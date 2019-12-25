Лукашенко: «Россия боялась, что я прибегу в Кремль и схвачу шапку Мономаха»

24 декабря 2019

Александр Лукашенко, Алексей Венедиктов. Иллюстрация: president.gov.by.

Развитие союзных отношений Белоруссии и России не влечет за собой утрату суверенитета. Об этом в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову заявил Александр Лукашенко.

«Противоречия никакого нет. Мы два суверенных независимых государства — Белоруссия и Россия. Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умаляет суверенитет ни России, ни Белоруссии. Что такое суверенитет? Это власть над территорией. У нас есть границы, в России есть границы, власть осуществляется в этих границах. И мы никаким суверенитетом не делимся. Ни Россия, ни Белоруссия», — подчеркнул он.

При этом белорусский лидер отметил, что Минску и Москве следует договариваться об углублении интеграции спокойно и без провокационных заявлений, чтобы не создавать основу «для уличных боев за независимость». «Мы в спокойном режиме должны договариваться, а главное — показывать народу России и народу Белоруссии особенно, который так трепетно относится к этому суверенитету и независимости… Поэтому очень важно никого не отпугнуть, не создать основу, почву для разного рода провокаторов, драк, уличных боев за независимость и суверенитет», — подчеркнул Лукашенко, добавив, что «надо спокойно над этим работать, а не вбрасывать в СМИ разного рода провокационные заявления». По словам Лукашенко, он не знает, зачем нужны такие вбросы, но «начинает догадываться».

Александр Лукашенко также отметил, что понимает тех, кто, опасаясь угрозы суверенитету страны, выходит в Белоруссии на акции протеста против углубления интеграции, которые организует оппозиция.

«Не просто понимаю, я не отвергаю их точку зрения, мы должны с этим считаться. Но беда вся в том, что они это делают ради какой-то политики: кто-то там подсказал, проплатил, фонды им дают приличные деньги, они неплохо живут», — заметил Лукашенко.

По его словам, «это делается не ради того, чтобы защитить суверенитет». «Потому что они прекрасно понимают: я никогда не пойду на то, от чего они пытаются уберечь белорусский народ. Самым главным защитником суверенитета и независимости является президент Белоруссии, потому что он отвечает по конституции за это», — добавил белорусский лидер.

Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что он и президент России Владимир Путин договорились не говорить о создании в Союзном государстве наднациональных органов.

«Что касается современного момента по интеграционным вопросам: есть так называемая 31-я карта. Вы тоже о ней говорили. Это план строительства наднациональных органов. Парламент, возможно, президент будет и прочее. Мы вообще на эту тему с Путиным договорились не разговаривать. Да, в правительстве попытались увязать. Не знаю только зачем 30 этих карт, которые касаются в основном экономических вопросов, — таможня, экономика, защита пространства нашего и так далее. Планы тех путей, по которым мы уже движемся. Основа — экономика. Ну и оборона, дипломатия, мы же тоже этим занимаемся, чем и отличаемся от ЕАЭС. А 31-я карта — это план строительства или завершения строительства союза с наднациональными органами», — заявил он.

При этом Лукашенко отметил, что «мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи». «Но кому-то хочется. И все подсовывают, особенно через правительство (недавно прочитал — Дмитрий Анатольевич об этом снова высказался). Он не был в Питере на переговорах, поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш президент. Дословно — в Питере, когда мы остались: слушайте, что мы снова с этой 31-й картой, мы же с президентом Белоруссии договорились, мы вообще не трогаем этих вопросов. Зачем вы лезете снова и связываете эти вопросы с вопросами налоговой системы, экономики и так далее?» — подчеркнул белорусский руководитель.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что время принятия конституции Союзного государства безвозвратно упущено из-за позиции России в предыдущие годы. «В Белоруссии и России выросло новое поколение», — заметил он и напомнил, что модернизированный договор о Союзном государстве предполагал проведение референдума по конституции, общей валюте и другим вопросам. По словам Лукашенко, при его ратификации он предлагал реализовывать договор сразу, однако Россия не захотела пойти на это.

«Вы боялись, что Лукашенко прибежит в Кремль, схватит шапку Мономаха и понесет не то в Питер, не то в Минск ее не дай бог утащит. Хотя это не стоило выеденного яйца. Вы отказались идти этим путем. И начали с крыши строить дом», — заявил Лукашенко.

По его мнению, сейчас Союзное государство не может создаваться так, как это предлагает Россия. «Поэтому сегодня нельзя решать так вопрос, как вы это предлагаете — давайте президентом будет этот, парламент этот, этот, этот. Сверху сейчас все построим… Иначе завтра получим такую вспышку… Не только в Белоруссии (но прежде всего здесь), но и в России», — считает белорусский лидер. При этом он напомнил, что «любой неравноправный союз, империя и прочее были уничтожены». «А нам даже не намекают, а говорят так: ««Ну мы большие, а вы поменьше. Значит, будет так, как у нас. А я говорю — нет, давайте то, что у вас лучше, сделаем общим достоянием. То, что у нас лучше — давайте сделаем в России», — заметил он.

В то же время президент Белоруссии заявил, что он был инициатором интеграционных процессов, но все постсоветские союзы и интеграционные проекты в первую очередь связаны с Россией. «Она была в этом заинтересована. Ельцин обрадовался и постоянно меня поддерживал в этом плане. Потом ЕврАзЭС Путин предложил. Всегда Россия была инициатором этого», — отметил он и задался вопросом, что «если кто-то в этот союз вступает, он, что, вступает ради того, чтобы хуже было?». «Нет. А у нас с какого-то момента нашего союзного строительства, и евразэсовского здесь, все пошло вниз. Это постоянно было. Год за годом. Сменилась у вас власть. И со времен, когда вокруг Владимира Владимировича образовались прагматики, рыночники, они считали: проживем без всех, Белоруссия нам не нужна, будем потихоньку ее прессовать, экономика у них хороша, давайте цены на энергоносители повышать и так далее», — констатировал Лукашенко и обратил внимание, что отрицательное сальдо в торговле с Россией для Белоруссии уже составляет $ 9 млрд. При этом белорусский лидер заметил, что сегодня, после проведенных переговоров с Путиным, конкретных цифр и контрактов еще нет. «Они должны быть. Я надеюсь, будут. Хотя опять из правительства (Российской Федерации. — EADaily) некие сигналы идут», — добавил он.

Напомним, Минск и Москва продолжают переговоры по вопросу о путях дальнейшей интеграции. Созданные рабочие группы двух стран подготовили 31 «дорожную карту» в различных сферах двухстороннего сотрудничества. При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 декабря заявил, что вопрос о субсидировании Белоруссии Россией будет рассмотрен только после подписания всех подготовленных документов по интеграции.

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