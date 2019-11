архив



опубликовано редакцией на Переводике 30.11.19 11:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The Boston Globe”,

"A Congo conspiracy: Documentary seeks to answer question of who killed Dag Hammarskjöld" США - 29 августа 2019 г. Заговор в Конго: документальный фильм пытается ответить на вопрос, кто убил Дага Хаммаршёльда Стивен Кинзер



Самолет с генеральным секретарем ООН Дагом Хаммаршёльдом на борту, одним из величайших миротворцев 20 века, рухнул в сердце Африки. Более чем полвека спустя правда начинает выясняться. (Архив "Нью-Йорк Таймс"/1953) Вскоре после полуночи в сердце Африки самолет с одним из величайших миротворцев 20-го века на борту рухнул на землю. К месту падения был немедленно закрыт доступ. Быстрое расследование возложило ответственность на ошибку пилота. Обломки были закопаны. И только теперь, более чем пятьдесят лет спустя, полная правда начинает выясняться. Смерть Дага Хаммаршёльда, генерального секретаря ООН, стала поворотным моментом в современной истории. Когда его DC-6 рухнул на землю 18 сентября 1961 года, он пытался урегулировать кризис, который раздирал огромную и ставшую только что независимой страну - Конго. Решение, к которому он стремился, подорвало бы власть Запада в Африке. Оно также лишило бы большей части огромных минеральных богатств бельгийский горнодобывающий конгломерат Union Miniere du Haut Katanga (Союз горной промышленности Верхней Катанги - фр.), который являлся одной из самых могущественных корпораций в мире. Всестороннее исследование этого дела, опубликованное в 2011 году, "Кто убил Хаммаршёльда? ООН, холодная война и белая власть в Африке", установило, что "каковы бы ни были детали, его смерть почти наверняка явилась результатом зловещего вмешательства". Новый документальный фильм - результат шестилетнего расследования - идет дальше. Он заключает, что самолет Хаммаршёльда был сбит, называет теперь уже покойного бельгийского пилота, который якобы совершил это преступление, и впервые дает обстоятельно заглянуть внутрь тайной военизированной организации южноафриканского режима апартеида, которая, возможно, спланировала этот заговор. Внимание мира было приковано к ожесточенному кризису, сотрясавшему Конго в течение недель и месяцев после того, как страна стала независимой от Бельгии в 1960 году. Первый избранный премьер-министр страны Патрис Лумумба был пламенным националистом, хотевшим установить контроль правительства над недрами Конго. Это был дерзкий вызов западным политическим и экономическим интересам, сравнимый с национализацией Ираном его нефтяной промышленности и решением Гватемалы заставить компанию United Fruit Company продать ее неиспользуемую собственность, чтобы ее можно было разделить между крестьянскими семьями. ЦРУ уничтожило эти проблемы, организовав государственный переворот, в котором иранское правительство было свергнуто в 1953 году, и затем сделав то же самое в Гватемале годом позднее. В 1960 году президент Дуайт Эйзенхауэр приказал ЦРУ убить Лумумбу. Главный химик управления Сидней Готтлиб полетел в Конго и привез партию яда местному начальнику резидентуры ЦРУ. Согласно воспоминаниям начальника резидентуры, он спросил, кто отдал приказ об убийстве, и Готтлиб ответил: "Президент Эйзенхауэр". Прежде чем яд был использован, конголезские подразделения под бельгийским командованием схватили и убили Лумумбу. Это могло покончить с угрозой горнодобывающему конгломерату, который организовал, чтобы провинция, в которой он работал, Катанга, объявила себя независимым государством. Но этого не произошло, потому что Хаммаршёльд отказался принять распад Конго и настаивал, что работающие там иностранные корпорации должны подчиниться конголезским властям. Это было частью его более широких усилий покончить с колониализмом в Африке, что включало и конец правления белых в Южной Африке. Он знал, что наживал себе врагов. "Мы противостоим усилиям со всех сторон сделать Конго "полями, богатыми дичью" для национальных интересов", - сказал он незадолго перед своей смертью. "Быть помехой для таких усилий означает сделать себя мишенью для атак всех тех, кто видит, что их планы перечеркнуты". Не будучи удовлетворен произнесением подобных слов в Нью-Йорке, Хаммаршёльд отправился в Конго, чтобы он мог напрямую поговорить с сепаратистами и потребовать, чтобы они приняли независимость и единство страны. Он выполнял эту задачу, когда он и еще 15 человек на борту его самолета погибли. Мир был глубоко потрясен. Президент Джон Ф. Кеннеди назвал Хаммаршёльда "величайшим государственным деятелем нашего века" и добавил: "По сравнению с ним я маленький человек". Бывший президент Гарри Трумэн был среди тех, кто чувствовал преступный сговор. "Даг Хаммаршёльд собирался что-то сделать, когда они его убили", - сказал Трумэн. "Заметьте, что я сказал "Когда они его убили"." Новый документальный фильм под названием "Cold Case Hammarskjöld" ("Нераскрытое дело Хаммаршёльда") развивает эту историю дальше. Среди тех, кто дает показания на камеру, есть бывший сотрудник Агентства национальной безопасности, который служил на базе радиоразведки на Кипре в вечер крушения самолета и прослушивал пилота, сказавшего "Я попал в него! Из него вырывается пламя!" Он сказал, что АНБ отказало на его запрос получить расшифровку записей того вечера, потому что они являются "совершенно секретными по причинам национальной безопасности".

Наиболее впечатляющим являются показания ветерана тайных военизированных сил, причастных к этому преступлению, который говорит, что он решил нарушить свою клятву молчания, потому что чувствует вину и ему нужно "личное исцеление". Затем он предъявляет драматические подробности того, что он описывает как план убийства с участием бельгийских, южноафриканских, британских и американских спецслужб. "Африка была бы сегодня совсем другим континентом, если бы Дагу Хаммаршёльду позволили жить и завершить его мандат", - размышляет он. В примечании в конце фильма сказано, что этот свидетель уехал из Южной Африки, скрывает свое местонахождение и предоставляет информацию дознавателям ООН.

После своей гибели Хаммаршёльд стал единственным человеком, которому присудили Нобелевскую премию мира посмертно. Его смерть является величайшей трагедией в истории Организации Объединенных Наций и одной из непреходящих загадок периода холодной войны. Сегодня она ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы быть решенной.

Фильм "Cold Case Hammarskjöld" идет сейчас в CinemaSalem. Стивен Кинзер - старший научный сотрудник Института Уотсона по международным общественным отношениям при университете Брауна.