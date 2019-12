архив



опубликовано редакцией на Переводике 28.12.19 15:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “GlobalResearch.ca”,

"Climate and the Money Trail" Канада - 04 декабря 2019 г. Климат и денежный след Ф. Уильям Энгдаль

Скрытая правда касательно дебатов по климату на 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Мадриде.

Эта статья была впервые опубликована в сентябре 2019 года. Климат. Ну кто бы мог подумать. Те самые мега-корпорации и мега-миллиардеры, стоящие за глобализацией мировой экономики в последние десятилетия, чья погоня за стоимостью акционерного капитала и снижением расходов причинила столько вреда нашей окружающей среде как в промышленно развитых странах, так и в слаборазвитых экономиках Африки, Азии и Латинской Америки, являются ведущими покровителями "народного" движения декарбонизации (отхода от угольной генерации электроэнергии) от Швеции и Германии до США и других стран. Это угрызения совести или, возможно, имеются более глубокие тайные намерения по финансизации самого воздуха, которым мы дышим, и больше? Кто бы что не думал об опасности СО2 и рисках глобального потепления, создающих мировую катастрофу повышения средней температуры на 1,5-2 градуса Цельсия в следующие примерно 12 лет, стоит обратить внимание на то, кто содействует сегодняшнему потоку пропаганды и климатическому активизму. Зеленые финансы За несколько лет до того, как Эл Гор и другие решили использовать юную шведскую школьницу, чтобы она была лицом кампании срочной борьбы с изменением климата, или до призыва в США Александрии Окасио-Кортес к полному переустройству экономики вокруг Зеленого нового курса, финансовые гиганты начали разрабатывать планы по направлению сотен миллиардов будущих денежных средств в инвестиции в часто пустые "климатические" компании.

В 2013 году, после нескольких лет тщательной подготовки, шведская компания недвижимости Vasakronan выпустила первую корпоративную "зеленую облигацию". За ними последовали другие, включая Apple, SNCF и крупный французский банк Credit Agricole. В ноябре 2013 года проблемная компания Илона Маска Tesla Energy выпустила первую ценную бумагу, обеспеченную активами солнечной энергии. Сегодня, согласно так называемой Инициативе климатических облигаций (Climate Bonds Initiative), в обращении находятся более 500 миллиардов долларов в таких зеленых облигациях. Создатели этой идеи с облигациями заявляют своей целью заполучить весомую долю от 45 триллионов долларов активов, находящихся под управлением по всему миру, взявших на себя формальное обязательство инвестировать в "безопасные для климата" проекты. Милый принц Чарльз, будущий монарх Объединенного Королевства, вместе с Банком Англии и финансистами Лондонского Сити продвигают "зеленые финансовые инструменты", возглавляемые зелеными облигациями, чтобы переориентировать пенсионные фонды и паевые инвестиционные фонды на зеленые проекты. Ключевой фигурой в связывании мировых финансовых учреждений с Зеленым курсом является уходящий со своего поста глава Банка Англии Марк Карни. В декабре 2015 года Совет по финансовой стабильности (СФС) Банка международных расчетов, председателем которого в то время являлся Карни, создал Целевую группу по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (ЦФИК), чтобы консультировать "инвесторов, кредитные учреждения и страховые компании о связанных с климатом рисках". Это, бесспорно, было странной нацеленностью для мировых центральных банкиров.

В 2016 году ЦФИК вместе с Органом местного правительства Лондонского Сити и британским правительством запустила Инициативу зеленого финансирования с целью направить триллионы долларов в "зеленые" инвестиции. Цетральные банкиры СФС назначили 31 человека для формирования Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом . В ней председательствует миллиардер Майкл Блумберг из области финансовых новостей, в группу также входят ключевые фигуры из JP MorganChase; из BlackRock - одной из крупнейших в мире компаний по управлению активами почти с 7 триллионами долларов активов; Barclays Bank; HSBC, лондонско-гонконгского банка, неоднократно оштрафованного за отмывание денег от торговли наркотиками и других незаконно полученных денежных средств; Swiss Re - второй крупнейшей в мире компании перестрахования; китайского банка ICBC; Tata Steel, нефтяной ENI, Dow Chemical, горнопромышленного гиганта BHP Billington, а также Дэвид Блад из компании Эла Гора Generation Investment LLC. По сути дела, козлов пустили писать правила для нового зеленого огорода. Карни из Банка Англии также был ключевым действующим лицом в усилиях сделать из Лондонского Сити финансовый центр глобальных зеленых финансов. Уходящий со своего поста министр финансов Британии Филип Хэммонд опубликовал в июле 2019 года проектный документ "Стратегия зеленых финансов: трансформируя финансы для более зеленого будущего". В документе сказано: "Одной из наиболее влиятельных появившихся инициатив является Целевая группа частного сектора по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом, Совета по финансовой стабильности (ЦФИК), которую поддерживает Марк Карни и возглавляет Майкл Блумберг. Это было поддержано учреждениями, представляющими 118 триллионов активов по всему миру ". Здесь очевиден план. И план заключается в финансизации всей мировой экономики, используя страх перед сценарием конца света, чтобы достичь таких произвольных целей как "нулевые выбросы парникового газа". Goldman Sachs - основной участник Вездесущий банк с Уолл-Стрит Goldman Sachs, из которого вышли, среди прочих, уходящий президент ЕЦБ Марио Драги и глава Банка Англии Карни, только что представил первый глобальный индекс ведущих экологических акций и облигаций, составленный вместе с базирующимся в Лондоне CDP, ранее - Проект по раскрытию информации о выбросах углерода. Примечательно, что CDP финансируют такие инвесторы как HSBC, JPMorgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs, American International Group и State Street Corp. Цель нового индекса, называемого CDP Environment EW и CDP Eurozone EW, - завлечь инвестиционные фонды, такие государственные пенсионные фонды как CalPERS (Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии) и CalSTRS (Система пенсионного обеспечения учителей штата Калифорния) с совокупными активами в 600+ миллиардов долларов, чтобы они инвестировали в их тщательно отобранные целевые компании. Среди лидирующих фирм в индексе присутствует Alphabet, владеющая Google, а также Microsoft, ING Group, Diageo, Philips, Danone и, очень кстати, Goldman Sachs . Появление Греты, Александрии Окасио-Кортес и Ко.

И в этот момент события принимают циничный оборот, так как мы сталкиваемся с весьма популярными, сильно рекламируемыми климатическими активистами, такими как Грета Тунберг из Швеции или 29-летняя Александрия Окасио-Кортес из Нью-Йорка, и с Зеленым новым курсом. Какими бы искренними не были активисты, за их продвижением стоит хорошо отлаженная финансовая машина, делающая это ради выгоды. Грета Тунберг является частью сети с большими связями с организацией Эла Гора, и ее цинично и профессионально рекламируют и используют такие организации как ООН, Еврокомиссия и финансовые интересы, стоящие за настоящей климатической повесткой. Как документирует канадский исследователь и климатический активист Кори Морнингстар в отличной серии постов, на чаше весов - сплоченная сетевая организация, связанная с американским климатическим инвестором и чрезвычайно богатым климатическим спекулянтом Альбертом (Элом) Гором, председателем группы Generation Investment. Партнер Гора, бывший функционер Goldman Sachs Дэвид Блад, как отмечалось выше, является членом созданной Банком международных расчетов Целевой группы частного сектора по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом. Грета Тунберг вместе с ее 17-летним американским другом Джейми Марголином были указаны как "специальный молодежный консультант и представитель" шведской НПО "We Don’t Have Time", основанной ее руководителем Ингмаром Рентцхогом. Рентцхог - член организации "Climate Reality Organization Leaders" Эла Гора и входит в Европейскую целевую группу по климатической политике. Он прошел обучение у Эла Гора в Денвере в марте 2017 года и снова в июне 2018 года в Берлине. Проект Эла Гора "Climate Reality Project" является партнером "We Don’t Have Time ". Член Конгресса Александрия Окасио-Кортес (АОК), произведшая огромный фурор в свои первые дни в Конгрессе США в связи с представлением "Зеленого нового курса" по полному преобразованию экономики США стоимостью, вероятно, в 100 триллионов долларов, также не обошлась без умелого руководства. АОК открыто признает, что она баллотировалась в Конгресс по настоянию группы под названием "Справедливые демократы". Она сказала одному журналисту: "Я бы не выставила свою кандидатуру, если бы не поддержка "Справедливых демократов" и "Совершенно нового конгресса". Эээ, на самом деле эти две организации, "СД" и "Совершенно новый конгресс", обе попросили меня баллотироваться изначально. Именно они позвонили мне полтора года назад..." Среди советников АОК как члена Конгресса есть сооснователь "Справедливых демократов" Зак Эксли. Эксли являлся сотрудником "Открытого общества" и получал финансовые средства, помимо прочих, от Фонда "Открытое общество" и Фонда Форда, чтобы создать предшественника "Справедливых демократов" для привлечения избранных кандидатов на должности. Настоящие цели - экономические Связи между крупнейшими в мире финансовыми группами, центральными банками, глобальными корпорациями и текущими энергичными действиями ради радикальной климатической стратегии отказа от экономики ископаемого топлива в пользу туманной, неясной зеленой экономики, судя по всему, меньше касаются настоящей обеспокоенности сделать нашу планету чистой и здоровой окружающей средой для жизни. Скорее, это цели, тесно связанные с целями ООН об "устойчивой" экономике до 2030 года, и с освоением в буквальном смысле триллионов долларов нового богатства для глобальных банков и финансовых гигантов, которые являются реальной правящей верхушкой. В феврале 2019 года, после речи Греты Тунберг перед Еврокомиссией в Брюсселе, тогдашний президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, галантно поцеловав руку Греты, казалось, был растроган, чтобы предпринять реальные действия. Он сказал Грете и журналистам, что ЕС следует потратить сотни миллиардов евро на борьбу с изменением климата в следующие 10 лет. Юнкер предложил, чтобы с 2021 по 2027 год "каждый четвертый евро, потраченный бюджетом ЕС, шел на действия по ослаблению изменения климата". Чего лукавый Юнкер не сказал, так это того, что это решение не имело никакого отношения к призывам юной шведской активистки. Оно было принято совместно со Всемирным банком за год до этого, 26 сентября 2018 года, на саммите "Одна планета" совместно со Всемирным банком, Фондом Блумберга, Всемирным экономическим форумом и другими. Юнкер хитро использовал внимание СМИ к юной шведке, чтобы продвигать свою климатическую повестку. 17 октября 2018 года, через несколько дней после соглашения ЕС на саммите "Одна планета", ЕС Юнкера подписал Меморандум о взаимопонимании с Breakthrough Energy-Europe, в котором корпорации-члены Breakthrough Energy-Europe получают преференциальный допуск к любому финансированию . Среди членов Breakthrough Energy (глобальная группа инвесторов из 10 стран, стремящихся финансировать компании, производящие экологически чистые виды энергии, согласно "Википедии" - прим. перев.) - Ричард Брэнсон с Virgin Air; Билл Гейтс; Alibaba Джека Ма; Марк Цукерберг с Facebook; Его Королевское Высочество принц Аль-Валид бин Талал; Рэй Дэлио от Bridgewater Associates; Джулиан Робертсон от огромного хедж-фонда Tiger Management; Дэвид Рубенстейн, основатель группы Carlyle; Джордж Сорос, председатель Soros Fund Management LLC; Масаёси Сон, основатель Softbank, Япония. Можете не сомневаться: когда самые влиятельные транснациональные корпорации, крупнейшие в мире организации-инвесторы, включая BlackRock и Goldman Sachs, ООН, Всемирный банк, Банк Англии и другие центральные банки Международного банка расчетов, объединяют усилия для финансирования так называемой "зеленой повестки" - назовите ее Зеленым новым курсом или еще как, - то настало время взглянуть на подлинные цели, скрывающиеся за публичными кампаниями климатических активистов. И картина, которая вырисовывается, показывает попытку финансовой реорганизации мировой экономики, используя климат, на который солнце и его энергия влияют на порядок больше, чем все человечество, чтобы попытаться убедить нас, обычных простых людей, принести необъявленную жертву ради "спасения нашей планеты". В 2010 году глава 3-й Рабочей группы Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата д-р Отмар Эденхофер сказал одному журналисту: "...нужно четко сказать, что мы фактически перераспределяем мировое богатство посредством климатической политики. Следует избавиться от иллюзии, что международная климатическая политика является экологической политикой. Это почти уже не имеет ничего общего с экологической политикой, с такими проблемами как вырубка лесов или озоновая дыра ". С тех пор стратегия экономической политики была разработана намного больше. статью прочитали: 3 человек Комментарии Материалы по теме The Boston Globe - Заговор в Конго: документальный фильм пытается ответить на вопрос, кто убил Дага Хаммаршёльда Вскоре после полуночи в сердце Африки самолет с одним из величайших миротворцев 20-го века на борту рухнул на землю. читали: 2044 , обсуждали: 2 читать далее