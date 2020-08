архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 04.08.20 05:18 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Lukashenko cancels state of the nation speech as health fails" Германия - 03 августа 2020 г. Лукашенко отменяет речь о положении в стране из-за плохого состояния здоровья By bne IntelliNews August 3, 2020 Президент Беларуси Александр Лукашенко отменил свою ежегодную речь о положении в стране через неделю после того, как признал что болен коронавирусом Президент Беларуси Александр Лукашенко отменил свою ежегодную речь о положении в стране, которую он должен был произнести 3 августа, через неделю после того, как он признался что болен коронавирусом (COVID-19). На прошлой неделе, президент хвастался, что у него был диагностирован коронавирус, который беспрепятственно распространился по всей стране, но отклонил инфекцию как несущественное заболевание. «Сегодня вы встречаетесь с человеком, которому удалось пережить коронавирус на ногах. Врачи пришли к такому выводу вчера. Бессимптомно ... Никто не умрет от коронавируса в нашей стране. Я говорю это публично. Это мое твердое убеждение, основанное на анализе не только предыдущих лет… Почти 97% белорусов заразились », - сказал Лукашенко на заседании правительства которое транслировалось по телевидению. Однако теперь кажется, что здоровье президента пострадало больше, чем он думал. На другой встрече на прошлой неделе, он появился с катетером, видимым на одной руке, и пожаловался, что «температурил» во время встречи. Речь была важной, отложенной с апреля, когда он обычно произносит речь о положении в стране. Он надеялся использовать её в качестве платформы для противодействия растущему импульсу кампании бывшей домохозяйки, а ныне ведущего кандидата от оппозиции Светланы Тихановской, которая продолжалась в эти выходные, [последние] перед президентскими выборами 9 августа. На митинги оппозиции продолжают собираться тысячи людей Воодушевленная митингом, собравшим на прошлой неделе в Минске 63 000 человек, Тихановская, единственная оставшаяся кандидатура белорусской оппозиции на президентских выборах, набирает обороты, привлекая на выходных большие, чем ожидалось, толпы своих сторонников в ряде небольших белорусских городов. В Бресте, по ее словам, пришло около 20 000 сторонников, крупнейший политический митинг в истории города и второй по величине митинг в стране после митинга на прошлой неделе в Минске. «Акция #Тихановской только началась в #Бресте, но уже собрались тысячи. Сегодня день воздушно-десантных войск, поэтому я видел по меньшей мере дюжину В.Д.Вэшников, которые вышли. Они сказали мне, что хотят перемен и что 26 лет #Лукашенко достаточно», - написала в Твиттере Любакова.

На другом митинге в выходные в Барановичах собралось 7400 человек, которые приветствовали Тихановскую хлебом-солью - традиционное приветствие для тех, кто переезжает в новый дом. На некоторых митингах в выходные дни протесты несли плакаты в поддержку антипутинских акций протеста в российском дальневосточном городе Хабаровске, которые идут там уже на третью неделю. Утром 1 августа Светлана Тихановская появилась в Гродно недалеко от белорусско-литовской границы, где выступила перед парой тысяч своих сторонников со страстной речью. Некоторые из пришедших признались гродненским СМИ, что они пришли из любопытства, чтобы посмотреть на женщину, которую уже окрестили белорусской Жанной д'Арк в честь французской героини 15-го века. Толпа почти не обращала внимания на человека, держащего портрет действующего президента Лукашенко и кричащего, что поддержка президента, претендующего на шестой срок, далеко не 3%, как утверждают некоторые оппозиционные виртуальные СМИ. «Этот человек был в первом ряду, и никто из ликующей толпы не просил его уйти», - написала в Твиттере Ханна Любакова, журналист и исследователь из Белоруссии. Ее следующей остановкой 1 августа был Мозырь, город в Гомельской области на реке Припять с населением около 110 000 человек, где послушать её пришло более 100 000 мозырян (так в тексте, примечание переводчика, perevodika.ru) Затем кампания переместилась в города Клецк, Новогрудок, Кричев и Россоны, где также была большая явка. Числа, упомянутые некоторыми активистами ее кампании, такими как Тадеуш Гижан, были следующими: 11 000, 29 000, 27 000 и 4000 человек. «Такое чувство, что она уже победила!» взволнованно твитнул Гижан. Интервью Ленте.ru Тихановская дала обширное интервью российскому порталу Lenta.ru, где подробно изложила свои политические идеи и цели. На вопрос, является ли она лучшим кандидатом, чем Лукашенко, Светлана Тихановская ответила, что ей лучше только потому, что она покинет этот пост и не будет цепляться за власть бесконечно. «Я хочу вернуться к нашей Конституции 1994 года и передать нашим людям конституционные права, такие как свобода слова, право на свободные выборы, ограничение президентских сроков. Так что, да, я была бы лучшим кандидатом, поскольку я проложила бы путь изменениям, которых так долго ждали наши люди». Когда журналистка Lenta.ru напомнила ей, что ей не хватает политического опыта и впечатляющей избирательной команды и что ее миссия затруднена пассивностью многих белорусов, Тихановская ответила, что оценка неверна. «Возможно, вы не следите за ситуацией в нашей стране. Мы молчали, мы были послушны, но, поверьте мне, мы изменились как нация. Мы шли к этому много лет. Наши люди пробудились в этом году. Этому способствовали многие факторы, но реальность такова, что самосознание и чувство собственного достоинства вернулись. Мы начали чувствовать себя нацией ... », - сказала она. Тихановская продолжила, что, если она будет избрана, она немедленно назначит новые парламентские и президентские выборы, чтобы провести свободные и справедливые выборы для установления действительно демократического правительства. Она вынужденно присоединилась к женам двух других запрещенных лидеров оппозиции, и у них есть практическая программа по отстранению Лукашенко от власти, а затем переводу системы в более демократический режим, вместо того, чтобы иметь собственную платформу реформ. На выходных она подтвердила, что в случае избрания она будет добиваться хороших отношений со всеми, включая Россию. Говоря о последнем, Тихановская сказала, что не будет добиваться дальнейшей интеграции с Россией. Она также сказала, что будет стремиться продвигать белорусский язык, но русский будет использоваться в равной степени, который она сама использует в качестве своего первого языка. Как сообщалось, 31 июля Белоруссия арестовала 33 подозреваемых российских наемника, которые, как полагают, замышляли «терроризм» в преддверии президентских выборов в стране 9 августа. Предполагается, что подозреваемые являются частью скрытой военной группы, с которой, как утверждается, был связан муж Тихановской Сергей, которому было запрещено участвовать в выборах вместе с экс-банкиром Виктором Бабарико и бывшим помощником Лукашенко Валерием Цепкало. Последний, под предлогом угрозы его безопасности, сбежал в Россию. Сергею Тихановскому предъявлены уголовные обвинения, предусмотренные частью 3 статьи 130 Уголовного кодекса, по подозрению в совершении умышленных действий, направленных на разжигание социальной вражды, по подозрению в призыве к насильственным и агрессивным действиям против сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, Тихановскому предъявлены обвинения, указанные в статье 13 и части 2 статьи 293 Уголовного кодекса, по подозрению в подготовке массовых беспорядков. На выходных, Лукашенко пытался, по-видимому, снивелировать предполагаемые действия наемников в Белоруссии, намекая на то, что некоторые из них, возможно, планировали Турцию в качестве конечного пункта назначения. К понедельнику он признал, что 200 наемников, которые должны были въехать в Беларусь в дополнение к 33 арестованным, не были в стране. «Лукашенко отступает. Он сказал сегодня, что оставшимся 170 террористам« не удалось пересечь границу с Беларусью», то есть их не существует. Он также приказал предоставить задержанным боевикам лучшие условия, потому что «они просто солдаты» и был в целом чрезвычайно мягким и вежливым" написал в Твиттере Тадеуш Гижан. статью прочитали: 60 человек Комментарии