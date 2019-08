архив



опубликовано редакцией на Переводике 05.08.19 00:36 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"World’s first ever human-monkey hybrid grown in lab in China" Великобритания - 01 августа 2019 г. Первый в мире гибрид человека и обезьяны, получен в лаборатории в Китае Главным научным прорывом в мире стало создание гибрида ЧЕЛОВЕКА и ОБЕЗЬЯНЫ выращенного в лаборатории в Китае. Henry Holloway / Опубликовано 1 августа 2019 года. Ученый подтверждает, что гибрид человека со свиньей «существует» (видео 2017 года)

Ученые успешно сформировали гибридный эмбрион человека и обезьяны - эксперимент проводится в Китае, чтобы избежать «юридических проблем». Исследователи во главе с ученым Хуаном Карлосом Изписуа (Juan Carlos Izpisúa) соединили гены, чтобы вырастить обезьяну с человеческими клетками. Говорят, что существо могло вырасти и родиться, но ученые прервали процесс. Команда, состоящая из сотрудников Института Солка в США и Католического университета Мурсии, генетически модифицировала эмбрионы обезьян. Исследователи деактивировали гены, которые отвечают за формирование внутренних органов, и заменили их стволовыми клетками человека. У ученых есть надежда, что когда-нибудь, эти выращенные гибридные органы могут быть пересажены человеку. Тем временем, с той же целью, в новой гонке биотехнологических “вооружений”, ученые Японии создают химеру человека и крысы. “Мы проводим эксперименты с обезьянами в Китае, потому что они, как таковые, не могут быть проведены [в Испании]” Эстрелла Нуньес Сотрудница проекта Эстрелла Нуньес приветствовала этот эксперимент как «очень многообещающий». Команда еще не опубликовала свои выводы, но подтвердила создание гибрида газете с EL PAIS. «Сейчас мы пытаемся двигаться вперед и продолжать экспериментировать не только с клетками человека и грызунов и свиней, но и с нечеловекообразными приматами», - сказал Изписуа. Ученый из Испании был ответственен за создание первого гибрида человека и свиньи в 2017 году. ГИБРИД: В лаборатории в Китае ученые соединили гены человека и обезьяны (Pic: GETTY [STOCK]) Однако Изписуа сказал, что его гибрид человека и обезьяны намного лучше, чем человека и свиньи. Член команды Пабло Росс сказал: «Человеческие клетки не доминировали. Мы видели, что они очень мало способствовали [развитию эмбриона]. «Там была только одна человеческая клетка на каждые 100 000 свиных клеток» В надежде вырастить трансплантабельные сердца, глаза и поджелудочные железы, ученые также экспериментировали с созданием гибридов человека с крысами и мышами БУДУЩЕЕ: Ученые надеются, что гибриды человека и обезьяны позволят выращивать органы для трансплантации (Pic: GETTY [STOCK]) ВЫРАЩЕННЫЕ В ЛАБОРАТОРИИ: Ученые также экспериментировали с гибридами человека со свиньями, крысами и мышами (Рис: ГЕТТИ [СТОК]) Доктор Анхель Рай, директор Барселонского центра регенеративной медицины признал, что гибридные эксперименты имеют «этические барьеры». Он сказал: «Что произойдет, если стволовые клетки ускользнут и сформируют человеческие нейроны в мозге животного? Будет ли это иметь сознание? И что произойдет, если эти стволовые клетки превратятся в сперматозоиды?» Нуньес, однако, считает что, если какие-либо из стволовых клеток начнут формировать человеческий мозг, они «самоуничтожатся». ЭКСПЕРИМЕНТЫ: Ученые признают, что для того чтобы создавать гибриды, им нужно ехать в Китай, (Рис: ГЕТТИ [СТОК]). Рай добавил, что у эмбрионов есть «красная линия» - 14-й день беременности. Это означает, что у эмбриона не может развиться человеческая центральная нервная система. Затем ученые уничтожают эмбрионы, и «беременность ни в коем случае не доводится до полного срока». Нуньес добавил, что эксперименты стоят «сотни тысяч евро».

ГЕНОМ: Каково будущее гибридов человека и обезьяны? (Pic: GETTY [STOCK]) Нуньес не преувеличивает тот факт что университет, стоящий за исследованием, имеет в своём названии слово «католический». Она сказала: «Мы проводим эксперименты с обезьянами в Китае, потому что, в принципе, их нельзя сделать [в Испании]. Мы хотим добиться прогресса во имя людей, которые болеют. Конечной целью является создание человеческого органа, который можно было бы пересадить». статью прочитали: 2 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.