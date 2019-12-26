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Daily Express: Из-за русских британские моряки встретили Рождество в море

26 декабря 2019

Иллюстрация: vestiprim.ru

Моряки британского патрульного судна HMS Tyne встретили Рождество в море, поскольку следили за российским кораблём «Перекоп», который проходил по Ла-Маншу недалеко от территориальных вод Соединённого Королевства. Об этом пишет корреспондент Daily Express Рэйчел Рассел под заголовком «Новости о России: Королевские ВМС проследили за русским кораблем в Английском проливе».

«Покидать наши семьи в такое время года особенно сложно, — посетовал командир патрульного судна Джон Брауэтт. — Но обеспечивать национальную безопасность нужно и в Рождество. И, будучи одним из дежурных подразделений на период праздников, мы собрали вещи и были готовы к отплытию».

Он также добавил, что британские военные стремятся круглый год обеспечивать безопасность своей страны.

«Наши семьи понимают нашу роль и, несомненно, вносят ощутимый вклад в национальную безопасность благодаря своей постоянной поддержке, — подчеркнул Брауэтт. — Торговые, экономические и информационные сети Великобритании зависят от моря, и эта операция демонстрирует приверженность Королевских ВМС делу постоянной защиты наших внутренних вод».

После операции по наблюдению за российским судном британский патрульный корабль направился обратно в Портсмут, где оставшуюся часть праздников военные проведут в полной готовности по первому требованию приступить к выполнению задач, успокоила читателей Рэйчел Рассел.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллис, в свою очередь, поблагодарил моряков за службу, заявив:

«Благодарю за усилия экипаж HMS Tyne, который в канун Рождества вышел в море, помогая обеспечить безопасность наших морей. Это ещё один яркий пример неустанных усилий наших вооружённых сил, которые продолжают прилагать эти самые неустанные усилия ради защиты нашей страны и наших интересов во всём мире».

Это произошло после того, как на прошлой неделе стало известно, что Россия впервые провела совместные военно-морские учения с Сирией, озадачивает читателей британская журналистка.

«А ведь совсем недавно разведывательный корабль ВМФ России „Виктор Леонов“ совершал небезопасные маневры в международных водах у побережья США», — добавляет драматизма Рэйчел Рассел. — Русские не использовали огни в условиях плохой видимости и не реагировали на попытки коммерческих судов установить связь, чтобы избежать возможных аварий, а также совершали «другие беспорядочные маневры».

  Как можно прочесть в открытых источниках, «Перекоп» — это учебный корабль проекта 887, входит в состав Балтийского флота ВМФ России. 5 июля 2019 года он вышел из Кронштадта, чтобы совершить дальний штурманский поход через четыре океана и преодолеть в общей сложности более 20 тысяч морских миль.


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