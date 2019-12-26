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опубликовано редакцией на Переводике 26.12.19 17:12
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Встреча американских и российских военных на северо-востоке Сирии переросла в бой. Кулачный

Согласно сообщению SOHR (Сирийская обсерватория по правам человека), российские войска присутствовали в этом районе одновременно с войсками США, и, когда две стороны встретились, это переросло в кулачный бой "из-за их присутствия в том же районе". 

By TZVI JOFFRE   DECEMBER 26, 2019 

Russian President Vladimir Putin and US President Donald Trump at the G20 summit in Osaka, Japan June 28, 2019 (photo credit: SPUTNIK/MIKHAIL KLIMENTYEV/KREMLIN VIA REUTERS)

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке, Япония, 28 июня 2019 года  (photo credit: SPUTNIK/MIKHAIL KLIMENTYEV/KREMLIN VIA REUTERS)

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, в среду.  в Телль-Тамере на северо-востоке Сирии,  произошла драка между американскими и  российскими военными.

Согласно сообщению  SOHR, российские войска присутствовали в этом районе одновременно с войсками США, и, когда две стороны встретились, это переросло в кулачный бой "из-за их присутствия в  том же районе", согласно SOHR.

Американские войска находились в районе с переводчиком, чтобы узнать мнение местных жителей. Согласно SOHR, все люди описывали  американские войска как предателей.

Телл-Тамер был одним из городов, из которых, после решения президента Дональда Трампа.   были выведены войска США. Сирийские войска вошли в город после того, как сирийское правительство достигло соглашения с курдскими силами, контролирующими регион, о развертывании в этом районе для противодействия нападению со стороны Турции. Жителям христианской общины в Телл-Тамере угрожают сирийские ополченцы, поддерживаемые Турцией, которые заставили многих христиан покинуть города вблизи турецкой границы после ухода США. 


Reuters and Seth J. Frantzman contributed to this report.

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теги: Сирия  
   
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