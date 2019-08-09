Позор Америки





15 549 убийств с применением оружия в США в 2017 году; 32 (160) в Великобритании

Хуан Коул

From Informed Comment

(Image by Chart by Christopher Majka) Details DMCA

Мы только-только приходим в себя от последовавших один за другим массовых расстрелов, причем, по крайней мере, один из них - это было явное проявление подобного нацистскому белого националистического терроризма, когда стреляли американцев определенной этнической принадлежности.

Политика США, постоянно ставящая под удар наших детей, проводится Конгрессом, который куплен и проплачен 10 крупными производителями оружия представляющими собой индустрию с оборотом в 8 миллиардов долларов. Большинство американцев не имеют или не хотят иметь оружие, и 50% всего оружия в США принадлежит 3% американцев, то есть приблизительно 6 миллионам из 320 миллионов человек. Эти три процента переживут и усиленные проверки безопасности и запрет на штурмовое оружие.

По состоянию на конец 2017 года, в Соединенных Штатах за 1870 дней произошло 1624 массовых расстрела. (Насколько я могу судить, отчет ФБР за 2018 год все еще предварительный и неполный).

Вы можете заметить, что вы не слышите о множестве массовых расстрелов в Австралии, Японии или на большей части Соединенного Королевства или в других цивилизованных странах, чьи политики не были куплены 10 крупными производителями оружия.

Факт, когда в марте 2019 года, белый националистический террорист устроил массовый расстрел в мечети в Новой Зеландии, правительство страны незамедлительно запретило полуавтоматическое штурмовое оружие. Произошел только один (правда ужасный) инцидент. В США, даже сотни массовых расстрелов в год не смягчают сердца наших купленных и проплаченных законодателей.

Соединенные Штаты по-прежнему примечательны тем, что раздают мощное огнестрельное магазинное оружие, почти всем, кто захочет и не требует проверки личных данных при частных покупках, даже если они сделаны на выставках оружия или лицами с историей психических заболеваний. 80% принадлежащего гражданским лицам огнестрельного оружия во всем мире находится в США, и только Йемен отдаленно конкурирует с нами по уровню владения огнестрельным оружием; в Йемене - жестокий беспредел с шиитскими мятежниками, время от времени Аль-Каида захватывает города, вражда между племенами, южный сепаратизм и удары американских беспилотников. И даже у него меньше оружия на человека, чем в США.

Дошло до того, что усиливающаяся эпидемия массовых расстрелов теперь угрожает правоохранительным органам.

США - это совершенно явный неадекват по сравнению с цивилизованной Западной Европой или Австралией (которая ввела контроль над оружием после массовой стрельбы в 1996 году, и с тех пор таких инцидентов почти не было).

В Англии и Уэльсе, в 2016–2017 годах (за 12 месяцев, начиная с марта) от преступлений, связанных с оружием, погибло 32 человека (что эквивалентно 160 американцам, поскольку Великобритания составляет 1/5 размера США). (Уровень убийств в Британии вырос, потому что владелец доходного дома был обвинен в убийстве по неосторожности и удушении, когда его здание наполнилось дымом и погибло более 80 жильцов; количество «преступлений с применением огнестрельного оружия» также выросло в Лондоне, но немногие из них дошли до убийства ).

Полиция Великобритании в 2015 году применяла оружие семь раз.

Количество убийств с применением огнестрельного оружия, США, 2017 год: 15 549

Количество убийств в США в 2017 году: 17 284

Процент всех убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия в 2017 году в США: 89%

Самоубийств в США,2015: 44,193

Самоубийств совершенных с применением огнестрельного оружия в США 2015: ~ 22000

Процент самоубийств совершенных с применением огнестрельного оружия в 2015 году: 49,8

Процент убийств в Англии и Уэльсе которые были совершены с применением огнестрельного оружия: 4,5 процента.

Академические исследования показывают, что чем больше оружия, тем больше самоубийств.

Количество самоубийств в Англии и Уэльсе, 2016: 5668 (что эквивалентно примерно 28 330 в США или на 36% ниже).

Число самоубийств с помощью огнестрельного оружия в Англии и Уэльсе, 2011 год: 84 (это самая последняя статистика, которую я смог найти, но типичный процент дается как 1,6% от всех самоубийств, что эквивалентно 707 самоубийствам с применением огнестрельного оружия в США вместо 22 000).

-Подробнее об убийстве огнестрельным оружием в Британии см. BBC.

У США самый высокий уровень владения оружием в мире и самый высокий уровень убийств в развитых странах.

Также кажется довольно ясным, что многие самоубийства в США не произошли бы, если бы огнестрельное оружие не было так распространено и легкодоступно.

Существует некоторая корреляция между высокими показателями владения оружием и высокими показателями насильственных преступлений в целом (а также если сравнивать штат за штатом в США):

-В случае Великобритании количество убийств с применением огнестрельного оружия в 53 раза меньше, чем в США. США на душу населения. [Не утруждайте себя ошибочными ссылками на Швейцарию или Израиль, где большинство граждан - это военные резервисты.]

Все массовые расстрелы, начиная с Сэнди Хука, нанесены на карту. https://t.co/IqqLwO7LC2

Мэтью Иглесиас (@mattyglesias) 2 декабря 2015 г.

Действительно ли охотникам нужно полуавтоматическое штурмовое оружие AR-15? Это то, с чем они охотятся на оленей? Американская общественность так не считает.

PS ... Это обновленная версия старой колонки; если они будут продолжать отказываться от принятия рациональных законодательных актов и тем самым продолжать провоцировать массовые убийства, я буду продолжать писать аналогичную колонку.

статью прочитали: 26 человек