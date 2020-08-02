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Симпатия российского «отца в декрете» к Китаю

russian.china.org.cn 01-08-2020

Симпатия российского «отца в декрете» к Китаю

Семья Саши

Вместе с детьми он гуляет в парках, ходит в супермаркеты, берет малышей с собой на пляж, где они играют с песком, читает им сказки на русском языке... На отдыхе Саша, молодой мужчина из России, перевоплотился из «серьезного» сотрудника компании в «папу в декрете», заботливо ухаживающего за 5-летним сыном и 2-летней дочерью.

Полное имя Саши – Александр Николаевич Андрианов, он является дизайнером Санкт-Петербургского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института «Атомэнергопроект», аккредитованного на Тяньваньской АЭС. Молодой мужчина живет и работает в китайском городе Ляньюньган (провинция Цзянсу) уже 8 лет.

С момента начала первого этапа строительства Тяньваньской АЭС в октябре 1999 года китайско-российское сотрудничество в области атомной энергетики в Ляньюньгане и Тяньване непрерывно расширялось. Благодаря совместным усилиям рабочего коллектива двух стран в настоящее время Тяньваньская АЭС стала крупнейшим проектом сотрудничества между Китаем и Россией в области атомной энергетики.

«Китай и Россия дополняют друг друга преимуществами в сфере атомной энергетики, и это взаимовыгодно. Я с удовольствием принимаю участие в этом проекте. Благодаря сотрудничеству в области атомной энергетики я нашел в Китае много друзей», - рассказал Саша и добавил, что в свободное от работы время китайские коллеги часто приглашают его на различные мероприятия, и это позволило ему быстро почувствовать себя как дома.

Кроме дружбы, в Китае Саша нашел и свою настоящую любовь.

«Когда я впервые приехал в Ляньюньган, то поселился в гостинице. В этой самой гостинице как раз и работала моя будущая супруга. Она, такая жизнерадостная, милая и чуткая, проявляла участие к моей работе и быту; знакомила меня с местной культурой и обычаями. Мы узнавали друг друга лучше, и я понял, что эта девушка и есть та, с кем я готов всю жизнь идти, держась за руку», - на Сашу нахлынули воспоминания о романтическом знакомстве с женой Чжан Цзянь, и лицо его наполнилось счастьем.

«Природа Китая, его история, культура и кухня – все это просто завораживает. За эти годы я побывал в Пекине, Шанхае, Сиане, Лояне и еще в десятках других китайских городов», - сказал Саша.

Чтобы заботиться о жене и детях, в конце прошлого года Саша принял решение не возвращаться в Россию. Во время эпидемии COVID-19 он остался в Ляньюньгане, где противостоял эпидемии вместе со своей семьей и коллегами.

«Местное правительство одинаково относится ко всем иностранцам. Рабочие отделы, коллеги и родные часто напоминают о том, чтобы я не забывал о защитных противоэпидемических мерах. В общественных местах все сознательно носят маски, сохраняют социальную дистанцию, на входе в квартал и выходе, в супермаркетах измеряют температуру», - рассказал Саша и добавил, что местные жители очень дружелюбны и проявляют заботу о нем, и от этого на сердце становится тепло.

По мере постепенного улучшения эпидемической ситуации в Китае Саша вернулся к рабочему графику на Тяньваньской АЭС. Сейчас его заветное желание – скорейшее завершение эпидемии, открывающее возможность вернуться в Россию, чтобы навестить отца и сестру, а также попутешествовать вместе с родными и увидеть еще больше китайских достопримечательностей.

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