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опубликовано редакцией на Переводике 09.08.19 03:23
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Позор Америки


 


15 549 убийств с применением оружия в США в 2017 году; 32 (160) в Великобритании 
Хуан Коул  

From Informed Comment


(Image by Chart by Christopher Majka)   Details DMCA



Мы  только-только  приходим в себя от  последовавших один за другим  массовых расстрелов, причем, по крайней мере, один из них - это  было явное проявление подобного нацистскому белого националистического  терроризма, когда стреляли американцев определенной этнической принадлежности.

Политика США, постоянно  ставящая под удар наших  детей, проводится Конгрессом, который куплен  и проплачен 10 крупными  производителями оружия  представляющими собой индустрию   с  оборотом  в 8 миллиардов долларов. Большинство американцев не имеют или не хотят иметь оружие, и 50% всего оружия в США принадлежит 3% американцев, то есть  приблизительно  6 миллионам из 320 миллионов  человек. Эти три процента переживут и  усиленные проверки безопасности и запрет на штурмовое оружие.

По состоянию на конец 2017 года,  в Соединенных Штатах за 1870 дней  произошло 1624 массовых расстрела. (Насколько я могу судить, отчет ФБР за 2018 год все еще предварительный  и неполный).

Вы  можете заметить, что  вы не слышите о множестве  массовых расстрелов в Австралии, Японии или  на большей части Соединенного Королевства или  в других цивилизованных странах, чьи политики не были куплены 10 крупными производителями оружия.

Факт, когда в марте 2019 года,  белый националистический террорист  устроил массовый расстрел в мечети в Новой Зеландии, правительство страны  незамедлительно запретило полуавтоматическое штурмовое оружие. Произошел только  один (правда ужасный) инцидент. В США, даже сотни массовых расстрелов в год не смягчают сердца наших купленных и  проплаченных законодателей.

Соединенные Штаты по-прежнему примечательны тем, что раздают мощное огнестрельное магазинное оружие,  почти всем, кто захочет и не требует проверки личных данных при частных покупках, даже если они сделаны на выставках оружия или лицами с историей психических заболеваний. 80% принадлежащего гражданским лицам огнестрельного оружия во всем мире находится в США, и только Йемен  отдаленно конкурирует с нами по уровню владения огнестрельным оружием; в Йемене - жестокий беспредел с шиитскими мятежниками, время от времени Аль-Каида захватывает города, вражда между племенами, южный сепаратизм и удары американских беспилотников. И даже у него меньше оружия на человека, чем в США.

Дошло до того, что усиливающаяся эпидемия массовых расстрелов теперь угрожает правоохранительным органам.

США - это  совершенно явный  неадекват по сравнению с цивилизованной Западной Европой или Австралией  (которая ввела контроль над оружием после массовой стрельбы в 1996 году, и с  тех пор таких инцидентов почти не было).

В  Англии и Уэльсе,  в 2016–2017 годах (за 12 месяцев, начиная  с марта) от преступлений, связанных с оружием, погибло 32 человека (что эквивалентно 160  американцам, поскольку Великобритания составляет 1/5 размера США). (Уровень убийств в Британии вырос, потому что владелец  доходного дома был обвинен в убийстве по неосторожности и удушении, когда его здание наполнилось дымом и погибло более 80 жильцов;  количество «преступлений с применением огнестрельного оружия» также выросло в Лондоне, но немногие из них дошли до убийства ).

Полиция Великобритании  в 2015 году применяла  оружие семь раз.

Количество убийств с  применением огнестрельного оружия, США, 2017 год: 15 549

Количество убийств в США в 2017 году: 17 284

Процент всех убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия в 2017 году в США: 89%

Самоубийств в  США,2015: 44,193

Самоубийств  совершенных с применением огнестрельного оружия  в США 2015: ~ 22000

Процент самоубийств  совершенных с применением огнестрельного оружия  в 2015 году: 49,8

Процент убийств в Англии и Уэльсе  которые были совершены с применением огнестрельного оружия: 4,5 процента.

Академические исследования показывают, что чем больше оружия, тем больше самоубийств.

Количество самоубийств в Англии и Уэльсе, 2016: 5668 (что эквивалентно примерно 28 330 в США или на 36% ниже).

Число самоубийств с помощью огнестрельного оружия в Англии и Уэльсе, 2011 год: 84 (это самая последняя статистика, которую я смог найти, но типичный процент дается как 1,6% от всех самоубийств, что эквивалентно 707 самоубийствам с применением огнестрельного оружия в США вместо 22 000).

-Подробнее об убийстве огнестрельным оружием в Британии см. BBC.

У США самый высокий уровень владения оружием в мире и самый высокий уровень убийств в развитых странах.

Также кажется довольно ясным, что многие самоубийства в США не произошли бы, если бы огнестрельное оружие не было так  распространено и легкодоступно.

Существует некоторая корреляция между высокими показателями владения оружием и высокими показателями насильственных преступлений в целом (а также если сравнивать штат за штатом в США):

-В случае Великобритании количество убийств с применением огнестрельного оружия в 53 раза меньше, чем в США. США на душу населения. [Не утруждайте  себя ошибочными ссылками на Швейцарию или Израиль, где большинство граждан -  это военные резервисты.]

Все массовые расстрелы, начиная с Сэнди Хука, нанесены  на карту. https://t.co/IqqLwO7LC2

Мэтью Иглесиас (@mattyglesias) 2 декабря 2015 г.

Действительно ли охотникам нужно полуавтоматическое штурмовое оружие AR-15? Это то, с  чем они охотятся на оленей? Американская  общественность  так не считает.


PS ... Это  обновленная версия старой колонки; если они будут продолжать отказываться от принятия  рациональных законодательных актов и тем самым продолжать провоцировать массовые убийства, я буду  продолжать писать аналогичную колонку.



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теги: США  
   
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