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опубликовано редакцией на Переводике 25.12.19 21:02
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Владимир Путин - «Я буду стрелять!»

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Жуткая история о  предупреждении Путина восточногерманским протестующим 

Президент России  Владимир Путин славится своей  прямотой и жесткостью, особенно в переговорах со своими недругами  из западных стран. Но его политическая решительность, кроме всего прочего,   вдохновлена ​​ эпизодом который произошел во время его службы в подразделении  КГБ в Восточной Германии, в ходе которого он сказал возбужденной толпе захватывавшей  полицейские участки, что их встретят огнем на поражение.

By CHARLIE BRADLEY   PUBLISHED:  Mon, Dec 23, 2019 

Во время беспорядков, кульминацией которых стало падение Берлинской стены, Путин  был  подполковником КГБ, он  служил в отделе дислоцированном в восточногерманском городе Дрездене. Документальный фильм, снятый российским государственным телевидением, утверждает, что Путин, которому тогда было 37 лет, наблюдал, как разгневанные толпы  захватили офисы тайной полиции Восточной Германии, а затем двинулись к штаб-квартире КГБ в городе.

Путин запросил  поддержку армии, чтобы  разогнать толпу и защитить сотрудников. Кроме  того он боялся, что секретные документы попадут в чужие руки.

Согласно свидетельствам, когда стало ясно что помощь  не придет, Путин экспромтом соврал толпе, пытаясь запугать её и  остановить её неуправляемые действия.

Как сообщает «Исторический канал», он сказал толпе, что в здании  находятся вооруженные люди которые будут стрелять в нежелательных визитеров.

Свидетель, показанный в документальном фильме, утверждал, что Путин использовал свой беглый немецкий, чтобы отговорить толпу  от нападения на здание.

Russia news: Putin

Russia news: Путин служил в  отделении КГБ в Восточной Германии (Image: getty)

Russia news: Putin

Russia news: протесты в Дрездене. 1989  год (Image: getty)

Путин якобы сказал: «Это советская территория, а вы стоите на нашей границе. Я серьезно  говорю, что буду стрелять в нарушителей».

Ложь сработала, толпа отступила  от здания, а агенты и документы  остались невредимыми.

Как сообщала Би-би-си в 2015 году, другой свидетель, Зигфрид Даннат, вспоминал  эту историю очень похоже.

Г-н Даннат рассказывал: «Охранник на  воротах сразу же убежал в здание. Появился офицер - маленького  роста, очень взволнованный.

Russia news: Putin

Russia news: Падение Берлинской стены в 1989 году  (Image: getty)

«Он сказал нашей группе: «Не пытайтесь проникнуть в  здание. Мои товарищи вооружены, и им разрешено использовать свое оружие в случае чрезвычайной ситуации».

Командировка  Путина в Дрезден была его первой миссией за границей  во время его службы в КГБ, бывшем тогда органом безопасности  всего Советского Союза.

Восточная Германия была важной страной для Москвы, так как она была государством-спутником Советского Союза и представляла собой  важную территорию у порога НАТО.

Путин рассказал о том, как долго он стремился стать шпионом, вдохновленный фильмами и книгами, которые он видел и читал в детстве.

Russia news: Putin

Russia news: Путин служил в Восточной Германии во время  протестов приведших к падению Берлинской стены (Image: getty)

Russia news: Putin

Russia news: Путин высказал своё  недовольство развалом Советского Союза  (Image: getty)

Президент России  выразил сожаление  по поводу распада Восточного блока, существовавшего  вокруг Советского Союза до 1991 года.

Позже, в 2000 году,  он вспоминал: «У меня было чувство, что страны больше нет. Она исчезла».

Президент России также ранее говорил, что последующий распад Советского Союза был «величайшей геополитической катастрофой двадцатого века».

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теги: Владимир Путин  
   
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