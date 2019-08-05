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опубликовано редакцией на Переводике 05.08.19 00:36
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Первый в мире гибрид человека и обезьяны, получен в лаборатории в Китае

Главным  научным прорывом в мире  стало создание гибрида  ЧЕЛОВЕКА и ОБЕЗЬЯНЫ выращенного  в лаборатории в Китае. 

Henry Holloway / Опубликовано 1 августа 2019 года.

Ученый подтверждает, что гибрид человека со свиньей «существует» (видео  2017 года)


Ученые успешно сформировали гибридный эмбрион человека и обезьяны - эксперимент проводится в Китае, чтобы избежать «юридических проблем».

Исследователи во главе с ученым Хуаном Карлосом Изписуа (Juan Carlos Izpisúa) соединили гены, чтобы вырастить обезьяну с человеческими клетками. 

Говорят, что существо могло вырасти и родиться, но ученые прервали процесс. 

Команда, состоящая из  сотрудников Института Солка в США и Католического университета Мурсии, генетически модифицировала эмбрионы обезьян. 

Исследователи деактивировали  гены, которые отвечают за формирование  внутренних органов, и заменили их стволовыми клетками человека. 

У  ученых есть надежда, что когда-нибудь,  эти выращенные гибридные органы могут быть пересажены человеку. 

Тем временем, с той же целью,  в новой гонке биотехнологических “вооружений”,   ученые Японии создают химеру человека  и крысы.

“Мы проводим эксперименты с обезьянами в Китае,  потому что они, как таковые, не могут быть проведены [в  Испании]” Эстрелла Нуньес

Сотрудница проекта Эстрелла Нуньес приветствовала этот эксперимент как «очень многообещающий».

Команда еще не опубликовала свои выводы, но подтвердила создание гибрида  газете с EL PAIS.

«Сейчас мы пытаемся двигаться вперед и продолжать экспериментировать не только  с клетками человека и грызунов и свиней, но и с нечеловекообразными приматами», - сказал Изписуа.

Ученый из Испании был ответственен за создание первого гибрида человека и свиньи в 2017 году. 

Human embryo

ГИБРИД: В  лаборатории в Китае ученые  соединили гены человека и обезьяны (Pic: GETTY [STOCK])

Однако Изписуа сказал, что его  гибрид человека и обезьяны намного лучше, чем  человека и свиньи.

Член команды Пабло Росс сказал: «Человеческие клетки не доминировали. Мы видели, что они очень мало способствовали [развитию эмбриона].

«Там была только одна человеческая клетка на каждые 100 000 свиных клеток»

В надежде  вырастить трансплантабельные  сердца, глаза и поджелудочные железы, ученые также экспериментировали с созданием  гибридов человека с крысами и мышами Cell editing

БУДУЩЕЕ: Ученые надеются, что гибриды человека и обезьяны позволят выращивать  органы для трансплантации (Pic: GETTY [STOCK])

Science lab

ВЫРАЩЕННЫЕ В ЛАБОРАТОРИИ: Ученые также экспериментировали с гибридами человека  со свиньями, крысами и мышами (Рис: ГЕТТИ [СТОК])

Доктор Анхель Рай,  директор Барселонского центра регенеративной медицины признал, что гибридные эксперименты имеют «этические барьеры».

Он сказал: «Что произойдет, если стволовые клетки ускользнут и сформируют человеческие нейроны в мозге животного? 

Будет ли это иметь сознание? И что произойдет, если эти стволовые клетки превратятся в сперматозоиды?»

Нуньес, однако,  считает что, если какие-либо из стволовых клеток начнут формировать человеческий мозг, они  «самоуничтожатся». 

Lab

ЭКСПЕРИМЕНТЫ: Ученые признают,  что для того чтобы создавать  гибриды, им нужно ехать в Китай, (Рис: ГЕТТИ [СТОК]).

Рай добавил, что у эмбрионов есть «красная линия» - 14-й день беременности.

Это означает, что у эмбриона  не может развиться  человеческая  центральная нервная система.

Затем ученые уничтожают эмбрионы, и «беременность  ни в коем случае не доводится до полного срока». 

Нуньес добавил, что эксперименты стоят «сотни тысяч евро».


DNA

ГЕНОМ: Каково будущее гибридов человека и обезьяны? (Pic: GETTY [STOCK])

Нуньес не  преувеличивает  тот факт что университет,  стоящий за исследованием, имеет в  своём названии слово «католический». 

Она сказала: «Мы проводим эксперименты с обезьянами в Китае, потому что, в принципе, их нельзя сделать [в Испании].

Мы хотим добиться прогресса во имя людей, которые болеют. Конечной целью является создание  человеческого органа, который можно было бы пересадить».

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теги: Наука  
   
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