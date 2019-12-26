Почему вымирает Россия

Рождаемость: в чем ошибка мер правительства — с точки зрения инженера

Вениамин Башлачев





Сейчас, после того как Росстат в течение четырех лет с 2016 года фиксировал непрерывное сокращение рождений, в интернете просто обвал мнений о причинах этого сокращения. Причем и академики, и должностные лица, и десятки экспертов с авторитетом поменьше уверенно объясняют причину по методу «средняя температура по больнице». И предлагают для огромной России, в которой русских около 80%, свои рецепты тоже по методу «среднее для всей «больницы».

Мне, читая в интернете обвал мнений, все чаще и чаще вспоминается эпизод кинофильма «Волга — Волга». В нем директор фабрики музыкальных инструментов заявил: «Мы не можем заниматься каждой балалайкой в отдельности!» По мне так эксперты с методом «средняя температура по больнице» просто повторяют мнение директора фабрики музыкальных инструментов.

Эта моя статья посвящена мерам правительства в отношении русского народа. И для этого есть причины. Официально утверждено, что проблемы с демографией России начались с 1992 года. Но ведь еще во второй половине 1980-х в 18 областях Русской равнины гробов для кладбищ было больше, чем в домах колыбелей. Причем именно в 1980-х для ведущих центров демографии России созрели условия, чтобы, ранжируя народы России, можно было поставить русских на 123 место. (Это не ошибка — именно на сто двадцать третье место). И вот с тех пор ведущие авторитеты центров демографии упорно 30 лет внушают: проблема демографии России решаема только мигрантами. Причем в это понятие они включили и иммиграцию, и репатриацию, и переселение соотечественников. (Так что, если по сути, то авторитеты центров демографии прямо выполняют цель, которую поставило «мировое правительство» — довести русский народ до необратимого вымирания).

Я убежден: цель демографии — это развитие народа (греческое — демос). Поэтому предлагаю думающим читателям самим рассмотреть с инженерной позиции меры правительства — именно по рождаемости русского народа.

Официально для оценки результатов мер правительства установлен критерий — коэффициент рождаемости 1,753. (Это суммарный коэффициент рождаемости всех женщин репродуктивного возраста — СКР). Но если по сути, то СКР — это все та же «средняя температура по больнице». По СКР невозможно понять, как меры правительства подействовали на ту или иную репродуктивную группу женщин.

Для понимания результатов мер правительства предлагаю читателю простой инженерный критерий. В механизмах агрегаты должны работать в одной «фазе». Режим «противофазы» включается для торможения или замедления движения. Так что посмотрим по этому критерию меры правительства. Для максимума рождений, меры правительства должны действовать в «фазе» с теми демографическими возможностями, какие были на 2006 год. Так или нет это было реализовано правительством в 2006—2016 годы? — это рассмотрим по возрастной рождаемости женщин однолетних возрастов — диаграмма 1.

Официально репродуктивные возрасты женщин — это 15−49 лет. Но следует отметить, что около 95% всех рождений 1987 и 2006 годов приходится на 17−35 лет. То есть на этом календарном интервале, почти за 20 лет, поведение функции возрастной рождаемости осталось неизменным. Изменялась лишь интенсивность рождений женщин младших возрастов.

А теперь, отложив рождаемость пока в сторону, найдем, как изменялась численность женщин, которые находились в репродуктивном возрасте в 2006 году. Не вдаваясь в подробности, это поток женщин, рожденные в 1965—1988 годах. Причем очень важно то, что численность младшей половины этих женщин, родившихся в 1977—1988 годы, существенно больше старшей половины, рожденной в 1965—1976 годы.

Прирост рождений пропорционален потоку женщин и их возрастной рождаемости. Поэтому по инженерному критерию вектор мер правительства должен был быть в «фазе»: и с рождаемостью молодых женщин диаграммы 1, и с младшей половиной потока женщин, рожденных в 1977—1988 годы. Однако красный график рождаемости 2016 года и черный график 2005 года показывают: рождаемость молодых женщин за календарный интервал 2005−2016 — не только не увеличилась, а наоборот уменьшилась. Такое положение красного и черного графиков — это свидетельство того, что меры правительства были направлены в «противофазе» с демографическими возможностями, которые были на 2006 год.

Нравится — не нравится, но правительство не использовало ту эффективную возможность увеличения числа русских рождений, которую предоставлял календарь 2006−2010 года. Красный график возрастов старше 30 лет показывает, что меры правительства сдвинули функцию рождаемости в сторону менее эффективных старших возрастов женщин. Вполне ясно: интенсивная рождаемость женщин с 2006 года к 2016 году передвинулась к 40-летним возрастам — почти на 5 лет. Для корректности этот вывод следует проверить по календарной динамике рождаемости характерных младших и старших возрастов — диаграмма 2.





Как видите, с 2006 по 2016 год рождаемость младших возрастов монотонно сокращалась: группы 15−19 лет — в 1,8 раза, а группы 20−24 лет — в 1,2 раза. В старших группах увеличивалась: в группе 30−34 в 1,9 раза, а в группе 35−39 в 2,4 раза. Если правительство и далее будет повышать рождаемость в духе 2006−2016 годов, то его меры упрутся в «бальзаковский возраст». Конечно, «в сорок пять — баба ягодка опять». Вот только миллионы детей от таких «ягодок» не родятся. И тут никакие деньги не помогут. Климакс женщины — это Закон Природы.

Теперь, допустим на минуту что мы вернулись на 20 лет назад, в начало 2000-х. И правительство стало повышать рождаемость в соответствии с инженерным критерием эффективности. И все меры правительства направлены «в фазе» с теми демографическими возможностями, какие были на начало 2000-х годов. Что можно было бы ожидать в приросте русских детей к 2016 году? Даже простое восстановление возрастной рождаемости до 1987 года увеличило бы к 2016 году прирост русских рождений на 300 тыс., до величины — почти 1,7 млн. детей.

Конечно, многие читатели ожидают, что автор статьи, в конце концов, должен обязательно довести обсуждение до темы: деньги. Должен вас огорчить. Тему деньги я исключил из рассмотрения сознательно. Дети — не функция денег.

Дети — это функция любви и морали. Ну, с любовью у русских людей проблем нет. Все занимаются ею с огромным удовольствием. Вот только детей после нынешней любви маловато. А почему маловато? Веками в русской морали действовало правило — «каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа» — апостол Павел [1 Кор. 7.2]. Конечно, из этого правила частенько бывали исключения. Но когда в 1920-х годах попытались внедрить «уничтожение семьи и общности жен», то среди молодежи, буквально за несколько лет, создалась мода: к сексу надо относиться как к «стакану воды».

Если без эмоций, то тот разгул «либеральной морали», который внедрен в 1990-х в Россию, буквально повторил мировоззрение радикалов 1920-х: «уничтожение семьи и введение общности жен». И с 1990-х «либеральная мораль» фактически восстановило моду 1920-х: к сексу надо относиться как к «стакану воды». И, если по существу, то разницы между марксистами 1920-х и либералами 1990-х просто нет. И примеров тому тьма. ТВ и глянцевые журналы уже 30 лет формируют моду среди молодых женщин по образу успешной женщины: «живите для себя», «не спешите с детьми», «главное — карьера и личное благополучие».

А что творится на ТВ! Послушайте и посмотрите «звезд», (хоть женщин, хоть мужчин). Эта «боге́ма» (фр. bohème — букв. цыганщина) уже 30 лет демонстрирует сплошные страсти-мордасти, в которых «звезда» с 5−7 разводами с огромным удовольствием делится опытом с другими «звездами» и, конечно же, со зрителем, как она искала и нашла «любовь настоящую». Ну и что можно ожидать от воздействия таково ТВ? Ведь такие передачи абсолютно «в фазе» с сокращением рождений. И абсолютно «в противофазе» с восстановлением здоровой морали и прироста русских детей.

Наверняка среди читателей найдутся те, которые начнут утверждать, что главная причина проблемы с рождаемостью в 1990—2010-х — это смена модели экономики России. Согласен: влияние смены экономики — какое-то есть. И все же главная проблема — «либеральная мораль». И аргумент для этого есть. Во всех устойчивых экономиках: Германии, Франции, Великобритании, Японии число детей коренных народов: немцев, французов, англичан, японцев с 1960—1970-х уменьшается. То есть уменьшается с тех времен, когда в этих странах стала господствовать извращенная «либеральная мораль».

Понимаю, вряд ли Кремль в состоянии подействовать на СМИ так, чтобы искоренить извращения «либеральной морали». Поэтому перед зрителями ТВ неминуемо встанет дилемма — «смотреть или не смотреть» завлекательные «страсти-мордасти».

Вот тут напомню профессора Преображенского из «Собачьего сердца»:

— Не читайте на голодный желудок российские газеты.

— Да других-то нет.

— Вот никакие и не читайте…

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