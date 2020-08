архив



опубликовано редакцией на Переводике 03.08.20 17:39 скаут: Игорь Львович “Barents Observer”,

"Для ФСБ построят большой патрульный корабль ледового класса" Норвегия - 02 августа 2020 г. Для ФСБ построят большой патрульный корабль ледового класса Новый арктический патрульный корабль ФСБ «Пурга» планируют ввести в строй в 2024 году. Иллюстрация: ruspekh.ru Повышенное внимание иностранных государств к российской арктической зоне требует от нас строительства таких кораблей, заявил глава пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов. By Thomas Nilsen августа 02, 2020 Как сообщает Выборгский судостроительный завод, закладка нового ледокольного корабля под названием «Пурга» состоялась на этой неделе. Если все пойдет по графику, то новый 114-метровый корабль ФСБ отправится на службу в Арктику в 2024 году. На Адмиралтейской верфи уже строятся два аналогичных ледокола проекта 23550 по заказу российского ВМФ. Вариант для ФСБ будет отличаться от флотского другим вооружением. Первые в мире вооруженные крылатыми ракетами ледоколы предположительно войдут в состав Северного флота. «Мы уверены, что постройка корабля подобного класса станет новым шагом в укреплении безопасности границ Российской Федерации, в том числе в стратегически важном для нашей страны арктическом регионе», — заявил на церемонии закладки корабля гендиректор Выборгского судостроительного завода Александр Соловьев. «Огромные ресурсы России в Арктике, Северный морской путь, повышенное внимание иностранных государств к этой зоне России, безусловно, требуют от нас наращивания корабельной группировки для гарантированного решения задач пограничной безопасности», — заявил руководитель пограничной службы ФСБ России генерал Владимир Кулишов, слова которого приводит подконтрольный государству канал RT. Планируется, что ледоколы проекта 23550 «Иван Папанин» и «Николай Зубов», строящиеся по заказу флота, войдут в его состав в 2023 и 2024 годах. ФСБ планирует строительство второго корабля, но пока конкретных временных сроков озвучено не было. Как сообщает информационный партнер Barents Observer Eye on the Arctic, в эту пятницу в состав ВМС Канады вошел новый арктический патрульный корабль «Харри ДеВулф», первый в серии военных кораблей ледового класса для канадских арктических акваторий. У норвежской береговой охраны один корабль ледового класса — «Свальбард». Новая российская «Пурга» будет на 10 метров длиннее 104-метрового норвежского патрульного ледокола. Новый корабль водоизмещением около 6800 тонн будет в три раза больше самого крупного на сегодняшний день судна российской береговой охраны. Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация работает над поставкой 10 ледоколов для береговой охраны США, однако подробностей об этом пока нет. Флот береговой охраны ФСБ по западному арктическому району базируется в Мурманске на побережье Баренцева моря. Корабль береговой охраны ФСБ в Мурманске. Фото: Томас Нильсен статью прочитали: 28 человек Комментарии