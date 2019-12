архив



опубликовано редакцией на Переводике 28.12.19 03:51

"Caviar 'queen': Chinese roe reigns around the world" Австралия - 11 декабря 2019 г. Китайская черная икра завоевывает мир by Ludovic EHRET Agence-France Presse 11 December 2019 Осетры в рыбохозяйстве китайской икорной компании Kaluga Queen, расположенном на озере Циньдао в провинции Чжэцзян Название страны, откуда пришла икра, указанная в меню ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, может оказаться для неожиданностью - Китай. В последние годы страна переживала многочисленные компрометирующие продовольственные скандалы, но икра осетровых китайского производства заслужила уважение ценителей икры во всем мире. Недавно она стала дороже для покупателей из США, поскольку китайская икра вошла в число продуктов, на которые, в ходе торговой войны между США и Китаем, был установлен 25-процентный тариф. Основная часть икры в Китае поступает из живописного, окруженного горами озера в восточной провинции Чжэцзян, где лидер отрасли компания Kaluga Queen разводит гигантскую рыбу. Бренд был создан в 2005 году специалистами, работавшими в министерстве сельского хозяйства, и сейчас компания производит более трети икры в мире, что делает Китай мировым лидером. Осетровая ферма компании находится в 20 минутах езды на лодке от берега озера Циньдао или озера Тысячи островов. Цяо Юйвэнь, заводчик, стоит у бассейнов, где осетры живут до тех пор, пока им не исполнится 7-15 лет. Крупнейшие осетры могут достигать до четырех метров (13 футов) в длину и весить до 300 кг (660 фунтов). «Они нам как дети. Мы знаем их с момента, когда они совсем маленькие, поэтому очень тяжело видеть, когда их отправляют на разделку», - сказал Цяо. «Но есть, конечно, и удовлетворение от того, что внес свой вклад в создание исключительного продукта», - сказал он, прежде чем начать бросать рыбам гранулы с креветками, горохом и витаминами. - «Цена Ferrari» - Долгое время Иран и Россия ловили осетровых в естественных условиях - в Каспийском море. Но после того, как в 1991 году Советский Союз, который регулировал рыболовство, распался, популяция рыб, вследствие чрезмерного вылова и браконьерства, была почти уничтожена. Лов осетровых в Каспийском море был запрещен в 2008 году, в то время как осетровые фермы возникли повсюду, причем Италия, Франция и Китай входят в число мировых лидеров отрасли. Kaluga Queen насчитывает 300 сотрудников, ухаживающих за 200 000 осетровых. Как только они достигают половой зрелости, самок вылавливают и доставляют в лабораторию, где их глушат, затем разрезают животы и извлекают икру. Затем икра промывается, сортируется, солится и помещается в коробки. В прошлом году «Kaluga Queen» произвела 86 тонн икры, большая часть которой предназначалась для экспорта, причем половина была отправлена ​​в Европейский союз, 20 процентов в Соединенные Штаты и 10 процентов в Россию. В зависимости от вида цена за килограмм варьируется от 10 000 до 180 000 юаней (от 1 420 до 25 600 долларов США). Осетры, производящие самую дорогую икру, могут дать икры на сумму до двух миллионов юаней. «Это цена Ferrari», - сказал Ся Юнтао, вице-президент компании. - «Очень хорошая икра» - “Чтобы завоевать доверие клиентов, «Kaluga Queen» прошла «длинный путь», с тех пор, как в 2006 году компания выпустила свою первую банку” - сказал Ся. Китайская икра должна была преодолеть скептицизм со стороны иностранных клиентов, которые привыкли к заголовкам новостей о пищевых скандалах - от загрязненного сухого молока до соевого соуса, содержащего мышьяк и риса, испорченного кадмием. «Несколько лет назад клиенты неохотно говорили о китайской икре», - сказал Рафаэль Бушез, президент Kaviari, парижского поставщика известных ресторанов. Бушез убедил клиентов, объяснив, как китайские производители разводят рыбу и используют методы, которые уважают окружающую среду. «Китайская икра, надо сказать, очень хорошая икра», - сказал Бушез. «Тем не менее, многие из поваров до сих пор не хотят брать её. Они предпочитают иметь икру из Франции, Уругвая или откуда-либо еще», - сказал он. Сегодня Kaluga Queen имеет годовой оборот в 220 миллионов юаней, а среди её клиентов числятся немецкая авиакомпания Lufthansa и L'Atelier de Joel Robuchon, - ресторан с двумя звездами Мишлен в Шанхае. По словам Ся, дистрибьюторы поставляют другие рестораны по всему миру, и один покупатель сказал, что он доставил одну посылку Ким Чен Ыну. Французский шеф-повар Ги Савой, чей парижский ресторан имеет три звезды Мишлен и считается лучшим в мире, подает китайскую икру с крылышками и гребешками. «Лейбл« сделано в Китае» не имеет значения», - сказал Савой AFP. «Важным является качество разведения. Те, кто нам поставляют, имеют замечательное качество». Лили Лю, менеджер по маркетингу Kaluga Queen, надеется, что кто-то еще из известных людей распробует икру ее компании. «Мы надеемся, что Дональд Трамп попробует нашу икру и скажет: «Мне нравится! Давайте снизим тарифы и поможем китайской икре завоевать Америку!» Осетры в рыбохозяйстве китайской икорной компании Kaluga Queen, расположенном на озере Циньдао в провинции Чжэцзян

Сотрудница китайской икорной компании Kaluga Queen рассекает осетра для извлечения икры







Азербайджан продлил запрет на вылов осетровых 26 декабря 2019, Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения продлили на 2020 год запрет на коммерческий вылов осетровых в Каспийском море. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства. «Пять прикаспийских государств договорились продлить мораторий на промышленный вылов осетровых видов рыб. Решение закреплено в протоколе третьего заседания Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря, которое проходило в Тегеране с 23 по 25 декабря», - говорится в сообщении. В ходе встречи стороны обменялись информацией об освоении квот вылова, воспроизводстве и охране водных биоресурсов за 2018 год, рассмотрели результаты исследований состояния запасов и итоги первого совместного заседания рабочих групп по науке и аквакультуре. «Представители прикаспийских государств согласовали рекомендации по объемам вылова водных биоресурсов на 2020 год и продлили запрет на коммерческий вылов осетровых рыб в Каспийском море», - отмечается в сообщении. «Открывая новую страницу сотрудничества между прикаспийскими странами, мы можем констатировать, что безусловным приоритетом для нас остается сохранение запасов осетровых видов рыб в бассейне Каспийского моря. В связи с этим считаем важным пролонгацию запрета на коммерческий промысел осетровых как одного из обязательных элементов восстановления их популяции. Считаем меру вынужденной, но в нынешних условиях необходимой», - сказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Каспийское море - самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. Максимальные уловы осетровых здесь отмечались в начале ХХ века - 39,4 тыс. тонн и в конце 1970-х годов - 27,4 тыс. тонн. Резкое сокращение численности осетровых началось с 1991 года.