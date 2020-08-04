Северокореец, перебежавший из Северной Кореи в Южную, бежал обратно

By Choi Si-young Published : Jul 31, 2020

Дренажный тоннель по которому, предположительно, бежал перебежчик (Yonhap)

Согласно отчету о внутреннем расследовании, обнародованному в пятницу, 24-летний северокорейский перебежчик, который недавно сбежал обратно на север, прежде чем добраться до цели, был неоднократно замечен южнокорейскими военными.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что перебежчик, названный только по фамилии - Ким, взял такси до Канхвадо (остров к западу от пограничного с Севером Инчхона), затем пробрался через дренажный тоннель и прорезал заграждения из колючей проволоки.

Киму понадобилось около двух часов, чтобы совершить переход границы - с того момента, как он, в 2:18, ступил на Канхвадо, до того момента, когда он, в 4:14, достиг Севера.

Южнокорейские вооруженные силы признали ненадежность службы безопасности, поскольку охранник должен был проверить Кима, когда он вышел из такси, и ограждения в конце водосточной трубы, ведущей к устью реки Хан, должны были остановить его.

«Охранник, который заметил такси в ту ночь, подумал, что это один из жителей ближней деревни, но он должен был проверить этого человека», - сказал военный чиновник. «[К тому же] Мы не проверяли заграждения, что мы должны были делать каждый день».

Военные также сообщили, что пластик и другой мусор, плававший в реке, не позволили камерам наблюдения отслеживать Кима в реальном времени, когда он плыл.

Военные определили маршрут движения Кима с помощью специалистов, которые впоследствии проанализировали кадры с камеры наблюдения.

В ходе анализа выяснилось, что исходная видеозапись не была зарезервирована в соответствии с протоколом, военные объяснили это неисправностью оборудования.

Два главных командира, один в корпусе морской пехоты, а другой в столичном корпусе, получили предупреждения за этот побег, но их начальник, командующий наземными операциями, наказан не был.

Генерал-майор корпуса морской пехоты, отвечавший за дивизию в районе, где дезертировал Ким, был уволен со службы.

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