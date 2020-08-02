«Это явно из-за „боевиков“»

Что происходило во внезапно появившихся, а потом исчезнувших очередях на границе с Россией

опубликовано: 1 августа 2020

Юлия Альгерчик / Фото: Дарья Бурякина / AUTO.TUT.BY

«Союзное государство, а они зачем-то контроль ввели», — недоумевают водители, которые вчера столкнулись с нововведением на белорусско-российской границе: россияне начали вносить в базу паспортные данные проезжающих граждан. Делают это вручную, сам процесс занимает много времени. Сначала очереди появились на выезд из России, а уже чуть позже — и на въезд туда. AUTO.TUT.BY посмотрел, что происходило поздним вечером пятницы на белорусской стороне границы и узнал, изменилась ли ситуация в выходной.

Эпицентром событий стал участок белорусско-российской границы на трассе Е30/М1. Тут стоит сказать, что чуть больше суток назад — в четверг, 30 июля — мы уже были там: смотрели, что происходит после того, как в санатории под Минском задержали российских боевиков. Все работало в штатном режиме.

Ситуация изменилась в пятницу, 31 июля.

После 22.00 AUTO.TUT.BY был в Дубровенском районе, который примыкает к границе с Россией. Километров за семь-восемь до нейтральной территории заметили на дороге первое затруднение движения: в крайней правой полосе колейка из фур. По левой медленно двигались легковые авто и микроавтобусы.

Оказалось, это был не конец очереди, а затор, который произошел из-за поломки фуры на дороге: ее приходилось объезжать всем автомобилям.

Чуть ближе к границе заметили с включенными мигалками патрульную машину ГАИ из Дубровно и двух инспекторов, которые подсказывали водителям, куда выруливать из затора.

Конкретная очередь из грузовиков началась примерно за пять километров до границы. Легковушек было меньше: растянулись они километра на два. Примерно поровну в ней было авто с российскими и белорусскими номерами, были машины и из Европы.

— Едем из Германии в Россию, долго стоим, часа три. Что там происходит — понятия не имеем, но это какое-то безобразие, — возмущенно высказался Олег, водитель авто с немецкими номерами, вместе с которым ехали супруга и двое детей лет десяти.

— Хорошо что у нас дети не маленькие — не плачут, сидят играются сзади. Продукты и вода у нас есть: к счастью, предусмотрительно запаслись, — добавила жена автомобилиста.

Ближе к пункту пропуска водители выглядят уже более уставшими, но эмоциональных высказываний никто не позволяет: в основном все сидят в салонах авто, иногда привстают и посматривают вперед — далеко ли еще?

— Четыре с половиной часа стояли. Никогда здесь такого не было — пролетали границу, никто даже не тормозил, — говорит водитель, который стоит недалеко от светофора и вот-вот должен пройти на паспортный контроль. — Это все из-за выборов у нас, да еще из-за этих бандитов, которых у нас задержали.

Ближе к 23.00 мы заметили, что фуры начали уезжать в сторону России гораздо быстрее, чем час назад. А потом поняли: паспорта у дальнобойщиков проверять перестали, а автопоезда пропускают «партиями» — этим руководили сотрудники ГИБДД России.

На контроль теперь отправляли водителей и пассажиров легковых авто, микроавтобусов и маленьких грузовичков.

У будочек, где водителям нужно предъявлять паспорт, очереди, в каждой человек по 10−15. Здесь были и россияне, и белорусы. Кстати, оформляли людей уже три пограничника (утром был только один): вручную вносили данные из паспортов в ноутбук, к которому был подключен USB-модем, уточняли, куда и с какой целью едет человек, просили сообщить номер мобильного телефона.

— А на противоположной стороне такая же ситуация? Надолго вообще все это? — интересуется один из водителей у пограничника, сидящего в окошке. Тот не отвлекается и молчит, сосредоточенно стучит по клавиатуре.

— Почему вашим сотрудникам не дадут сканеры, чтобы ускорить процесс регистрации? На какой срок эту процедуру ввели? — поинтересовались мы у офицера ФСБ, наблюдавшего за процессом регистрации.

— Все будет скоро у нас. А процесс этот навсегда, — почему-то заулыбался фээсбэшник.

К регистрационным окошкам занимали очередь и пешеходы — это россияне, чаще всего моряки, которые возвращались домой с вахты.

— Чего тут такая очередь из машин — понятия не имею. Что-то произошло? Да мы по полгода в Норвегии на корабле — креветку ловим, ничего не знаем, никаких новостей, там же интернета нет. А, паспортный контроль… Ну и ладно, пройдем, нам все равно, главное — мы дома…

Были и те, кого российские пограничники на свою территорию не пропускали. Например, такая участь не обошла белоруса, который ездит за товаром на микроавтобусе с российскими номерами.

— Да я постоянно ездил в Россию, вопросов никогда не возникало. У меня и документы есть, что еду я по рабочим делам. Но сейчас пограничников они не устроили — меня развернули. В итоге я не могу забрать товар, это серьезная проблема. Кстати, многих разворачивали: передо мной девушку — она сказала, что едет зубы лечить в Россию.

Мужчина считает, что паспортный контроль россияне ввели из-за обострившихся с нами отношений, не последнюю роль тут сыграл скандал с задержанными «боевиками».

На небольшой стоянке на российской территории замечаем несколько автомобилей с белорусскими номерами — это наши водители привезли пассажиров к границе, а сейчас ждут: может, кого-то по дороге получится подвезти обратно.

— Сегодня днем здесь уже был затор — все полосы заняты машинами, хотя обычно левая полоса, по которой ездят легковые машины, всегда свободна. Чтобы высадить человека на границе, я стоял в очереди около двух часов, — рассказал автомобилист Руслан.

Руслан уверяет, что около 22.00 на стоянку, где они стоят, на Skoda с водителем приезжал полковник ФСБ: разговаривал с белорусами, интересовался протяженностью очереди из машин на белорусской территории.

После полуночи машин в направлении России стало заметно меньше, а водители, которые уже подъехали поближе к границе, сообщали, что в очереди они стояли около получаса.

Поговорить с автомобилистами, которые ехали из России, не удалось. Останавливаться они не хотели. Лишь один дальнобойщик, который покупал страховку по Беларуси, сообщил, что «на той стороне все спокойно».

— Очереди нет вообще, легковых, может, две стояло. А я проехал моментом, даже паспорт никто не проверял…

По нашей информации, с белорусской стороны очереди сохранялись примерно до 4 утра субботы. А вот после 12 часов 1 августа наши корреспонденты увидели уже практически пустую границу: фуры проезжали ее, как и раньше, а вот едущих в легковушках приглашали на контроль.

Вот так выглядела граница на трассе М1 в 12.45, в субботу, 1 августа

Что власти двух стран говорят о ситуации

На данный момент точных причин произошедшего озвучено не было.

В Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области, сославшись на приказ, подтвердили: «Да, мы регистрируем перемещения граждан Беларуси при въезде и выезде из Российской Федерации».

К вечеру пятницы посольство Беларуси в России сообщило на своем сайте, что контроль россияне ввели из-за коронавируса, но через некоторое время новость была удалена.

МИД Беларуси направил ноту российской стороне с просьбой прояснить ситуацию. А Госпогранкомитет отметил, что с нашей стороны никаких препятствий нормальному функционированию этого участка границы нет и с работой белорусских пограничников имеющиеся трудности не связаны.

КОММЕНТАРИИ С ФОРУМА

kebikoff 1 августа 2020 в 08:22

Даже сканеры не предоставили, что бы искусственно создать пробку. Впрочем всё как обычно.

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+19 −134

yeahhh 1 августа 2020 в 08:36

Россияне всерьез считают, что +4 часа на границе сильно ударит по экономике? Напольской границе люди и по 10 стоят. Транзит мимо Беларуси все равно не поедет. Там тоже границы, если что. И экономия на бензине очевидна. Только людей злят.

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+19 −125

rja_ 1 августа 2020 в 09:50

Все это очень похоже на срежесированное обострение отношений. Для направления ситуации в нужное кому-то русло. Думаю, что "спектакль" только начался, населению рано делать выводы и сорится между собой, изза "первого акта' менять свои взгляды. Посмотрим за представлением до 9 августа, что-то нам еще обязательно покажут и расскажут.

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+14 −2

sergioost 1 августа 2020 в 11:30

Ну, вот и первый звоночек от России. И это только маленькая демонстрация того что она может сделать относительно нас. Газ, нефть, беларуская продукция, которая массово расходится по российским городам и весям... Даже страшно подумать, на какое дно мы можем упасть, если у ВВП вдруг "вентиль сорвет". А ведь походу к этому все и катится, причем очень быстро.

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+7 −3

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