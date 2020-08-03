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Харассмент и абьюз как выстрелы информационной войны для снижения рождаемости

27.07.2020

Руслан Бах, aurora.network, 21 июля


На прошлой неделе главная тема в соцсетях была - харассмент и абьюз. Черный пиар тоже пиар, как говорила Мадонна, главное, чтобы имя писали правильно. В данном случае слова "харассмент" и "абьюз" даже не потрудились перевести, но зато объяснили всем, что они означают. Никто не разбирался действительно ли приставал кто-то к кому-то, но многие взялись пиарить тему, желая выразить свое фи-и-и – и эти люди запрещают нам ковыряться в носу… И попали в ловушку. Как маркетолог, могу сказать, что сработано отлично – наживку проглотили и широко распиарили руками тех, против кого она была направлена!

Сомневаюсь, что там что-то было. Все эти обвинения настолько притянуты за уши, что в любой, повторюсь, в любой компании – вы найдете с десяток таких случаев. Это попытка привнести западные ценности и нормы в Российское пространство. Успешная.

И уверен, что многие "невинно пострадавшие" очень негодуют. И размышляют, а может и мне написать в соцсетях, как начальник или коллега – приставал(а), намекал(а). Тем самым испортить ему/ей жизнь. А что? Отличный способ мести!

Мое мнение, что это либеральный ответ на принятые поправки к конституции "о браке как союзе мужчины и женщины". В лучших традициях информационной войны.


Тема харассмента активно раскручиваемая на западе добралась и до России

Начиная с Вайнштейна, вот уже несколько лет ее пиарят на весь мир – внушая, что все мужики насильники. И поправками в конституции спрятаться от нее не получится. Мужики еще тогда напряглись, потому как женщины возбудились – А что так можно? Вот так просто, без доказательств, с потолка, по громче кричать об этом? И все?

В случае Вайнштейна либералы быстро переобулись и показали всеядность для достижения своих целей, а именно снижения рождаемости. В "доску своего Вайнштейна" использовали как отработанный материал влепив ему вместо пенсии 23 года тюрьмы. Что вопиюще несправедливо, а значит ПИАР пройдет по всему миру еще один круг, без особых усилий и вливаний.

Черный пиар тоже пиар, работает лучше, на порядок дешевле, а главное, его проглотят ничего не подозревая!

Либеральная повестка – одинакова по всему миру и управляется из одного центра. Если тема раскручивается в Европе или Штатах, то в том или ином виде обязательно появляется и в России.

А в Европе сейчас готовится к принятию закон о том, что жена может засудить своего мужа за домогательства, если перед сексом он не спросил и не получил ее однозначного согласия в явном виде.

Вам покажется это абсурдом, разве по-другому оно происходит? Все перевернулось с ног на голову.

IT-шники быстро состряпали мобильные приложения, в которых мужчины просят своих подруг официального подтверждения, иначе секса не будет. Немного неприятно, будто кто-то со свечкой стоит, но что делать, не хочется ходить под статьей.

А как мужчина иначе сможет подтвердить, что женщина дала согласие на интим? И даже если есть подтверждение каждый раз, хоть в письменном виде, хоть через приложение – что мешает женщине пойти в суд и утверждать, что вот один раз таки между вот этими всеми, было без разрешения – ай-ай-ай, какой он насильник.

И по разработанному закону – суд принимает сторону женщины и засудит мужика. Кто-то там рассказывал вам сказки про презумпцию невиновности на цивилизованном Западе? Теперь любой мужчина по закону официально насильник, пока он сам не докажет обратного.

А теперь желаю всем смельчакам удачи при занятии сексом. Если сможете собраться и спросить об этом, расслабиться, и если ваш "дружок" не подведет и не случится ранний самострел… То возможно удастся получить удовольствие. Оно точно того стоит?

Нетрудно догадаться к чему это приведет, и для чего это раскручивается:

снижению сексуальной активности в парах

увеличение числа разводов

снижение количества пар мужчин и женщин

и главное – существенное снижение рождаемости

мощное психологическое подавление мужчин, после которого они будут восстанавливаться, десяток лет…

увеличение неврозов и конфликтов среди людей, как шутят в народе – все проблемы от недосекса – пусть выносят мозг друг друга, а элита понаблюдает со стороны.

Мне просто интересно – как в России после этого будут повышать рождаемость? Это невозможно, когда так активно, на всю страну пиарятся такие темы, а государство молчит.


И вы скажете "плевать", в России такого не будет

Будет, будет. Еще как будет – хоть и в меньших количествах. Всегда есть 5-10% людей, на которых действует массовое воздействие. И оно не ограничивается культурными различиями или границами. Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой.

Посмотрите на % разводов и то как люди разводятся – это ведь смертоубийство. Количество мужчин и женщин сохранивших, хотя бы сколько-нибудь приличные отношение и взаимное уважение, после расставания – ничтожно мало.

Мнение "все мужики-козлы" стала почти нормой. Да, есть и обратный процесс – многим женщинам пытаются разъяснить, что такое пагубное убеждение работает как программа-фильтр, напрочь лишая шанса на нормальные отношения.

Могу рассказать кучу случаев, как женщина с убеждением, что "все мужики козлы", приходя на дискотеку, вечеринку, тренинг, место работы или еще куда-то, где 99 нормальных, и 1 "козел" – именно этого "козла" и выбирала для танца, общения или отношений.

Все заканчивалось еще одним разрывающим мозг конфликтом и подтверждением, что "все мужики козлы". Закон природы гласит –

"По вере вашей и дано вам будет. За что боролась на то и напоролась. У мужчин аналогично"

И вы их не переубедите. Потом массовая разочарованность в браке, в мужчинах или женщинах. Страх завести новые отношения, невроз, и много-много других тараканов, взявших в свои руки управление отношениями в обществе.

Количество одиночек растет и достигает чуть ли не 50% среди тех, кто старше 30 лет. При этом большинство из них – от этой самой одинокой жизни страдают. Но создать нормальные отношения не могут никак – все повторяется.

У меня есть полно женщин знакомых, которые сперва в молодости разок попробовали – неудачно. А потом еще 5-10 лет ничего. Потом еще пара попыток неудачно, после чего опять перерыв на много лет или полный отказ.

Вот так и живут всю жизнь… Но раз в месяц или в неделю ревут в подушку от несчастной жизни.

Очевидно, эту тему продолжат раскручивать разными способами. Да, в России – последствия теперь тоже будут серьезные. Никакому нормальному мужчине не хочется прослыть насильником даже в узком кругу общих знакомых. Потому как бывшая решила отжать себе квартиру, ребенка, алиментов побольше или что-то еще, да и просто насолить.

Причина №1 снижения рождаемости – не с кем этих детей делать.

Мужчины и женщины банально не могут друг с другом сперва встретиться, потом сойтись, потом ужиться.

А проблема денег это №2.


Многие женщины пользуются грязными методами во время разводов

У меня знакомый прожил с женой 10 лет в браке и подали на развод. Теперь уже 15 лет с ней судится. Хотел "по-хорошему", ведь у них есть общий ребенок. Но она обиделась и пошла на принцип.

И знаете, что он сейчас говорит? А не надо было с ней "по-хорошему"! Надо было сразу жестко, отсудить все, оставить ни с чем, как адвокаты советовали и предупреждали. Другими словами – надо было повести себя как "козел", потому что так было бы безопасней и надежней.

И по закону эволюции, во времена безответственности и безумства здравого смысла – побеждают именно подонки с соответствующим поведением. А хорошие и нормальные – вымирают, остаются без детей, без семьи, денег, жилья, униженные и оскорбленные.

А потом нытье в соцсетях – мужик нынче обмельчал. В смысле проявил слабость – хотел по-хорошему.

В их случае квартиру с евроремонтом – купили себе адвокаты. Расходы за 15 лет перешли здравый смысл. А ведь он предлагал ей жилье, как отступные и некоторую сумму. Но она же обиделась и отомстила…

Мужчины инфантильны, потому как воспитаны по большей части матерями, а они хорошо знают, какими бывают женщины. Увидев все трудности – включается защитный механизм – лучше остаться ребенком и ни за что не отвечать.

Как выразились несколько моих знакомых, я бы хотела второго и третьего ребенка, но не с кем – муж мой второй ребенок. Как трудно воспитывать сына, которого родила свекровь.

Ну а женщинам впариваются котики вместо отношений. Самый лучший муж – это котик. Ласковый, нежный, мягкий, в меру наглый, не хамит, любит только свою хозяйку.

Посмотрите, как много женщин, у которых котики вместо мужей!


Процесс в России был запущен еще Хрущевым

В книге Михаила Хазина "Лестница в небо" говорится: для того чтобы удержать власть – Аристотель рекомендовал сюзеренам встраивать конфликты среди своих вассалов.

Дело в том, что есть и следующий уровень – в народ тоже встраиваются много разных конфликтов и противоречий. С этой целью за тысячи лет создана наука – социальная инженерия.

Как мы помним в 1955 году – Хрущев отменил предметы психологию и логику в школах. А без логики – никакого здравого смысла у людей не будет. Этим добивались уничтожения института семьи разрушения отношений между полами и снижения рождаемости.

Далее Хрущев запускает спаивание мужчин в конце 50-х. И в начале 60-х рождаемость в СССР упала. Я бы сказал, что тем самым был вскрыт русский код. Про конвертацию патриотизма в алкоголизм писал ранее, тоже русский код.

Огромное количество мужиков стало пить, превращаясь в животных. Но система ценностей осуждала разводы – "что люди скажут", как приговор. Поэтому многие женщины продолжали с ними жить, что разрушало их, а также детей.

Михаил Литвак утверждает, что невозможно построить нормальные отношения, если нет логического мышления. Первым делом – учите логику, если хотите улучшить свою жизнь.

Когда при Сталине вводили логику и психологию в школе – это было известно. Также, как и при Хрущеве понимали, что делали и зачем.


Без логики – невроз почти гарантирован

И надо ли говорить, что % невротиков в обществе зашкаливает, потому как у 95-98% людей логика отсутствуют напрочь. Как они вообще живут для меня загадка.

Далее в СССР "верность" и "порядочность" возводятся в степень – руссо-туристо обликом морале. Тем самым "ревность" сделали нормой и оправдали вынос мозга – одно из самых мерзких качеств. Как шутят теперь юмористы – нет более верной жены или мужа, чем асексуальные – вот и живите с ними, пока не помрете. Только попробуйте изменить или подать на развод – все общество засудит и заклеймит.

Нет, я не против верности – я за. Но верность с алкоголиком, ревнивцем или невротичкой – это самоубийственно, что мы и видели. А в 90х, наоборот, открыто стали разрушать семейные ценности. Из крайности в крайность.

Если у вас отношения не ладятся – надо разводиться или разбегаться, это нормально. Только никто не говорит – а где другую пару найти? И как выстраивать отношения хоть с кем-то "другим", чтобы было взаимопонимание? От себя ведь не убежишь.

А этому ни в школе, ни в книгах – не учат. Да и в целом после 1-2 разводов, этому очень сложно учить. Можно подумать, что квадратные уравнения, тригонометрия или органическая химия в жизни нужнее.

Люди в таких иллюзиях витают и столько ожиданий напридумывали себе, что развод как лицом об асфальт и приходят в себя по несколько лет. Если вообще смогут собраться. По статистике, количество счастливых пар 2%. Но после 20 лет совместной жизни – 0,0..01%. Счастливый брак – лотерея. Может государству пора что-то с этим сделать? Потому как либералы объясняют - живите отдельно.

Вот и получается – что не с кем повышать рождаемость. В окружении любого человека десятки одиноких женщин и мужчин от 25-60 лет, которые мечтают или мечтали о еще одном ребенке, но не с кем. Многие хотели бы и 3-5 детей, но не с кем.


Харассмент, абьюз и в СССР продвигали тихо

Еще раз, повторюсь – тему харассмента и абьюза продвигают со времен Хрущева, только называлось это по-другому. Секс в СССР считался чем-то очень неприличным. Можно подумать, можно подумать, что в нашем дворе никто ни это самое…

Это что-то непорядочное, позорное, достойное насмешек, пошлятина, грех, глупости. Даже находясь в браке, об этом надо молчать, делать вид, что этого нет, не интересует, не надо и все это типа ерунда, "есть вещи по важнее", было пару раз, по молодости, для зачатия и все, это фи-фи-фи "я не такая".

С одной стороны, встраивался конфликт и разрушалась семья. А с другой стороны, мать-одиночка, стала в СССР синонимом шлюхи – разведенка с прицепом. Безвыходное положение, психика не выдерживает.

При всех достижениях СССР и при всем уважении ко всему советскому.


Если в доме есть праведник – то все остальные мученики

Стало нормой, отказывать мужьям в сексе, по самым разным причинам, которых сейчас как насмешки в интернете. А женщины так вообще не имели право проявлять инициативу в сексе.

Женщина вся такая порядочная и не хочет, а мужик только об одном и думает. Грешить и заниматься сексом – одно и тоже. Нормальный секс – официально отсутствовал в принципе. И неважно в каком количестве или обстоятельствах.

Секс и разврат стали чуть ли не синонимами, особенно если об этом говорят вслух открыто. И до сих пор им является, как присущий "личностям с низкой социальной ответственностью". Порядочные люди в носу не ковыряются.

Ни женщины, ни мужчины до сих пор не имеют права открыто хотеть секса и любить его. Тихо, абстрактно, чтобы никто не знал, не слышал, не видел – да, можно. Все остальное разврат, распущенность, шлюха, насильник, или просто козел...

В ведь у женщин очень сильный материнский инстинкт, другими словами – женщины думают о сексе больше чем мужчины.

Чтобы считаться приличной женщиной, надо подавлять свою сексуальность и притворяться, что "не хочется", развивая в себе двуличность, обманывая себя. Вот вам и отрицательный отбор на десятки лет.

Мальчиков так и растили, чтобы они боялись подойти к девочкам, потому как "хорошие девочки этого не хотят" – именно то, чего и сейчас добиваются пиаром "харассмента и абьюза".

Доигрались в эту игру до "в СССР секса нет" и тем самым стали посмешищем на весь мир.

Отличный инструмент истребления народа его же руками, что потом аукнулось в 90+х. Семья могла бы быть опорой людей, пережить сложный период. Но нет же – количество разводов стало зашкаливать и растет до сих пор. В результате мужчины подались в пьянство и другой дауншифтинг, а женщины в торговлю собой в том или ином виде.

Вот и сейчас на пороге сложные времена и опять семья НЕ БУДЕТ опорой. А демографические последствия катастрофическими. Откупиться деньгами – закидать пособиями, чтобы поднять рождаемость не получится – денег не хватит.

И пока вы там строите из себя невинность и порядочность. Подавляя свою сексуальность – воспитанием ваших детей занимаются либералы, а они, как известно – в методах не церемонятся. Мальчик девочка – какая в попу разница. Главное, насрать в мозг побольше.

Вот и получается, что вместо здорового секса – у людей по большей части ментальный инцест, ментальная зоофилия и прочие отклонения, а нормальность становится редкостью.

Да, тема феминизма в России не прижилась. Но страх обвинения в абьюзе и харассменте – приживутся как родные.

Никакой сексуальной культуры и воспитания.

Все ныне существующие курсы как "заниматься сексом" продвигаются либералами – если вообще кому-то хватит смелости о таком подумать.

Содержат элементы ЛГБТ и извращения, приукрашенные романтикой, профессиональной красивой видеосъемкой, впаривая незащищенным умам подростков, как норму.

Все эти так называемые учебные материалы, которые можно купить, на Амазоне или скачать в инете – созданы порноактерами.

А официальная государственная система образования молчит – это ведь фу-у-у-у, стыд, позор, порядочным людям говорить "тако-о-о-ое", обучать и показывать "таки-и-и-ие" мерзкие темы. И ужас, ужас, в приличном обучающем материале, созданным государством, не могут быть приличные люди с голой задницей. Потому что это фу-у-у-у.

Вы скажете – да чему тут учить? Все просто. Увы, нет. Невежество зашкаливает – до 80% людей не знают элементарных вещей, потому что стыдно об этом читать, говорить, спрашивать.

Свято место пусто не бывает. Или как говорят физики – мир боится пустоты.

Проблемы с либидо в том или ином виде есть у 80% мужчин и женщин. Это есть результат такой вот социальной инженерии. Выбраться из этой ловушки могут не более 1-5% людей.

А что вы хотели с таким образованием? Уже открыто и официально пишется, что наши дедушки и бабушки – занимались сексом в 2-3 раза больше, что не мешало им быть верующими и порядочными.

Государство должно вмешаться и сказать на официальном уровне, подкрепив законами, что в сексе нормально, а что нет. Да, это должно сказать именно государство, используя свой ресурс – грамотных специалистов в этой теме.

Давно пора закрепить на законодательном уровне – что нормально хотеть секса и заниматься им, как мужчинам, так и женщинам! Что это является естественной потребностью и признаком здоровья.

Меж половые отношения – давно являются фронтом в информационной войне.

Я не пытаюсь сказать, что секс – это главное в жизни. Отношения невозможно поддерживать в семье, если у супругов нет взаимного уважительного отношения к сексуальности друг друга.

Когда мужчина хочет секса – признак здоровья, а не насильника. И когда женщина хочет секса – признак здоровья, а не шлюхи. И супруги должны относиться к этому с уважением и пониманием. Хочешь, соглашайся, не хочешь – так и скажи, не проблема, найдутся другие. Только вот строить из себя недотрогу не надо.


Плохой секс в семье – является причиной измен и разводов

По статистике изменяют 75% мужчин и 25% женщин. Думаю, статистика по женщинам в разы занижена – желающих больше, просто возможностей нет – не с кем или негде. А измены очень плохо влияют на здоровье, приводят к инфарктам, стрессам и снижению продолжительности жизни – мечта пенсионного фонда.

У меня знакомая в ужасе обратилась ко мне, когда ее дочь загуляла в 9-м классе – не хочу учиться, а хочу замуж – нашла какого-то придурка. Мама жуть как переживала – не выучится, школу не закончит, дурой останется с ребенком, без работы и образования.

Ну я ей подсказал, что делать и как разрешить ситуацию, вообще-то, все довольно просто. Девочка с парнем рассталась через несколько месяцев, окончила школу, а потом получила 2 высших образования. Теперь у нее счастливая семья и ребенок, нормальный любящий муж, работа. Расскажу как-нибудь в другой раз подробнее.

Неужели в России – нет десятка специалистов, которые могли бы разработать грамотный курс и несколько учебников полового воспитания в школе и институтах? Для детей школьного возраста 1-10 классов и студентов? Да, да именно с этого возраста этому и нужно воспитывать.

А вот либералы не брезгуют обучать детей извращениям, мастурбировать с детского сада, пока "порядочные и стеснительные строят из себя невинность".

Хватить притворяться, что типа это неважно, и не нужно… Вы ведь внуков захотите, и чтобы ваши дети были счастливы! А как без этого?


Инструмент дискредитации любого человека

Когда об этом говорят – всегда возникают усмешки, обвинения, оскорбления.

Как только в соцсети попадает фото учительницы в купальнике – сразу же начинается вой "порядочных родителей", и сыпется тысячи обвинений – шлюха, выгнать из школы, чему она учит детей, как не стыдно – ужас, ужас учительница в купальнике, фу-у-у-у. Некоторые и про беременных учителей – также считают.

Повторюсь, если кто-то заигрался в праведники, то все остальные мученики.

Таким образом, можно дискредитировать практически любого человека, писателя, половину ученых. Потому как их сексуальная жизнь ох как непроста и совсем не вписывается в "общепринятую моногамную нормальность".

Гарантирую, что мы еще доживем, когда это будут делать открыто и массово. Попытки были, ждать недолго осталось.

Поднимут дневники Толстого, а также общеизвестные факты про Бродского, Пушкина, Есенина, Блока, про ученых и смешают с грязью – полностью удалив их из школьного образования. Читать их произведения и стихи – будет все равно, что читать извращенцев и маньяков – ведь их образ жизни сплошной харасcмент и абьюз – чему хорошему они могут научить ваших детей?

Роман "Анна Каренина" потому и стал таким популярном, потому как показывал неразрешимую противоречивость женской природной сексуальности и общепринятых ценностей. Либо полное подавление, либо получай ярлык "пониженной социальной ответственности".

Тему надо обсуждать в приличных изданиях, грамотными специалистами, которых уполномочило государство.

Потому как распиаренный "абьюз и харассмент" на прошлой неделе – имеют своей целью снижения рождаемости. И у них получается на отлично.

Еще одно подобное событие, менее распиаренное, прошло в июне или мае.

Некая блогерша Елена Миро, имея ввиду, Яну Рудковскую написала, у себя в блоге:

"Я уверена, детей нужно рожать в 18, а не от протухших яйцеклеток, сперматозоидов и суррогатных матерей. До того, как сопьешься, как на тебе полежит дивизия половых партнеров. Только в этом случае твой ребенок имеет шансы родиться здоровым".

Любители посмаковать чужое грязное бельишко тут же подхватили это дермецо и подбросили на либеральные медиа вентилятор, который всегда рад в таких случаях, поделиться своим ресурсом. Всегда найдутся сомнительные блогеры, жаждущие халявного пиара. Пока государство молчит их поддержат либеральные СМИ.

А почему собственно нельзя в 38 лет родить? У меня более десятка знакомых женщин в возрасте около 40 лет, которые МЕЧТАЮТ завести хотя бы одного ребенка. А теперь их лишают последнего шанса.

Мне не интересны ни одна, ни вторая – но куда смотрит Роспотребнадзор? Почему допускается массово и открыто пиарить снижение рождаемости на всю страну?

"Старородящая" уже давно является ярлыком, которого боятся женщины. А теперь, они оказывается, еще и с "протухшими яйцеклетками". Ну епрст…

В эту ситуацию должно было вмешаться государство и дать жесткий ответ с возбуждением уголовного дела.

И это придется делать рано или поздно, потому как иначе демографическую ситуацию не поднять. После коронабесия есть дела и поважнее, но подобные нападки не являются безобидным хамством, который следует игнорировать.

Информационная война переходит на идейный уровень. Полуправда хуже всякой лжи и любого ядерного оружия. От нее никуда не спрячешь и за всем подобными пиар акциями не уследить.

Вон мусульмане провозгласили свою рождаемость и "женскую матку" оружием еще в 1975 году. Кролики думали, что любят друг друга, а оказалось они воюют.

Выдержать и победить в подобной информационной войне смогут только психологически сильные, устойчивые, с логическим и аналитическим мышлением, высокообразованные граждане с опорой на здоровые ценности, умеющие быть самим собой такими, какие они есть, не стесняясь своих естественных потребностей и уважающих друг друга.

Таковым должна быть более 80% населения.

А для этого нужно серьезно менять и усиливать всю систему образования, ценности и законодательство. И отказываться от негативной социальной инженерии, незаметно встраивающей многогранные конфликты в массы.

Поправьте меня, если я в чем-то ошибаюсь!

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