архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 25.12.19 21:02 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"‘I will SHOOT!’ Chilling account of Putin’s warning to East German protestors" Великобритания - 23 декабря 2019 г. Владимир Путин - «Я буду стрелять!» Жуткая история о предупреждении Путина восточногерманским протестующим Президент России Владимир Путин славится своей прямотой и жесткостью, особенно в переговорах со своими недругами из западных стран. Но его политическая решительность, кроме всего прочего, вдохновлена ​​ эпизодом который произошел во время его службы в подразделении КГБ в Восточной Германии, в ходе которого он сказал возбужденной толпе захватывавшей полицейские участки, что их встретят огнем на поражение. By CHARLIE BRADLEY PUBLISHED: Mon, Dec 23, 2019 Во время беспорядков, кульминацией которых стало падение Берлинской стены, Путин был подполковником КГБ, он служил в отделе дислоцированном в восточногерманском городе Дрездене. Документальный фильм, снятый российским государственным телевидением, утверждает, что Путин, которому тогда было 37 лет, наблюдал, как разгневанные толпы захватили офисы тайной полиции Восточной Германии, а затем двинулись к штаб-квартире КГБ в городе. Путин запросил поддержку армии, чтобы разогнать толпу и защитить сотрудников. Кроме того он боялся, что секретные документы попадут в чужие руки. Согласно свидетельствам, когда стало ясно что помощь не придет, Путин экспромтом соврал толпе, пытаясь запугать её и остановить её неуправляемые действия. Как сообщает «Исторический канал», он сказал толпе, что в здании находятся вооруженные люди которые будут стрелять в нежелательных визитеров. Свидетель, показанный в документальном фильме, утверждал, что Путин использовал свой беглый немецкий, чтобы отговорить толпу от нападения на здание. Russia news: Путин служил в отделении КГБ в Восточной Германии (Image: getty) Russia news: протесты в Дрездене. 1989 год (Image: getty) Путин якобы сказал: «Это советская территория, а вы стоите на нашей границе. Я серьезно говорю, что буду стрелять в нарушителей». Ложь сработала, толпа отступила от здания, а агенты и документы остались невредимыми. Как сообщала Би-би-си в 2015 году, другой свидетель, Зигфрид Даннат, вспоминал эту историю очень похоже. Г-н Даннат рассказывал: «Охранник на воротах сразу же убежал в здание. Появился офицер - маленького роста, очень взволнованный. Russia news: Падение Берлинской стены в 1989 году (Image: getty) «Он сказал нашей группе: «Не пытайтесь проникнуть в здание. Мои товарищи вооружены, и им разрешено использовать свое оружие в случае чрезвычайной ситуации». Командировка Путина в Дрезден была его первой миссией за границей во время его службы в КГБ, бывшем тогда органом безопасности всего Советского Союза. Восточная Германия была важной страной для Москвы, так как она была государством-спутником Советского Союза и представляла собой важную территорию у порога НАТО. Путин рассказал о том, как долго он стремился стать шпионом, вдохновленный фильмами и книгами, которые он видел и читал в детстве. Russia news: Путин служил в Восточной Германии во время протестов приведших к падению Берлинской стены (Image: getty) Russia news: Путин высказал своё недовольство развалом Советского Союза (Image: getty) Президент России выразил сожаление по поводу распада Восточного блока, существовавшего вокруг Советского Союза до 1991 года. Позже, в 2000 году, он вспоминал: «У меня было чувство, что страны больше нет. Она исчезла». Президент России также ранее говорил, что последующий распад Советского Союза был «величайшей геополитической катастрофой двадцатого века». статью прочитали: 56 человек Комментарии