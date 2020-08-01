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опубликовано редакцией на Переводике 01.08.20 12:20
скаут: monovvar;
 
 

Организаторы «хождений» в Хабаровске оскорбили жителей

Организаторы якобы народного протеста в Хабаровске пустились во все тяжкие. По всей видимости, денег на представление уже совсем не осталось, поэтому в ход пошёл эконом вариант. Толпу пытались «нарисовать» за счёт бомжей, алкашей и совсем уж отбитых маргиналов, свезённых в буквальном смысле отовсюду.

На улицы Хабаровска вывели настоящий зверинец, грубо оскорбив всех местных жителей, с которыми должны были, по идее ассоциироваться дешёвые «активисты». По данным городской администрации, в акции на этот раз приняло участие 3,5 тысячи человек. Хотя и эти цифры можно назвать слишком притянутыми за уши. Власть явно отнеслась комплиментарно к митингующим. На самом деле на центральную площадь города удалось стянуть меньше двух тысяч человек, что можно проверить в специальных сервисах.

И что это были за люди? Цвет общества со знаком минус. Многие вышли за пару сотен, чтобы тут же их в толпе пропить. Некоторые персонажи выглядели так, будто только что сбежали из дурдома. Хватало и приезжих (их, по сути, было большинство). В сети уже появилось немало роликов с подвозом «активистов» из Биробиджана и Магадана. Есть даже видео с наставлениями куратора, рассказывающего платным майданщикам, что нужно делать, чтобы отработать скромный со всех сторон гонорар.

Вишенкой на отвратительном торте фальшивого протеста стало участие в митинге некоего активиста Валентина «Фредди» Квашникова. Его опознали сидевшие с ним на зоне заключённые и очень удивились тому, что этот персонаж якобы пытается вести за собой толпу. Дело в том, что «Фредди» с первых дней оказался на самом дне тюремной иерархии и весь срок был петухом. Кадры с Квашниковым прокомментировали жёстко, подчеркнув, что этот тип может привести людей только в петушатник. Ко всему прочему бывший зек состоит на учёте в тубдиспансере. У него открытая форма туберкулёза. То есть организаторы петушиных хождений (по-другому этот цирк и не назовёшь) не только оскорбили хабаровчан, сделав этого уродца чуть ли не лицом протеста, но и угрожали их здоровью, запустив в толпу разносчика смертельной заразы. 

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