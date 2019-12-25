Exclusive | NBC Nightly News: Миссия США по противодействию российской агрессии в водах у берегов Сирии - Взгляд изнутри

By NBCnews -December 23, 2019

ABOARD THE USS HARRY S. TRUMAN - Россия играет мускулами, наращивая свое присутствие в стратегическом средиземноморском регионе, она проводит свои первые совместные с военно-морским флотом Сирии, учения, а атомный авианосец “Гарри С. Трумэн” - 90 000-тонное напоминание о дипломатии и военной мощи США - бдительно наблюдает за ними.

“Трумэн” несет более 70 боевых самолетов, сведенных в девять эскадрилий, под управлением десятков истребителей F-18.

На этой неделе все его экипажи следят за русскими, которые проводят учения вблизи своей единственной средиземноморской базы, а позднее в этом месяце, как сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на командующего военно-морскими силами Ирана, они проведут совместные учения с китайцами и иранцами,

Адмирал Джеймс Фогго, командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке, заявил, что, имея в своем распоряжении более 30 российских военных кораблей, российские военно-морские силы в Средиземном море сейчас больше, чем когда-либо до роспуска Советского Союза в 1991 году. Российские интервенции в Грузии в 2008 году и на Украине в 2014 году бросают постоянную тень на Средиземное море и за его пределы.

«Пока они действуют таким образом, - сказал Фогго стоя на мостике американского авианосца - мы будем здесь, чтобы напомнить им, что есть цена и риск плохого поведения, и мы не допустим этого»

Моряки “перезаряжают” авиакатапульту на взлетной палубе авианосца «Гарри С. Трумэн» 8 декабря. Thomas R. Pittman / U.S. Navy

На своей ежегодной пресс-конференции в Москве в четверг президент России Владимир Путин заявил, что военный прогресс его страны «очень быстрый и мощный», и дал высокую оценку быстро прогрессирующей оборонной промышленности страны.

Всего пять лет назад активного присутствия России в Средиземноморье практически не было.

Сирийская война изменила всё.

Порт Тартус, единственная российская военно-морская база в теплых водах, стал центром для российских войск, борющихся за сохранение президента Сирии Башара Асада у власти.

В течение четырех лет российские корабли, самолеты и люди сражались в и вокруг Сирии.

По данным минобороны России, в прошлом году здесь служило более 63 000 российских военнослужащих . Сегодня их численность почти наверняка выше.

В ходе сирийской войны Россия провела испытания более 200 единиц оружия, говорится в сообщении министерства.

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Но ВМС США активно противостоят растущему российскому присутствию не только в Средиземноморье .

В 2018 году, Соединенные Штаты имели большее, чем когда-либо прежде, военно-морское присутствие в Черном море, стратегическом водоеме, который Россия делит с другими странами, Только в этом году, по данным Военно-морского института США, туда заходили и действовали восемь военных кораблей США .

Российские подводные лодки и военные корабли курсируют между водами Черного моря и Северной Европы, а русские оперируют тем, что Фогго называет «современными атомными подводными лодками».

«У нас все еще есть конкурентные преимущества, но они хороши и становятся всё лучше», добавил он.

Разведывательное судно ВМФ России Иван Хурс, на пути к Средиземному морю, проходит Босфор. Стамбул 29 ноября. Yoruk Isik / Reuters

Российские государственные СМИ сообщили, что в последних учениях в Средиземном море приняли участие около 2000 российских и сирийских военнослужащих, 10 кораблей, включая минные тральщики, и военные самолеты с российской авиабазы ​​Хмеймим в Сирии. Российское министерство обороны настаивает на том, что необходимо постоянно обучать экипажи кораблей и войска береговой обороны, сообщает российское агентство Интерфакс.

И вместе с тем, в сердце военной мощи Москвы есть дефекты.

На прошлой неделе, в Мурманске загорелся его единственный авианосец . Также в этом году 14 российских моряков погибли в результате ядерной аварии на глубоководной подводной лодке.

Поддержку “Трумэна” в Средиземном море осуществляют до пяти эсминцев, другие вспомогательные суда и подводные лодки. А высоко в небе над этой АУГ самолеты ВМС США ведут поиск угроз на море и под водой.

Самолет P8-A Посейдон во время учений на военно-морской авиабазе Джексонвилль 12 июля. Levingston Lewis / U.S. Navy

Военный самолет Poseidon P8 оснащен высокотехнологичным оборудованием для мониторинга, включая гидроакустические буи, которые могут обнаружить его главную цель - российские атомные подводные лодки.

«Угрозы подводных лодок, с которыми мы сталкиваемся сегодня, очень отличаются от тех, с которыми мы сталкивались в холодной войне», - сказал коммандер Уэйн Льюис во время полета на борту P8 над Средиземным морем. «Они более продвинуты, чем старые дизельные подлодки».

Вместе с надводными кораблями российские подводные лодки составляют мощную силу.

«Мы не видели ничего, кроме увеличения присутствия российского флота», - сказал он. «Я не уверен, какое послание они несут, но это точно - не мир и процветание».





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