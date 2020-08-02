Путин, своим указом лишил украинцев и людей других национальностей недвижимости в Крыму

Военный преступник Путин подписал указ, из-за которого украинцы лишатся земельных участков на аннексированном Крыме.

Вопиющий грабеж оккупантов — очередной сигнал Зеленскому. Вова, только попробуй даже намекнуть о воде оккупантам и тебя украинцы, лишенные на Крыме своей земли, просто порвут на тряпки.

Путин подписал указ, из-за которого не граждане РФ не смогут быть владельцами земельных участков в «приграничной зоне» на временно аннексированном Крыме. Он затронет 11 тысяч участков, сообщил российский адвокат Николай Полозов, пишет Диалог.UA.

Указ был подписан Путиным в марте 2020 года. Он признал прибрежную полосу и ряд других частей захваченного русскими полуострова «приграничными территориями». В соответствии с законодательством РФ, ими могут владеть только граждане РФ.

Со слов Полозова, указ затронет около 11 тысяч участков на Крыме.

«В течение года, до следующего марта, владельцы участков должны каким-то образом от них избавиться – подарить или продать», — сообщил юрист.

Он уточнил, что в ином случае участки будут выставлены на аукционы и надеяться на справедливую цену за свои участки владельцам не стоит.

Полозов отметил, что жертвы указа Путина могут обратиться в суд, в том числе, в ЕСПЧ. Сомнений нет, что там решение оккупантов будет признано незаконным. Однако на это потребуется не один год. И люди могут рассчитывать только на получение компенсации от РФ.

Отметим, что Россия активно зачищает полуостров от украинцев. По данным Украинского Регионального центра прав человека, власти РФ лишили права собственности более 3,9 тысяч человек. В основном, землю отобрали у украинцев, которым были выделены земельные участки с 2008 до 2010 года.

Жертвами российской «национализации» на оккупированном Крыме стали не только украинцы, но и россияне. Так, в 2019 году оккупационные власти полуострова забрали у владельцев в прибрежной зоне эллинги, купленные уже после аннексии. Обращение в суд не помогло.

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