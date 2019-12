Встреча американских и российских военных на северо-востоке Сирии переросла в бой. Кулачный

Согласно сообщению SOHR (Сирийская обсерватория по правам человека), российские войска присутствовали в этом районе одновременно с войсками США, и, когда две стороны встретились, это переросло в кулачный бой "из-за их присутствия в том же районе".

DECEMBER 26, 2019

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке, Япония, 28 июня 2019 года (photo credit: SPUTNIK/MIKHAIL KLIMENTYEV/KREMLIN VIA REUTERS)

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, в среду. в Телль-Тамере на северо-востоке Сирии, произошла драка между американскими и российскими военными.

Американские войска находились в районе с переводчиком, чтобы узнать мнение местных жителей. Согласно SOHR, все люди описывали американские войска как предателей.

Телл-Тамер был одним из городов, из которых, после решения президента Дональда Трампа. были выведены войска США. Сирийские войска вошли в город после того, как сирийское правительство достигло соглашения с курдскими силами, контролирующими регион, о развертывании в этом районе для противодействия нападению со стороны Турции. Жителям христианской общины в Телл-Тамере угрожают сирийские ополченцы, поддерживаемые Турцией, которые заставили многих христиан покинуть города вблизи турецкой границы после ухода США.

