Фотогалерея: Ухань в объективе российского студента Дениса

3 августа, «Жэньминь жибао» онлайн -- Денис Ким вновь на Башне желтого журавля (Хуанхэлоу) направляет свой фотоаппарат на большой уханьский мост через реку Янцзы.

Денис – россиянин, который в свое время работал в одном из университетов Владивостока, он приехал в Ухань на учебу четыре года назад. Он с помощью камеры фиксирует изменения Уханя.

Ему нравятся снимки с большой высоты. Сегодня все больше фотолюбителей используют беспилотные аппараты, у него тоже есть одно такое устройство, однако он редко использует его. "Считаю, что любая фотография должна иметь историю её создания, чтобы о любой фотографии можно было рассказать, как она была снята, какие трудности возникали при выборе наилучшего ракурса. Дрон всё это компенсирует, не оставляя места эмоциям. Я все же люблю сам забираться повыше и фотографировать, даже несмотря на возможную опасность», - сказал Денис.

Денис в первый раз услышал о городе Ухань случайно. «На одном русскоязычном сайте я увидел статью, рассказывающую о железных дорогах Китая, на фото был вокзал Уханя. Рифленая крыша здания сразу же привлекла мое внимание, мне захотелось увидеть ее своими глазами».

Затем его университет готовился отправить его на изучение китайского языка в Китай. В списке городов он нашел Ухань и без никаких сомнений решил поехать в этот город.

Во время досуга он с большим удовольствием ходит по улицам города с фотоаппаратом. Большой мост через реку Янцзы, вывески на улицах, прилавки с едой, влюбленные у побережья…разные элементы жизни города Ухань попали в объектив его фотоаппарата.

По его мнению, характер города выявляется в деталях. Например, крышки люков Уханя особенные, похожи на произведения искусства. На обычных железных крышках запечатлены известные исторические места и городские здания, они формируют культуру города.

В последнее время Денис фотографирует станции метро. «Уханьское метро — это отдельный и важный пункт в списке моих интересов. Оно великолепное, удобное, современное и стремительно развивающееся. Недавно запустили, или планируют запустить, состав без машиниста.», - сказал он.

С каждым днем узнавая больше об Ухане, Денис обнаружил большое количество следов китайско-российских контактов. В 19-м веке китайский чай из Ханькоу был отправлен в Москву и Санкт-Петербург. Цесаревич Николай Романов (будущий император Николай II) посещал Ханькоу. Во время Войны сопротивления японским захватчикам советские летчики-добровольцы совместно с китайскими военно-воздушными силами вместе защищали Ухань.Советские герои, которые пожертвовали своими жизнями в этой войне, спят вечным сном в парке «Освобождение» в Ухане. В 50-е годы 20 века советские специалисты по строительству мостов предоставили техническое руководство, оказали помощь китайской стороне в строительстве первого после образования нового Китая автомобильного и железнодорожного большого моста – Уханьского моста через реку Янцзы.

В коллекции он уже сделали более 40 тысяч снимков, однако ему все еще их мало, потому что каждый раз, когда он берет в руки фотоаппарат, он находит что-либо новое. «Для меня Ухань – это только начавшаяся книга».

Однако большое количество россиян знают крайне мало об Ухане. Денис сказал: «Когда я только приехал в Китай, многие друзья спрашивали меня, где находится Ухань». В связи с этим, он создал русскоязычный сайт, рассказывающий об Ухане().

Денис принимал участие в многочисленных фотоконкурсах. Он был удостоен выдающейся награды на конкурсе «Китай в объективе», который был проведен сайтом «Жэньминьван» и российским информационным агентством Sputnik, а также премии в фотоконкурсе «Красота в Ухане». Он также был назван «Wuhan Promotion Ambassador» и «Знатоком по путешествиям в Ухане».

Денис отмети:"Ухань — это единое целое, и я рассматриваю его таковым, с культурой, архитектурой, историей и современной жизнью. Но больше времени получается уделять именно современной жизни города и его стремительному развитию, потому что это происходит сейчас, на моих глазах и потому что я являюсь частью всего этого. Это оставляет внутри меня незабываемые впечатления".

Денис использует карикатурное изображение отварной лапши в качестве фотографии для своего аккаунта в WeChat, это изображение с надписью «Горячая лапша проснулась» в свое время растрогало многочисленных интернет-пользователей (прим. Редакции: «жэганьмянь» - горячая отварная лапша без бульона – одно из главных блюд уханьской кухни, во время распространения эпидемии в городе, появились карикатурные изображения лапши в человеческом образе в больнице.

Когда эпидемическая ситуация в Ухане улучшилась, символичными стали изображения лапши с надписью: «горячая лапша проснулась»). Вспоминая Ухань во время вспышки нового типа коронавируса, он выглядел крайне спокойно. «Когда началась эпидемия, я был в Ухане. Если я скажу, что совершенно ничего не боялся, это будет неправда. Паники не было. Ухань дал мне очень много, поэтому сбежать и бросить в трудную минуту его и его жителей, которые меня тепло приняли, было бы как минимум неправильно. Хотя совершенно очевидно, что моё присутствие в тот момент ничего не решало. Это просто солидарность.», - добавил он.

Вспышка эпидемии поставила Ухань в центр мирового внимания. Денис заметил, что на протяжении некоторого времени посещаемость на его сайте резко увеличилась. Многие люди стали интересоваться Уханем. В глазах Дениса, Ухань – очаровательный город, здесь таятся нотки истории, бушует пламя современной цивилизации, а также наблюдается динамика стремительного развития. Он уверен, что любой человек, который посетит Ухань, не потратит время впустую.

Кроме фотографии, Денис также любит китайские фильмы. Больше всего ему нравятся работы китайского режиссера Чжан Имоу. Его мечта – познакомиться с ним.

Летом этого года Гао Фэй закончил учебу. Как и другие выпускники, ему нужно искать работу. По его словам, он надеется остаться в Ухане и заниматься своим любимым делом. Гао Фэй, удачи тебе!

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