельцина уже правит дольше, чем Брежнев, более того — дольше, чем Андропов, Черненко, Горбачев и Ельцин, вместе взятые».  

Le Figaro ссылается на данные исследования Левада-Центра, опубликованные 30 июля. В них говорится, что 45% опрошенных россиян хотели бы видеть Владимира Путина на президентской должности и после 2024 года, но 38% — против, а это крупный показатель, который продолжает расти. Согласно другому исследованию, на которое также ссылается газета, 24% респондентов считают, что Путин не в состоянии разобраться с нынешними проблемами страны. Этот процент также имеет все шансы вырасти, так как наименее благосклонно к президенту расположены образованные люди 25–30 лет, то есть будущая элита. Спасти «непотопляемого президента» может разве что новый — третий — «социальный контракт», заключает Le Figaro.

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теги: Владимир Путин  
   
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