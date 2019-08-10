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опубликовано редакцией на Переводике 10.08.19 04:38
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Редакционная статья: Совершая провокации на Северных территориях Россия вероломно обманула доверие Японии

 August 9, 2019 (Mainichi Japan)

Японская версия

На прошлой неделе, Россия  продолжала провоцировать Японию - премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил остров Еторофу (японское название острова Итуруп), один из четырех японских островов, контролируемых Россией. Ранее на этой неделе российские войска провели учения с боевыми  стрельбами возле Кунасири (японское название острова Кунашир), еще одного острова из четырех, которые образуют Северные территории у берегов самой северной префектуры Японии - Хоккайдо.

Медведев настаивает на том, что острова принадлежат России. По сообщениям, учения [на  островах] являются частью военных учений на Сахалине. Предпринимая такие провокационные действия в отношении Эторофу и Кунасири, Москва, очевидно, стремится подтвердить, что страна обладает суверенитетом над  этими двумя островами.

Японское правительство заявило протест России, указав, что такие действия "недопустимы". В  результате, японо-российская встреча министров иностранных дел, которая должна была состояться в Бангкоке, была впоследствии отменена.

Токио и Москва провели консультации в  рамках переговоров по урегулированию территориального спора и подписанию мирного договора, а  то, что, в ходе таких консультаций, Медведев посетил остров Еторофу без учета позиции другой стороны, то это  было вероломным обманом доверия Японии к Россия. Визит только усложнил двусторонние переговоры.

Говорят, что Медведев посетил Еторофу  отчасти с целью поддержки кандидата от правящей партии на выборах губернатора Сахалина. Рейтинг одобрения правительства президента Владимира Путина  находится на низком уровне из-за затяжного экономического спада. В этих условиях премьер-министр явно посетил Еторофу, чтобы обратиться к российской общественности.

В то же время очевидно, что Россия воспользовалась нерешительной  реакцией Японии на территориальный вопрос для совершения таких лицемерных  действий. Премьер-министр Синдзо Абэ воздерживается от утверждения давнего заявления Японии о том, что четыре острова - Кунасири, Эторофу, Шикотан и Хабомаи - являются «неотъемлемой частью территории Японии».

Стратегия России по использованию своих претензий на четыре острова для проведения внутренних выборов при продолжении переговоров с Японией по этому вопросу проблематична.

Жесткая позиция, которую недавно заняла  Россия, недопустима. Особенно опасно то, что Россия  поднимает градус напряженности, усиливая свое военное давление.

В июне самолет российских ВВС впервые за четыре года нарушил воздушное пространство Японии, пролетев над Тихим океаном от Окинавы до Северных территорий. Затем,  в июле, еще один российский военный самолет пролетел над Такесимой, на которую также претендует Южная Корея. По сообщениям, это было частью первых совместных военных учений России и Китая.

Эти провокационные действия вызывают подозрения в том, что Россия пытается  подорвать военное превосходство США в Азии.

Россия,   во время территориальных переговоров с Токио,  постоянно пытается удержать американские войска в Японии подальше от Северных территорий,  очевидно, потому что Москва хочет помешать США иметь влияние на Дальнем Востоке.

9 августа исполняется 74 года с тех пор, как в 1945 году  Россия начала войну против Японии в конце Второй мировой войны. Россия в одностороннем порядке аннулировала двусторонний пакт о нейтралитете, вторглась на Северные территории и оккупировала острова после капитуляции Японии.

Премьер-министр Абэ намерен посетить Россию в следующем месяце, чтобы провести переговоры с президентом Путиным. Премьер-министр сможет вести конструктивные переговоры, только если он предостережет  президента от провокаций в отношении Японии.

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теги: Япония  
   
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